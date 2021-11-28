سعر ومواصفات تويوتا جرانفيا 2021 المذهلة بجودة عالية في السعودية

سعر ومواصفات تويوتا جرانفيا 2021 تلك السيارة الفاخرة التي تم صنعها في اليابان، ويطلقون سيارة رجال الأعمال، وذلك للامكانيات المذهلة التي تتواجد في السيارة حيث بها مقاعد خلفية تستوعب عددًا رائعًا من الركاب وتعتبر ذات مساحة سطحية هائلة. تشتهر بقدرتها على تقديم نماذج بجودة وخطة لا مثيل لها ، لذلك إذا كنت ترغب في تحقيق إمكانات مميزة فعليك شراء هذا النموذج الرائع الذي سنعرض له المواصفات في المقال.

سيارة تويوتا جرانفيا 2021 الجديدة

تويوتا جرانفيا 2021 من السيارات ذات الواجهة الامامية الانيقة والجميلة وهيكلها ضخم وجذاب تصميمها رائع ستلاحظ زخارف معدنية تمتد على طول الطريق الى الأسفل مما يعطي منظر منخفض للسيارة تم تصميم هذه السيارة والمصابيح بجرأة وتزيينه بلمسات من الكروم، وهي تعمل بنظام الدفع الرباعي، والتحكم والثبات فيها استثنائيا على الرغم من الحمولة الكاملة وتتميز بأنها يمكن أن تستوعب عددًا رائعًا من الركاب، لكن تجربة القيادة ممتعة وخلاقة، بالإضافة إلى المساحة الواسعة في السيارة.داخل السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا 2021

تعتبر سيارة تويوتا جرانفيا 2021 من السيارات التي تتميز بوجود العديد من الميزات

توجد العديد من المقاعد للركاب، وذلك لوجود اربع مقاعد منفصلة مع مساند للذراعين وخطتها المريحة ، وهناك ملامسات فاخرة من المعدن والخشب ، بالإضافة إلى التنجيد الجلدي من المقاعد. يعمل التكييف على تنقية الهواء من الروائح الكريهة ، ويوجد به شاشة ديجيتال مقاس 4.2 بوصة ، ويوجد مرآة رقمية للرؤية الخلفية ، والباب الجانبي يعمل بالكهرباء. يوجد نظام مضاد للسرقة لإيقاف المحرك مع إنذار وإضاءة داخلية بألوان عديدة ، وتبرز السيارة بابتكارات رائعة ، لاحتوائها على نظام منع انغلاق المكابح ، والتحكم في الثبات ، ويوجد وسادة هوائية للسائق والراكب بجانبه. محرك تويوتا جرانفيا 2021 والذي يكون بستة سلندرات بسعة 3.5 لتر ، كما أنه يعمل بقوة تبلغ في هذه السيارة 277 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة وعزم دوران 351 نيوتن متر عند 4600 دورة في الدقيقة ، يحتوي المحرك على ناقل حركة أوتوماتيكي يقدر بـ ست سرعات ، ويوجد أيضا المحرك الثاني لهذا النوع من السيارات ب أربع سلندرات ديزل بسعة 2.8 لتر وقوة هذا الموديل 154 حصان.

يبلغ سعر تويوتا جرانفيا 2021 Premium في المملكة حوالي 209،300 ريال سعودي.

يبلغ سعر تويوتا جرانفيا 2021 إكزكيوتيف بترول 203،320 ريال سعودي ، فيما يبلغ سعر تويوتا جرانفيا 2021

سعر سيارة تويوتا جرانفيا 2021