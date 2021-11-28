“تخفيض رهيب” شفروليه كابتيفا LS 2022 الجديدة في السعودية .. إلحق العرض

“تخفيض رهيب” شفروليه كابتيفا LS 2022 الجديدة تعد سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 من أفضل السيارات متعددة المهام والكبيرة التي تأخذ عددًا كبيرًا من الأفراد حيث أنها تستطيع حمل حتى عدد 7 أو 8 أشخاص بداخلها، وتمتلئ مؤشرات البحث عبر الإنترنت عن هذه السيارة نظرًا لمواصفاتها الرائعة وفوق كل ذلك أنها إحدى سيارات شركة شيفروليه الرائعة وتحتوي السيارة على عدة مميزات تدعم التكنولوجيا الحديثة وسنوضح كل ما يخصها عبر مقالنا اليوم كما سنوضح لكم عيوب وأسعار سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 الجديدة. مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 محرك السيارة تيربو سعته 1500 سي سي يحتوي على 4 سلندر وقوته 148 حصان مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

أقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة، تدور بعزم دوران 255 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 13.2 ثانية.

خزانها ذو سعة حوالي 52 لتر ويبلغ استهلاكه من الوقود 9.8 كل 100 كيلو متر.

شاشة ترفيه معلوماتية مقاسها 8 بوصة ونظام السماعات مكون من 4 مكبرات صوتية. مميزات سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2022 مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022مميزات سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2022 الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح وتشغيل محركها دون المفاتيح.

نظام الحماية ضد السرقة.

الفرامل موزعة إلكترونيًا ومزودة بنظام فرامل مانعة للانغلاق.

كما أنها مزودة بأنظمة لصعود المرتفعات.

مزودة بعدد من أنظمة الترفيه مثل “USB, مشغل MP3, بلوتوث”.

تحتوي على وسائد للتهوية.

أنظمة ISOFIX التي تعمل على تثبيت مقاعد الأطفال.

الأنظمة التي تدعم ابل كاربلاي.

يمكنك ضبط مقاعد السائق يدويًا.

كاميرا خلفية تكشف الرؤية بشكل واضح.

فتحة من السقف كهربائية. أبرز عيوب سيارة شفروليه كابتيفا موديل 2022 أبرز عيوب سيارة شفروليه كابتيفا موديل 2022 مقاس عجلاتها صغير إلى حد ما.

مقاعدها الخاصة بالصف الثالث ضيقة وغير مريحة.

زاوية عجلة قيادتها غير مريحة أيضًا.

فتحة السقف البانورامية غير متوفرة في كل فئاتها الموجودة.

لا تحتوي كل فئاتها على وسائد للتهوية.

محرك السيارة عند حملها لأوزان ثقيلة يعمل بشكل ثقيل جدًا. أسعار سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي أعلنت الشركة السعودية شركة صالح للسيارات عن وجود تخفيضات رائعة في أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة حيث خفضت أسعار السيارة من سعر 62,900 ريال سعودي حتى 61,900 ريال سعودي. الوسوم

“تخفيض رهيب” شفروليه كابتيفا LS 2022 الجديدة تعد سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 من أفضل السيارات متعددة المهام والكبيرة التي تأخذ عددًا كبيرًا من الأفراد حيث أنها تستطيع حمل حتى عدد 7 أو 8 أشخاص بداخلها، وتمتلئ مؤشرات البحث عبر الإنترنت عن هذه السيارة نظرًا لمواصفاتها الرائعة وفوق كل ذلك أنها إحدى سيارات شركة شيفروليه الرائعة وتحتوي السيارة على عدة مميزات تدعم التكنولوجيا الحديثة وسنوضح كل ما يخصها عبر مقالنا اليوم كما سنوضح لكم عيوب وأسعار سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 الجديدة. مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022 محرك السيارة تيربو سعته 1500 سي سي يحتوي على 4 سلندر وقوته 148 حصان مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي.

أقصى سرعة للسيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة، تدور بعزم دوران 255 نيوتن لكل متر.

تسارع السيارة 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 13.2 ثانية.

خزانها ذو سعة حوالي 52 لتر ويبلغ استهلاكه من الوقود 9.8 كل 100 كيلو متر.

شاشة ترفيه معلوماتية مقاسها 8 بوصة ونظام السماعات مكون من 4 مكبرات صوتية. مميزات سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2022 مواصفات سيارة شفروليه كابتيفا LS 2022مميزات سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة موديل 2022 الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح وتشغيل محركها دون المفاتيح.

نظام الحماية ضد السرقة.

الفرامل موزعة إلكترونيًا ومزودة بنظام فرامل مانعة للانغلاق.

كما أنها مزودة بأنظمة لصعود المرتفعات.

مزودة بعدد من أنظمة الترفيه مثل “USB, مشغل MP3, بلوتوث”.

تحتوي على وسائد للتهوية.

أنظمة ISOFIX التي تعمل على تثبيت مقاعد الأطفال.

الأنظمة التي تدعم ابل كاربلاي.

يمكنك ضبط مقاعد السائق يدويًا.

كاميرا خلفية تكشف الرؤية بشكل واضح.

فتحة من السقف كهربائية. أبرز عيوب سيارة شفروليه كابتيفا موديل 2022 أبرز عيوب سيارة شفروليه كابتيفا موديل 2022 مقاس عجلاتها صغير إلى حد ما.

مقاعدها الخاصة بالصف الثالث ضيقة وغير مريحة.

زاوية عجلة قيادتها غير مريحة أيضًا.

فتحة السقف البانورامية غير متوفرة في كل فئاتها الموجودة.

لا تحتوي كل فئاتها على وسائد للتهوية.

محرك السيارة عند حملها لأوزان ثقيلة يعمل بشكل ثقيل جدًا. أسعار سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي أعلنت الشركة السعودية شركة صالح للسيارات عن وجود تخفيضات رائعة في أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا الجديدة حيث خفضت أسعار السيارة من سعر 62,900 ريال سعودي حتى 61,900 ريال سعودي.

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