سعر ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 في السعودية لمحبي الفخامة

سعر ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 في السعودية والتي تعد الإصدار الجديد من تويوتا ياريس، السيارة الحديثة من طراز السيارات السيدان، لذلك يُقال عنها أنها وريثة السيارة ياريس والتي توقفت الشركة الأضخم في صناعة السيارات عن إنتاجها لفترة، تم تصميم السيارة بيلتا 2022 بنفس شكل الياريس مع المزيد من التطور، والذي يوفر لقائد السيارة والركاب الراحة والرفاهية والأمان، نود أن نذكر لكم ان تلك السيارة انتجت بتعاون مشترك ما بين شركتي تويوتا وسوزوكي، لذلك نناقش لكم في هذا المقال من “ثقفني” أهم مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

سعر ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 في السعودية سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022 في السعودية

ما زالت السيارة تُعرض ضمن الإعلانات الترويجية فقط، ولم يتم الإعلان رسمياً عن أسعارها في المملكة، نحن نتابع معكم كل جديد بشأن سيارة بيلتا الجديدة من تويوتا من خلال الموقع الرسمي لتويوتا السعودية، وسوف نحدث هذا المقال فور ورود أي جديد بشأن السعر، ولكن بحساب السعر العالمي سوف تكون السيارة الجديدة في حدود 65 ألف إلى 70 ألف ريالاً سعودياً.

محرك سيارة 1500 سي سي مع عزم بقوة 105 حصان.

ناقل حركة اوتوماتيكي بأربعة سرعات.

تعمل السيارة من خلال نظام الدفع الأمامي فقط.

تصل السعة التخزينية للوقود حوالي 42 لتراً، وشنطة سيارة تسع 495 لتراً.

تأتي السيارة بعدة ألوان أشهرها الأزرق المحيطي والأحمر الداكن.

تتميز السيارة بيلتا الجديدة بعدة مميزات أهمها أنها اقتصادية، حيث يمكنها أن تسير مسافة 20 كيلو متراً باستخدام لتر واحد فقط من الوقود.

ميزة البصمة لهذه السيارة مفعلة للمستخدم.

تساعدك على التحكم في مستوى الضوء، مع ميزة مصابيح الضباب.

مواصفات تويوتا بيلتا 2022مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدةمميزات الأمن والسلامة في سيارات بيلتا 2022

السيارة مزودة بالعديد من أساليب الأمن والسلامة التي تحافظ على حياة الركاب كما هو المعتاد من سيارات تويوتا، حيث تحتوي على حساسات أمامية وخلفية إلى جانب الوسائد الهوائية وأنظمة الانذار المتطور مانع السرقة، كما يوجد بالسيارة جهاز مثبت السرعة وإمكانية تعديل كرسي القائد.

صور سيارة تويوتا بيلتا 2022

وننقل لكم أحدث صور لسيارة تويوتا بيلتا 2022 :

سيارة تويوتا بيلتا من الداخل

السيارة من الداخل شكلها أنيق وبسيط مع لمسة من الفخامة والعصرية، توفر للركاب الراحة والرفاهية، مقاعد السيارة بالكامل مكسوة بالجلد الفخم، وتوجد بها شاشة ونظام ملاحة، السيارة واسعة من الداخل بما يسع أسرة مكونة من خمس أفراد للجلوس بكل راحة.