“ارخص سيارة حديثة” سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية شوف مواصفاتها واسعارها

“ارخص سيارة حديثة” سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية سيارة يوزوكي فيتارا الجديدة انتشرت وسط التنافس الموجود مع غيرها من الماركات المختلفة في الأسواق مثل سيارة شيفورليه ونيسان وتراكس، حيث تباع في السوق السعودي بسعر 90.965 ألف ريال سعودي للفئة الأعلى، وهذا لأنها تتزود بالعديد من الإمكانيات المختلفة التي تضيف لها الطابع الأنيق والفريد، وهي المصابيح والمقابس ونظام الفرامل المناعة للانغلاق وكما أنها تتميز بالشكل الرياضي والعائلي في ذات الوقت، وهي من قائمة السيارات في الجيل الرابع منها المعدلة بإضافة السباك العريضة في الجهة الأمامية للسيارة وغيرها من الإمكانيات التي نتعرف عليها.

سيارة فيتارا الجديدة تتميز بالعديد من الإمكانيات منها فتحة التهوية المميزة المضاف عليها شعار سوزوكي.

بالإضافة إلى مصابيح الليد الأنيقة الموجودة بها وفتحة سقف بانورامية ولمسات الكروم في الفينش النهائي للسيارة.

تتمتع بوجود زجاج معتم ولكنه لا يؤثر على الرؤية الواضحة للركاب أثناء التواجد داخل السيارة.

تعمل السيارة بنظام استشعار المطر الذي يعتبر واحد من أهم وسائل التكنولوجية في السيارة.

مقاس الإطارات الخارجية للسيارة تبلغ 17 بوصة.

كما تتمتع بوجود شاشة في السيارة من الداخل بمقاس 7 بوصة تعمل بتقنية اللمس.

تتمتع سوزوكي الجبارة بمواصفات مميزة تجعلها تكتسح السيارات الموجودة في السعودية بمواصفاتها الجبارة، ففضلا عن السعر الاقتصادي فهي تتمتع بالتالي تابعوا:

يتمكن القائد من عديل المقاعد في اكثر من وضع حتى يتم توفير الراحة للسائق.

عجلة القيادة مصنوعة من الجلد الأنيق ومزودة بازرار خاصة بالتحكم؟

كما ان السيارة بها تكييف يعمل على تنقية الهواء يعمل بشكل اوتوماتيكي.

تضم السيارة نظام امان وست وسائد هوائية للحماية الكاملة للركاب