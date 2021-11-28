شوف تويوتا بيلتا الجديدة 2022 بتصميم أسطورى في السعودية أهم مواصفاتها وأسعارها

شوف تويوتا بيلتا 2022 بتصميم أسطورى في السعودية نقدم لكم أهم مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات العالمية والسعودية وتعد هذه التحفة من أهم إصدارات سيارات شركة تويوتا إيجيبت وهذا ليس بجديد على ما تقدمه لنا تويوتا حيث تنتمي السيارة إلى مجموعة السيارات السيدان المعروفة، وتتميز هذه السيارة بأنها اقتصادية سواء شكلًا أو مضمونًا وتتميز هذه السيارة بمواصفات رائعة ومزودة بكافة التجهيزات ووسائل الترفيه التي تجعلها الخيار المناسب للمستخدمين وسنوضح لكم كل هذا بالتفصيل في السطور التالية بالإضافة إلى أننا سنوضح لكم أشهر مميزاتها وعيوبها. شوف تويوتا بيلتا 2022 بتصميم أسطورى في السعودية شوف تويوتا بيلتا 2022 بتصميم أسطورى في السعودية تتميز سيارة تويوتا بيلتا 2022 بعدة مميزات تجعلها تنافس سيارة هيونداي النترا وبيجو 301 ونيسان سنترا وتتمثل هذه المواصفات فيما يلي:- محرك السيارة رباعي الأسطوانات قوته تبلغ 103 حصان وسعته 1500 سي سي وعزم دورانه 138 نيوتن لكل متر.

المحرك مكون من 4 سرعات مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل سيارة بيلتا الجديدة بنظام الدفع الأمامي وثباتها عالي حيث يمكنها السير على كل الطرق السريعة والوعرة.

المرايا الجانبية لها تعمل بالكهرباء وإشارات أمان ضوئية.

مزودة بجنوط رياضي مصنوع من الألومنيوم بمقاسات 15 و16 بوصة.

طول السيارة يبلغ 4490 مللي متر وعرضها 1730 مللي متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1475 مللي متر.

يبلغ مقاس قاعدة عجلات السيارة إلى 2650 مللي متر بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي لها 495 لتر.

مقصورتها الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من قماش مخملي ذو جودة عالية.

تحتوي السيارة على شاشات معلوماتية تعمل باللمس لعرض الوسائط المختلفة مقاسها 7 بوصة. مميزات سيارة تويوتا بيلتا الجديدة مزودة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي وحامل للنظارة الشمسية.

يمكن التحكم في مقعد السائق الأمامي ومرايا الأبواب كهربائية.

مفتاح دخول السيارة يعمل بالبصمة وهذا أعلى وسائل الأمان والحماية.

تحتوي على تطبيقات ذكية مثل الأندرويد أوتو والآبل كار بلاي.

إضاءة السبارة الداخلية جيدة جدًا للقراءة.

مساحة المقاعد مريحة جدًا ومناسبة للجلوس والحركة بشكل مريح. أسعار سيارة بيلتا الجديدة في السوق السعودية مميزات سيارة تويوتا بيلتا الجديدةأسعار سيارة بيلتا الجديدة في السوق السعودية تبدأ أسعارها في سوق السيارات السعودي من 65 ألف ريال سعودي وتعد السيارة جديدة إلى حد ما فلا يتوفر منها كميات كبيرة حيث سيتم إصدار فئات متعددة منها في بداية الربع الأول من 2022. الوسوم

شوف تويوتا بيلتا 2022 بتصميم أسطورى في السعودية نقدم لكم أهم مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليًا في سوق السيارات العالمية والسعودية وتعد هذه التحفة من أهم إصدارات سيارات شركة تويوتا إيجيبت وهذا ليس بجديد على ما تقدمه لنا تويوتا حيث تنتمي السيارة إلى مجموعة السيارات السيدان المعروفة، وتتميز هذه السيارة بأنها اقتصادية سواء شكلًا أو مضمونًا وتتميز هذه السيارة بمواصفات رائعة ومزودة بكافة التجهيزات ووسائل الترفيه التي تجعلها الخيار المناسب للمستخدمين وسنوضح لكم كل هذا بالتفصيل في السطور التالية بالإضافة إلى أننا سنوضح لكم أشهر مميزاتها وعيوبها. شوف تويوتا بيلتا 2022 بتصميم أسطورى في السعودية شوف تويوتا بيلتا 2022 بتصميم أسطورى في السعودية تتميز سيارة تويوتا بيلتا 2022 بعدة مميزات تجعلها تنافس سيارة هيونداي النترا وبيجو 301 ونيسان سنترا وتتمثل هذه المواصفات فيما يلي:- محرك السيارة رباعي الأسطوانات قوته تبلغ 103 حصان وسعته 1500 سي سي وعزم دورانه 138 نيوتن لكل متر.

المحرك مكون من 4 سرعات مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

تعمل سيارة بيلتا الجديدة بنظام الدفع الأمامي وثباتها عالي حيث يمكنها السير على كل الطرق السريعة والوعرة.

المرايا الجانبية لها تعمل بالكهرباء وإشارات أمان ضوئية.

مزودة بجنوط رياضي مصنوع من الألومنيوم بمقاسات 15 و16 بوصة.

طول السيارة يبلغ 4490 مللي متر وعرضها 1730 مللي متر بينما يصل ارتفاعها إلى 1475 مللي متر.

يبلغ مقاس قاعدة عجلات السيارة إلى 2650 مللي متر بينما تصل سعة صندوق الأمتعة الخلفي لها 495 لتر.

مقصورتها الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من قماش مخملي ذو جودة عالية.

تحتوي السيارة على شاشات معلوماتية تعمل باللمس لعرض الوسائط المختلفة مقاسها 7 بوصة. مميزات سيارة تويوتا بيلتا الجديدة مزودة بنظام تكييف هواء أوتوماتيكي وحامل للنظارة الشمسية.

يمكن التحكم في مقعد السائق الأمامي ومرايا الأبواب كهربائية.

مفتاح دخول السيارة يعمل بالبصمة وهذا أعلى وسائل الأمان والحماية.

تحتوي على تطبيقات ذكية مثل الأندرويد أوتو والآبل كار بلاي.

إضاءة السبارة الداخلية جيدة جدًا للقراءة.

مساحة المقاعد مريحة جدًا ومناسبة للجلوس والحركة بشكل مريح. أسعار سيارة بيلتا الجديدة في السوق السعودية مميزات سيارة تويوتا بيلتا الجديدةأسعار سيارة بيلتا الجديدة في السوق السعودية تبدأ أسعارها في سوق السيارات السعودي من 65 ألف ريال سعودي وتعد السيارة جديدة إلى حد ما فلا يتوفر منها كميات كبيرة حيث سيتم إصدار فئات متعددة منها في بداية الربع الأول من 2022.

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