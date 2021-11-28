الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات، تعد سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي صنعت في اليابان باقات صممت خصيصا للقيادة في الطرق الوعرة لذلك تعد إنجازا كبيرا في تاريخ تويوتا حيث تخطت مبيعات سيارة لاند كروزر حاجز أل 10 مليون سيارة في 170 دولة مختلفة على مستوى العالم، وتمتلك سيارة لاندكروزر صالون 2022 العديد من التحسينات التي تجعلها في منافسة قوية مع العديد من السيارات الأخرى. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر صالون بكثير من المواصفات والمميزات الحديثة ون خلال موقنا قدمنها لكم: مواصفات تويوتا لاندكروزر صالون 2022 يصل وزن سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 إلى 2619 كيلو جرام وقد انخفض وزنها عن الإصدارات السابقة بمعدل 200 كيلوغرام لتصبح أكثر ثباتا و اتزانا. تعمل السيارة من خلال محرك تبلغ سعته 3.5 لتر ويعمل بقوة 409 حصان. كما يتكون المحرك من ثمان أسطوانات ويعمل بعزم دوران بقيمة 649 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة 10 سرعات مختلفة.

نقل الحركة يعمل من خلال تقنية direct shift.

تتراوح أبعاد السيارة ما بين 4950 مليمتر للطول، بينما طول قاعدة العجلات يصل إلى 2849 ملليمتر.

يبلغ عرض السيارة 1978 ملليمتر.

1978 ملليمتر. يتميز تصميمها بشكل هجومي ويتميز بالشباب الأمامي البارد و بتواجد الخطوط العريضة.

كما ترتفع مصابيح الليد عن الواجهة حتى تقاوم المعرضة للتلف. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 تدعم السيارة منفذين usb ، كما يمكن من خلالها تشغيل DVD.

كما يوجد بالسيارة نظام صوتي و تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

يمكن التحكم في الانزلاق ويتوفر تقنية لدعم المكابح.

تدعم نظام ESP الذي يعمل على ثبات السيارة إلكترونيا.

يوجد بالسيارة مدخلين AUX.

توفر العديد من انظمه الأمان والسلامة مثل نظام الزحف وتجنب الاصطدام CAS.

كما تدعم التعرف على أي مخاطر محتملة في أثناء القيادة، ونظام القيادة في التضاريس المختلفة. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أسعار تويوتا لاندكروزر صالون 2022 تتعدد فئات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 حيث طرحت في السوق 11 فئة مختلفة وادعي سعر السيارة يبلغ 210,600 ريال سعودي، بينما يصل سعر أعلى فئة من سيارة لاندكروزر صالون 2022 إلى 352,700 ريال سعودي. أسعار تويوتا لاندكروزر صالون 2022 الوسوم

تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات، تعد سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي صنعت في اليابان باقات صممت خصيصا للقيادة في الطرق الوعرة لذلك تعد إنجازا كبيرا في تاريخ تويوتا حيث تخطت مبيعات سيارة لاند كروزر حاجز أل 10 مليون سيارة في 170 دولة مختلفة على مستوى العالم، وتمتلك سيارة لاندكروزر صالون 2022 العديد من التحسينات التي تجعلها في منافسة قوية مع العديد من السيارات الأخرى. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر صالون بكثير من المواصفات والمميزات الحديثة ون خلال موقنا قدمنها لكم: مواصفات تويوتا لاندكروزر صالون 2022 يصل وزن سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 إلى 2619 كيلو جرام وقد انخفض وزنها عن الإصدارات السابقة بمعدل 200 كيلوغرام لتصبح أكثر ثباتا و اتزانا. تعمل السيارة من خلال محرك تبلغ سعته 3.5 لتر ويعمل بقوة 409 حصان. كما يتكون المحرك من ثمان أسطوانات ويعمل بعزم دوران بقيمة 649 نيوتن لكل متر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة 10 سرعات مختلفة.

نقل الحركة يعمل من خلال تقنية direct shift.

تتراوح أبعاد السيارة ما بين 4950 مليمتر للطول، بينما طول قاعدة العجلات يصل إلى 2849 ملليمتر.

يبلغ عرض السيارة 1978 ملليمتر.

1978 ملليمتر. يتميز تصميمها بشكل هجومي ويتميز بالشباب الأمامي البارد و بتواجد الخطوط العريضة.

كما ترتفع مصابيح الليد عن الواجهة حتى تقاوم المعرضة للتلف. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 تدعم السيارة منفذين usb ، كما يمكن من خلالها تشغيل DVD.

كما يوجد بالسيارة نظام صوتي و تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

يمكن التحكم في الانزلاق ويتوفر تقنية لدعم المكابح.

تدعم نظام ESP الذي يعمل على ثبات السيارة إلكترونيا.

يوجد بالسيارة مدخلين AUX.

توفر العديد من انظمه الأمان والسلامة مثل نظام الزحف وتجنب الاصطدام CAS.

كما تدعم التعرف على أي مخاطر محتملة في أثناء القيادة، ونظام القيادة في التضاريس المختلفة. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أسعار تويوتا لاندكروزر صالون 2022 تتعدد فئات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 حيث طرحت في السوق 11 فئة مختلفة وادعي سعر السيارة يبلغ 210,600 ريال سعودي، بينما يصل سعر أعلى فئة من سيارة لاندكروزر صالون 2022 إلى 352,700 ريال سعودي. أسعار تويوتا لاندكروزر صالون 2022

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