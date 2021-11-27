مواصفات وسعر السيارة الجبارة تويوتا أنوفا موديل 2022 في السعودية

سيارة تويوتا أنوفا موديل 2022 حيث تم إطلاقها بشكل جديد في جميع الأسواق، ويتطلع الكثيرين إلى معرفة مواصفات وسعر سيارة تويوتا انوفا السعودية موديل 2022، التي تتميز مواصفات خاصة وجبارة في سيارة تويوتا أنوفا السعودى وقدمت الشركة المنتجة مميزات رائعة في سيارات تويوتا أنوفا بالتصميم ومحتوياتها العديد من التطورات الحديثة في Toyota Anova Face Lift 2022، وقد تم إطلاق سيارة تويوتا انوفا السعودى في عام 2015 ومنذ ذلك العام أصبحت من أشهر السيارات العالمية وايضا بفضل ثقة العديد من العملاء، واليوم سنتعرف إليكم على أسعار Toyota Anova 2022 في المملكة العربية السعودية.

تم اطلاق السيارة في الأسواق العالمية بثلاثة موديلات مختلفة لمحركات تويوتا أنوفا ونعرف مواصفات تويوتا أنوفا للمحرك الرئيسي كالتالي:

مواصفات تويوتا انوفا للمحرك الرئيسي والذي يعمل بالبنزين

كما يحتوي المحرك على أربع اسطوانات لتشغيله.

كما تقوم بترتيب محرك تويوتا أنوفا بسعة 2 لتر.

تبلغ قوة المحرك الرئيسي لسيارة Toyota Innova 139 حصانًا.

بعد الإطلاع على مواصفات المحرك الرئيسي الطراز القديم نتعرف على المحرك الثاني كالتالي: –

تتعلق مواصفات Toyota Anova بالنسبة لمحركها الثاني حيث لأنه يتميز أنه يعملبالبنزين.

كما يحتوي محرك السيارة الثانية على أربع سلندرات.

تبلغ السعة باللتر لمحرك Toyota Innova 2 لتر.

وكذلك قوة محرك السيارة يبلغ 139 حصان.

سابقًا تعرفنا على مواصفات المحرك الثاني ، وفي الأسطر التالية نتعرف على ما يحتويه المحرك الثالث على النحو التالي:

تتميز سيارة تويوتا إينوفا أن لها محرك ديزل.

يحتوي محرك الطفل أيضًا على أربع أسطوانات لقيادة المحرك.

أما السعة اللترية لمحرك السيارة فهي 2.4 لتر.

تويوتا إنوفا لديها قوة المحرك 150 حصان.

يعتمد سعر تويوتا إنوفا السعودية على جودة محركها ومواصفاته.

ما هي مواصفات Toyota Innova Face Lift 2022 من الخارج

بالإضافة إلى المظهر الجذاب الخاص تويوتا إنوفا من الخارج فهي تحتوي على العديد من المواصفات الأخرى كالآتي: –

الشبك الأمامي للسيارة كبير الحجم وسوداء. بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك Toyota Innova Face 2022 مصابيح LED الأمامية الخاصة بها. كما أن هذه السيارة يتواجد بها أضواء نهارية حادة. تأتي مصابيح من الضباب على شكل مثلث. تم تجهيز Toyota Anova أيضًا بإطارات رياضية مقاس 16 بوصة.

يجب أن يعرف العملاء ألوان تويوتا أنوفا 2022 في السوق ، لأن تويوتا أنوفا تأتي بثمانية ألوان مختلفة ، هي الرمادي والأسود والبني والرمادي الداكن ، بالإضافة إلى اللون الأحمر والرمادي والأبيض.ونتعرف سويا على سعر تويوتا انوفا السعودية نعرفه كالآتي: