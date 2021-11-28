“انطلاق الملكة” كيا نيرو الكهربائية الجديدة كليا 2022 بمواصفات رائعه وتصميم خيالي

“انطلاق الملكة” كيا نيرو الكهربائية الجديدة كليا 2022 بمواصفات رائعه قامت شركة كيا بالإعلان عن الموعد الرسمي لاطلاق سيارات نيرو الكهربائية الجديدة وهي من ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة المهام، حيث تسعى وتحاول شركة السيارات العالمية كيا باللحاق بسباق السيارات الكهربائية وأكدت أن سيارات نيرو الجديدة هي فئة مطورة ومعدلة من الفئة التي تم إصدارها في عام 2016 م وسيتم توفيرها بكل فئاتها الهجينة في مطلع الربع الأول من عام 2022 القادم وفئة أخرى مطورة أكثر في مطلع الربع الثاني من نفس العام. مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة من كيا مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة من كيا كشف سونغ سونغ الرئيس التنفيذي لشركة كيا الكورية عن أهم مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا حيث:- أكد أن النموذج الجديد من كيا نيرو هو نموذج صديق للبيئة.

هو نموذج صديق للبيئة. تهدف شركة كيا إلى الحفاظ على البيئة حيث تنوي إلى استخدام 20% من بلاستيك تمت إعادة تدويره مرة أخرى في مشارف عام 2030 م.

تستطيع سيارات نيرو الجديدة قطع مسافات تصل إلى 385 كيلو متر.

أسعار سيارات نيرو الجديدة تصل إلى 38575 دولار أميركي وتم بيع سيارات من هذه الفئة نحو حوالي 75 ألف سيارة في عام 2021. مميزات سيارة كيا نيرو الكهربائية محرك السيارة ذو أربع أسطوانات، سعته 1.6 سي سي.

أقصى قوة دفع للسيارة تصل إلى 139 حصان.

أقصى عزم دوران تصل إليه هو 264 نيوتن لكل متر.

المحرك متصل بناقل يتحرك أوتوماتيكي.

مقاس عجلاتها 16 بوصة.

طول السيارة 4.375 متر وطول قاعدة إطاراتها 2700 متر.

سعة خزان البنزين تصل إلى 45 لتر.

تتمتع بخاصية الاتصال الذكي بالهواتف سواء هواتف آبل أو أندرويد.

تحتوي على 4 مكبرات للصوت.

نظام التكييف بها أوتوماتيكي.

مزودة بأنظمة الكبح الأوتوماتيكي للفرامل وحساساتها تتحرك بزاوية 360 درجة مئوية.

كما أنها مزودة بأنظمة حديثة للحماية من السرقة.

أسعارها أرخص من أسعار السيارات الهجينة الأخرى حول العالم.

شاشاتها المعلوماتية الرئيسية سريعة الاستجابة للمسها.

المساحة الداخلية بين المقاعد وبعضها واسعة ومريحة. عيوب سيارات كيا نيرو الكهربائية تفوق عليها منافسيها من ناحية وسائل الترفيه الداخلية.

سعة حقيبة التخزين الخارجية صغيرة حيث أنها تصل إلى حوالي 500 متر.

تسارع السيارة مخيب للآمال بالنسبة لمميزاتها المتعددة. مميزات سيارة كيا نيرو الكهربائيةعيوب سيارات كيا نيرو الكهربائية الوسوم

“انطلاق الملكة” كيا نيرو الكهربائية الجديدة كليا 2022 بمواصفات رائعه قامت شركة كيا بالإعلان عن الموعد الرسمي لاطلاق سيارات نيرو الكهربائية الجديدة وهي من ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة المهام، حيث تسعى وتحاول شركة السيارات العالمية كيا باللحاق بسباق السيارات الكهربائية وأكدت أن سيارات نيرو الجديدة هي فئة مطورة ومعدلة من الفئة التي تم إصدارها في عام 2016 م وسيتم توفيرها بكل فئاتها الهجينة في مطلع الربع الأول من عام 2022 القادم وفئة أخرى مطورة أكثر في مطلع الربع الثاني من نفس العام. مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة من كيا مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة من كيا كشف سونغ سونغ الرئيس التنفيذي لشركة كيا الكورية عن أهم مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا حيث:- أكد أن النموذج الجديد من كيا نيرو هو نموذج صديق للبيئة.

هو نموذج صديق للبيئة. تهدف شركة كيا إلى الحفاظ على البيئة حيث تنوي إلى استخدام 20% من بلاستيك تمت إعادة تدويره مرة أخرى في مشارف عام 2030 م.

تستطيع سيارات نيرو الجديدة قطع مسافات تصل إلى 385 كيلو متر.

أسعار سيارات نيرو الجديدة تصل إلى 38575 دولار أميركي وتم بيع سيارات من هذه الفئة نحو حوالي 75 ألف سيارة في عام 2021. مميزات سيارة كيا نيرو الكهربائية محرك السيارة ذو أربع أسطوانات، سعته 1.6 سي سي.

أقصى قوة دفع للسيارة تصل إلى 139 حصان.

أقصى عزم دوران تصل إليه هو 264 نيوتن لكل متر.

المحرك متصل بناقل يتحرك أوتوماتيكي.

مقاس عجلاتها 16 بوصة.

طول السيارة 4.375 متر وطول قاعدة إطاراتها 2700 متر.

سعة خزان البنزين تصل إلى 45 لتر.

تتمتع بخاصية الاتصال الذكي بالهواتف سواء هواتف آبل أو أندرويد.

تحتوي على 4 مكبرات للصوت.

نظام التكييف بها أوتوماتيكي.

مزودة بأنظمة الكبح الأوتوماتيكي للفرامل وحساساتها تتحرك بزاوية 360 درجة مئوية.

كما أنها مزودة بأنظمة حديثة للحماية من السرقة.

أسعارها أرخص من أسعار السيارات الهجينة الأخرى حول العالم.

شاشاتها المعلوماتية الرئيسية سريعة الاستجابة للمسها.

المساحة الداخلية بين المقاعد وبعضها واسعة ومريحة. عيوب سيارات كيا نيرو الكهربائية تفوق عليها منافسيها من ناحية وسائل الترفيه الداخلية.

سعة حقيبة التخزين الخارجية صغيرة حيث أنها تصل إلى حوالي 500 متر.

تسارع السيارة مخيب للآمال بالنسبة لمميزاتها المتعددة. مميزات سيارة كيا نيرو الكهربائيةعيوب سيارات كيا نيرو الكهربائية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “انطلاق الملكة” كيا نيرو الكهربائية الجديدة كليا 2022 بمواصفات رائعه وتصميم خيالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.