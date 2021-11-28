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الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

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أمل ياسين 0 تبليغ

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تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات، تعد سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي صنعت في اليابان باقات صممت خصيصا للقيادة في الطرق الوعرة لذلك تعد إنجازا كبيرا في تاريخ تويوتا  حيث تخطت مبيعات سيارة لاند كروزر  حاجز أل 10 مليون سيارة في 170 دولة مختلفة على مستوى العالم، وتمتلك سيارة لاندكروزر صالون 2022 العديد من التحسينات التي تجعلها في منافسة قوية مع العديد من السيارات  الأخرى.

الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات

تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر صالون  بكثير من المواصفات والمميزات الحديثة ون خلال موقنا قدمنها لكم:

 مواصفات تويوتا لاندكروزر صالون 2022

يصل وزن سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 إلى 2619  كيلو جرام وقد انخفض وزنها عن  الإصدارات السابقة بمعدل 200 كيلوغرام لتصبح أكثر ثباتا و اتزانا.

تعمل السيارة من خلال محرك  تبلغ سعته 3.5  لتر ويعمل بقوة 409 حصان.

  •  كما يتكون المحرك من ثمان أسطوانات  ويعمل بعزم دوران بقيمة 649 نيوتن لكل متر.
  •  تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة 10 سرعات مختلفة.
  • نقل الحركة يعمل من خلال تقنية direct shift.
  • تتراوح أبعاد السيارة ما بين 4950 مليمتر للطول، بينما  طول قاعدة العجلات يصل إلى 2849 ملليمتر.
  •  يبلغ عرض السيارة 1978 ملليمتر.
  • يتميز تصميمها بشكل هجومي ويتميز بالشباب الأمامي البارد و بتواجد الخطوط العريضة.
  • كما ترتفع مصابيح الليد عن الواجهة حتى تقاوم المعرضة للتلف.

الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022
  •  تدعم السيارة منفذين usb ، كما يمكن من خلالها تشغيل DVD.
  •  كما يوجد بالسيارة نظام صوتي و تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
  •  يمكن التحكم في الانزلاق ويتوفر تقنية لدعم المكابح.
  •  تدعم نظام ESP  الذي  يعمل على ثبات السيارة إلكترونيا.
  • يوجد بالسيارة مدخلين AUX.
  •  توفر العديد من انظمه الأمان والسلامة مثل نظام  الزحف وتجنب الاصطدام CAS.
  •  كما تدعم التعرف على أي مخاطر محتملة في أثناء القيادة،  ونظام القيادة في التضاريس المختلفة.

الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

أسعار تويوتا  لاندكروزر صالون 2022
  • تتعدد فئات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 حيث طرحت في السوق 11 فئة مختلفة  وادعي سعر السيارة يبلغ 210,600  ريال سعودي،  بينما يصل سعر أعلى فئة من سيارة لاندكروزر صالون 2022 إلى 352,700 ريال سعودي.

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تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات، تعد سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي صنعت في اليابان باقات صممت خصيصا للقيادة في الطرق الوعرة لذلك تعد إنجازا كبيرا في تاريخ تويوتا  حيث تخطت مبيعات سيارة لاند كروزر  حاجز أل 10 مليون سيارة في 170 دولة مختلفة على مستوى العالم، وتمتلك سيارة لاندكروزر صالون 2022 العديد من التحسينات التي تجعلها في منافسة قوية مع العديد من السيارات  الأخرى.

الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات

تتميز سيارة تويوتا لاندكروزر صالون  بكثير من المواصفات والمميزات الحديثة ون خلال موقنا قدمنها لكم:

 مواصفات تويوتا لاندكروزر صالون 2022

يصل وزن سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022 إلى 2619  كيلو جرام وقد انخفض وزنها عن  الإصدارات السابقة بمعدل 200 كيلوغرام لتصبح أكثر ثباتا و اتزانا.

تعمل السيارة من خلال محرك  تبلغ سعته 3.5  لتر ويعمل بقوة 409 حصان.

  •  كما يتكون المحرك من ثمان أسطوانات  ويعمل بعزم دوران بقيمة 649 نيوتن لكل متر.
  •  تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بواسطة 10 سرعات مختلفة.
  • نقل الحركة يعمل من خلال تقنية direct shift.
  • تتراوح أبعاد السيارة ما بين 4950 مليمتر للطول، بينما  طول قاعدة العجلات يصل إلى 2849 ملليمتر.
  •  يبلغ عرض السيارة 1978 ملليمتر.
  • يتميز تصميمها بشكل هجومي ويتميز بالشباب الأمامي البارد و بتواجد الخطوط العريضة.
  • كما ترتفع مصابيح الليد عن الواجهة حتى تقاوم المعرضة للتلف.

الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر صالون 2022
  •  تدعم السيارة منفذين usb ، كما يمكن من خلالها تشغيل DVD.
  •  كما يوجد بالسيارة نظام صوتي و تحتوي على نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.
  •  يمكن التحكم في الانزلاق ويتوفر تقنية لدعم المكابح.
  •  تدعم نظام ESP  الذي  يعمل على ثبات السيارة إلكترونيا.
  • يوجد بالسيارة مدخلين AUX.
  •  توفر العديد من انظمه الأمان والسلامة مثل نظام  الزحف وتجنب الاصطدام CAS.
  •  كما تدعم التعرف على أي مخاطر محتملة في أثناء القيادة،  ونظام القيادة في التضاريس المختلفة.

الملكة الجديدة وصلت.. تويوتا لاندكروزر صالون 2022 أحداث المواصفات والأسعار خيالية

أسعار تويوتا  لاندكروزر صالون 2022
  • تتعدد فئات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 حيث طرحت في السوق 11 فئة مختلفة  وادعي سعر السيارة يبلغ 210,600  ريال سعودي،  بينما يصل سعر أعلى فئة من سيارة لاندكروزر صالون 2022 إلى 352,700 ريال سعودي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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