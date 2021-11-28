بعد إثارتها لجدل واسع.. تويوتا بيلتا أبرز مواصفاتها وسعرها وهل تستحق الاقتناء حقاً؟

في الآونة الأخيرة نجد أن الوكيل الرسمي للعلامة التجارية تويوتا قد أعلن عن طرح سيارة جديدة بمواصفات إلى حد ما متطورة، حيث نجد أن سيارة تويوتا بيلتا مجهزة على مستوى عال من الجودة والكفاءة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه داخل هذا المقال، يذكر أن السيارة قد طرحتها سوزوكي اليابانية في الأسواق العام الماضي باسم سوزوكي سياز، وهذا أثار الجدل بين المستهلكين بين مؤيد يرى أن تويوتا وضعت ثقتها في منتج يستحق، وبين أن تصنيعها هندي وليس ياباني.

تويوتا بيلتا

تعد هذه السيارة من أبرز وأشهر الأنواع التي تنتمي إلى سيارات السيدان، حيث وجدنا أن سعرها يختلف بصورة كبيرة، فسعر الفئة الأولى منها يقدر بحوالي 235 ألف جنيه مصري، بينما يقدر سعر الفئة الثانية بحوالي 275 ألف جنيه مصري، وهذه الأسعار الذي اتفق عليها السوق المحلي للسيارات بسنة 2021.

تتميز هذه السيارة بأن لها محرك رباع الأسطوانات، حيث تقدر سعة هذا المحرك بحوالي 1.5 لتر 1500 سي سي، فالقوة التي ينتجها هذا المحرك تصل إلى حوالي 105 أحصنة، وعزم الدوران يقدر بحوالي 138 نيوتن.

فهذه السيارة اعتمادها الأساسي على منظومة الجر الأمامي للعجلات، كما يقدر استهلاكها للوقود بحوالي 5.1 لتر لكل 100 كيلو متر، ولديها محرك متصل يقوم بنقل حركة السيارة بشكل أوتوماتيكي.

وتقدر أبعاد السيارة بحوالي 4490 ملي متر بالنسبة للطول، بينما يقدر العرض بحوالي 1730 ملم، والارتفاع يصل إلى 1475 ملم، والطول الخاص بقاعدة العجلات يقدر بحوالي 2650 ملم.

وعلى الجانب الأخر نجد أن السعة الخاصة بالصندوق الخلفي لها تقدر بحوالي 495 لترًا، كما أن لديها أكثر من وسيلة للأمان، مثل: وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق، وفرامل تمنع الانغلاق، ومصابيح ضباب، وجنوط رياضية.

مواصفات سيارة تويوتا بيلتاالفرق بين تويوتا بيلتا وسوزكي سياز

لافرق نهائياً بين السيارتين سوى العلامة التجارية وفترة الضمان، فضمان تويوتا خمس سنوات أما ضمان سياز ثلاث سنوات، مما يعطي مستخدمي تويوتا ثقة أكبر في العلامة اليابانية الأشهر.

هل تستحق الاقتناء

الإجابة على هذا السؤال ترجع إلي ماذا تريد كمستخدم من سيارتك؟ فهي سيارة اعتمادية واقتصادية وموفرة في البنزين وتمنحك تكييف ذو كفاءة عالية، كما أنها مرتفعة عن الأرض مقارنة بمثيلاتها في نفس الفئة، الأمر الذي يعتبره البعض عيباً لأنه يؤثر على ثبات السيارة على السرعات فوق 120 والبعض الآخر يعتبره ميزة حيث أن هذا الارتفاع يضمن غدم الاحتكاك بالمطبات في الطرق الوعرة.

إلى هنا نكون قد كشفنا لكم كل ما يدور حول سيارة تويوتا بيلتا موديل 2022، حيث وجدنا أن التهافت الكبير على هذه السيارة لشرائها لم يأت من فراغ، وإنما جاء بسبب تمتع هذه السيارة بمواصفات متميزة.