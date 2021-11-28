Lexus LX 600 2022 لكزس الاسطورة.. مواصفاتها وأسعارها في السوق السعودية

تعد سيارة Lexus LX 600 2022 “لكزس lx 600 2022” من أفضل السيارات المقدمة من شركة لكزس للعام الجديد حيث أنها تتميز بتصميم مختلف وعصري يناسب الوقت الحالي وتناسب الرحلات العائلية حيث أنها تتسع لأكثر من 7 أفراد، وهذه السيارة تجمع بين الماضي والمستقبل فهي تمثل الماضي في قوته والمستقبل في التصميم العصري، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم مواصفات سيارة Lexus LX 600 2022 ومميزاتها وعيوبها بالإضافة إلى أسعارها المتوفرة في سوق السيارات السعودية. مواصفات سيارة Lexus LX 600 2022 الشبك الأمامي للسيارة عريض به 7 قضبان تحتوي على تجويف في المنتصف مما يحس من الأداء في التبريد للمحرك.

مصابيح الواجهة الأمامية حجمها صغير نسبيًا ومناسب والمصابيح النهارية ثلاثية الأبعاد.

هيكل السيارة انسيابي، أما حواف السيارة مقوسة وحجمها صغير إلى حد ما.

جنوط السيارة يأتي بمقاسات متفاوتة تبدأ من 18 و 20 وحتى 22 بوصة.

شعار السيارة مختلف عن الشعار القديم للسيارة حيث أنه مكتوب عليها من الخلف شعار Lexus الجديد.

المقصورة الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر ذو الجودة العالية.

النظام الصوتي مكون من مارك ليفنسون الذي يتكون من حوالي 25 مكبر صوتي.

تحتوي السيارة عن شاشتين لعرض الوسائط بمقاسات مختلفة إحداهما بمقاس 7 بوصة والتي هي مسئولة عن المناخ وأخباره والآخرى بمقاس 12.3 تعمل باللمس وتعرض كاميرا.

محرك السيارة من النوع V6 تربو، سعته 3.5 لتر وتبلغ قوته 409 حصان.

يدور المحرك بعزم دوران يصل إلى 649 نيوتن لكل متر.

أقصى تسارع له هو 3600 دورة في 60 ثانية.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 10 سرعات. مميزات سيارة لكزس lx 600 2022 النظام الترفيهي الخاص بها مزود بمساعد صوتي ذكي وملفات لتعريف المستخدم.

كما أنها مزودة بشاشة خاصة بالقياس الرقمي.

تتميز باحتوائها على خاصية دعم السحابة ومميزات حديثة في سحب الهواء.

يحتوي على نظام الكبح التلقائي ونظام رؤية عوائق تحت السيارة.

مزود بخاصية التحكم في السرعة من خلال الرادار الأوتوماتيكي. سعر سيارة لكزس LX 600 2022 في السوق السعودية مواصفات سيارة Lexus LX 600 2022مميزات سيارة لكزس lx 600 2022سعر سيارة لكزس LX 600 2022 في السوق السعودية يصل سعر سيارة لكزس lx 600 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودية إلى حوالي 337.5 ألف ريال سعودي وذلك فيما يعادل حوالي 90 ألف دولار أميركي. الوسوم

تعد سيارة Lexus LX 600 2022 “لكزس lx 600 2022” من أفضل السيارات المقدمة من شركة لكزس للعام الجديد حيث أنها تتميز بتصميم مختلف وعصري يناسب الوقت الحالي وتناسب الرحلات العائلية حيث أنها تتسع لأكثر من 7 أفراد، وهذه السيارة تجمع بين الماضي والمستقبل فهي تمثل الماضي في قوته والمستقبل في التصميم العصري، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم مواصفات سيارة Lexus LX 600 2022 ومميزاتها وعيوبها بالإضافة إلى أسعارها المتوفرة في سوق السيارات السعودية. مواصفات سيارة Lexus LX 600 2022 الشبك الأمامي للسيارة عريض به 7 قضبان تحتوي على تجويف في المنتصف مما يحس من الأداء في التبريد للمحرك.

مصابيح الواجهة الأمامية حجمها صغير نسبيًا ومناسب والمصابيح النهارية ثلاثية الأبعاد.

هيكل السيارة انسيابي، أما حواف السيارة مقوسة وحجمها صغير إلى حد ما.

جنوط السيارة يأتي بمقاسات متفاوتة تبدأ من 18 و 20 وحتى 22 بوصة.

شعار السيارة مختلف عن الشعار القديم للسيارة حيث أنه مكتوب عليها من الخلف شعار Lexus الجديد.

المقصورة الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر ذو الجودة العالية.

النظام الصوتي مكون من مارك ليفنسون الذي يتكون من حوالي 25 مكبر صوتي.

تحتوي السيارة عن شاشتين لعرض الوسائط بمقاسات مختلفة إحداهما بمقاس 7 بوصة والتي هي مسئولة عن المناخ وأخباره والآخرى بمقاس 12.3 تعمل باللمس وتعرض كاميرا.

محرك السيارة من النوع V6 تربو، سعته 3.5 لتر وتبلغ قوته 409 حصان.

يدور المحرك بعزم دوران يصل إلى 649 نيوتن لكل متر.

أقصى تسارع له هو 3600 دورة في 60 ثانية.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي يحتوي على 10 سرعات. مميزات سيارة لكزس lx 600 2022 النظام الترفيهي الخاص بها مزود بمساعد صوتي ذكي وملفات لتعريف المستخدم.

كما أنها مزودة بشاشة خاصة بالقياس الرقمي.

تتميز باحتوائها على خاصية دعم السحابة ومميزات حديثة في سحب الهواء.

يحتوي على نظام الكبح التلقائي ونظام رؤية عوائق تحت السيارة.

مزود بخاصية التحكم في السرعة من خلال الرادار الأوتوماتيكي. سعر سيارة لكزس LX 600 2022 في السوق السعودية مواصفات سيارة Lexus LX 600 2022مميزات سيارة لكزس lx 600 2022سعر سيارة لكزس LX 600 2022 في السوق السعودية يصل سعر سيارة لكزس lx 600 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودية إلى حوالي 337.5 ألف ريال سعودي وذلك فيما يعادل حوالي 90 ألف دولار أميركي.

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