أصبح من السهولة بمكان أن تقوم بتقسيط سيارة هيونداي سوناتا 2022 جديدة بمجموعة من التسهيلات والمميزات وسعر ولا أروع. ففي المملكة العربية السعودية يقدم شركة محمد يوسف الناغي هذه السيارة، ومجموعة من السيارات الأخرى في العروض لشهر نوفمبر.

مميزات سوناتا هيونداي 2022 تقسيط جديدة في السعودية بمميزات وتسهيلات وسعر ولا اروع «تطبق خصومات الجمعة السوداء »

العرض الحين في الجمعة السوداء لمحبين عروض تقسيط سيارات في المملكة العربية السعودية. هو عرض تقسيط سيارة هيونداي سوناتا موديل 2022 في المملكة العربية السعودية. وهذا العرض به مجموعة من المميزات:

(1) الميزة الأولى: لا يوجد فيه أي دفعات مقدمة.

(2) الميزة الثانية: لا يوجد فيه أي رسوم الإدارية.

(3) العرض مقدم من شركة محمد يوسف الناغي بتقسيط يبدأ من 1299 ريال سعودي شهري. يعني ولا أروع من هذا الجمال في العروض لعام 2022.

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

يتم احتساب مبلغ القسط الشهري بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة.

القسط الشهري المعلن شامل ضريبة القيمة المضافة.

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية المعتمدة

صورة هوية سارية المفعول والاطلاع على الأصل

وتمهل هناك عرض آخر على سيارة من سيارات هيونداي موديل 2022. الشروط والأحكام التي تنظم عملية التقسيط مع الوكيل

حتى نهاية نوفمبر عروض تقسيط هيونداي 2022 محمد يوسف الناغي السعودية الأجدد

صورة رخصة قيادة سارية المفعول والاطلاع على الأصل.

خطاب تعريف من جهة العمل.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

أصل خطاب التأمينات الاجتماعية

المستندات المطلوبة لتقسيط العرضمعلومات للاتصال ومعرفة أكثر عن عروض هيونداي في السعودية محمد يوسف ناغي للسيارت

العنوان: محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي

صندوق البريد 704, جدة 21421 المملكة العربية السعوية

رقم مجاني : 8001240191

ساعات العمل : من الأحد إلى الخميس : من 8:30 صباحًا إلى 8:30 مساءً.

نظرة عامة على سيارة سوناتا 2022 الفئة السيارات ملصق المنتج سوناتا – 2.0 MID HEV ( 2.0 MID HEV ) اسم الطراز سوناتا المقاعد 5

أقصى حدود المشاركة في السيارة

ور دخولك سيارة سوناتا ستكتشف المقصورة الفاخرة التي ترضي شغفك وتدغدغ حواسك، حيث تبدو في قمة الأناقة والدفء وتعد بتجربة حسية غنية. كما تظهر أقراص مجموعة سوبر فيجن تنبض بالحياة والجاذبية، وتعكس عمقاً مثيراً للإعجاب: الأرقام والأزرار واضحة ونظيفة بينما تظهر العدادات كبيرة وتتميز بالأناقة المطلقة وبساطة عمليتها. وكما يتوقع العملاء، تقوم شاشة AVN التي تعمل باللمس بتكرار تجربة المستخدم للهاتف الذكي مما يؤكد أن سيارة سوناتا تتماشى تماماً مع العصر الرقمي.