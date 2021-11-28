سيارة تويوتا تندرا TOYOTA TUNDRA 2022 الجيل الثالث مفتول العضلات

سيارة تويوتا تندرا TOYOTA TUNDRA 2022 من المتوقع أن تطلقها الشركة اليابانية في أي وقت من نهاية العام، تجديد كامل لتلك الشاحنة منذ 15 عام، وحش مفتول العضلات كما يطلق عليها، سيارة قوية وحش طريق متنقل، فاخرة، مبهرة، تأتي مع أنظمة تعليق متطورة خلفية وتكيفية، لقيادة أكثر ثبات، وسهولة التحكم في السيارة في أصعب الطرقات، فهي مصممة خصيصا، للقيادة في الظروف المناخية، والتضاريس القاسية، مع محرك هجين، وقدرة سحب مذهلة، دعونا نتعرف على تفاصيل الأسطورة TOYOTA TUNDRA 2022.

سيارة تويوتا تندرا TOYOTA TUNDRA 2022 الجيل الثالث

الشكل الخارجي للسيارة أصبح أكثر قوة عن ذي قبل مع تصميم جريء، في جميع فئات تندرا 2022 مع ملاحظة اختلاف طفيف في تصميم الشباك الأمامية، أو العجلات حسب كل طراز، علي سبيل المثال موديل TRD PRO طلاء الشباك بالكامل باللون الأسود هذا اللون قوي ويناسب الطبيعة القاسية للطرقات الوعرة التي تستطيع تندراً مواجهتها، وتخطيها دون مشاكل، وبكل سلاسة.

تأتي السيارة بنوعين من الكبائن حسب الطراز” DOUBLE CAB/ CREWMAX” يمكن إضافة سرير شحن متوسط أو طويل في الكابينة المزدوجة.

سيتوفر من سيارة تندرا 2022، العديد من الألوان تزيد عن 7 ومنها الأبيض الفاتح، الأخضر الأرمي، SUPER SONIC RED وغيرها.

تصميم تويوتا تندرا 2022 الداخلي TUNDRA 2022

المقصورة الداخلية تأتي بألوان مميزة، وتصميم مبتكر مذهل، يتغير لونها حسب الطراز، يوجد بها مساحات لتخزين الأشياء صغيرة الحجم، ومقاعد مريحة، يكسوة الجلد من أجود الخامات، تحتوي أيضا على أنظمة ترفيهية رائعة من شاشة قياسية 8 بوصة واختيارية 14 بوصة، يسهل التعامل مع النظام الجديد، يدعم ANDROID AUTO وAPPLE CARPLAY، يتوفر شاحن لاسلكي لشحن الهواتف، المقعد الخلفي به منفذ 120 فولت.

محرك تويوتا TUNDRA 2022

السيارة القوية تحتاج إلى محرك جبار، وهذا مايحدث هنا، تأتي تندرا بشاحن سداسي الأسطوانات من النوع التوربيني، على شكل V تصل قوته إلى 389 حصان، مع إمكانية زيادة القوة إلى 437 حصان عند ربط المحرك التوربيني مع محرك كهربائي ببطارية 1،87 كيلو وات، يدعم المحرك ناقل حركة عليه ضمان يصل إلى 5 سنوات أتوماتيكي عشر سرعات.

سعر سيارة تويوتا تندرا TUNDRA 2022 السعودية

الأسعار المتاحة حاليا بشكل تقريبي وليس السعر النهائي تبدأ الأسعار للفئة الأساسية ب 135 ريال، أما طراز SR5 ما يعادل 142،000 ريال، TRD PTO بسعر 191،000 ريال، فئة تويوتا تندرا LIMITED ب 168،000 ريال.