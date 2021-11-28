تويوتا سيينا 2022 Toyota Sienna مواصفاتها وأهم مميزاتها

تويوتا سيينا 2022 Toyota Sienna السيارة الأفضل في فئة سيارات ميني فان mini van، وحققت فئة سيارات ميني فان نجاحات ومبيعات حول العالم، وذلك لما تتمتع به من مزايا تتناسب مع التنقلات العائلية، واعتمد شركة تويوتا في تطويرها لسيارة سيينا موديل 2022 على الجمع ما بين الصفات العملية من حيث سعة المقصورة الداخلية ووسائل الترفيه والتكنولوجيا التي تجعل من عملية القيادة آمنة ومريحة أكثر، إلى جانب التصميم الأنيق والفخم للسيارة فتصميمها الخارجي يوحي بالقوة والجرأة للخوض بجميع أنواع الطرق والوعرة منها أيضًا، وتعتمد السيارة على محرك هجين يعمل بقوة 245 حصان، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل حتى 33.5 قدم مكعب، ولذلك فهي من أكثر السيارات العملية.

تويوتا سيينا 2022

تنضم سيارة تويوتا سيينا موديل 2022 الإصدار الأحدث إلى فئة السيارات العائلية رباعية الدفع، وقد تفوقت في مميزاتها على سيارات SUV، من حيث التصميم الخارجي تتمتع بلمسات أنيقة وعصرية توحي بالقوة والفخامة، ولذلك فهي تنافس أحدث إصدارات تويوتا SUV الرياضية، فهي مزودة بشبكة أمامية مذهلة تمنحها مظهر قوي وراقي، كما صُممت المصابيح الأمامية والخلفية لتعكس روح الشراسة والجرأة، السيارة في الأصل مستوحاة من تصميم القطار الياباني Bullet Train، ولذلك فهي تحاكي لمساته المفعمة بالقوة والإنطلاق.

مواصفات تويوتا Sienna 2022

تتوافق السيارة مع أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية مثل Apple Auto Car ونظام Android Auto، كما تتمتع بشاشة بالمقصورة الداخلية بحجم 9 إنش، والتي تعرض مختلف أنواع الوسائط وأنظمة التحكم في السيارة.

تحتوي السيارة على العديد من مواصفات الرفاهية والراحة والسلامة التي توفر للركاب كافة إحتياجاتهم خلال فترة القيادة، ويتوفر منها العديد من الطرازات والتي تختلف فيما بينما تبعًا لنوع المحرك وقوته.

السيارة متوفرة بالعددي من الألوان لتناسب أذواق المستخدمين من كافة الفئات فهي متوفرة باللون “الأزرق، الأبيض، الأخضر، الأحمر اللامع، الفضي الناعم، أسود كوموس”.

السيارة مصنفة ضمن فئة السيارات الاقتصادية من حيث استهلاك الوقود.

تنافس سيينا 2022 موديل سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2022 من حيث سعة المقاعد الخلفية والمساحة التخزينية.

مزودة بكاميرات بمختلف الإتجاهات مما يوفر للسائق رؤية واضحة لمحيط السيارة، وأيضًا بفضل النوافذ الكبيرة التي تتمتع بها السيارة توفر رؤية جيدة لخارج السيارة لجميع الركاب.

السيارة مصنفة على أنها تعمل بالدفع الرباعي، مما يمكن السائق من التحكم الكامل بالسيارة وسهولة الحركة والإنطلاق.

مدعومة بالعديد من مميزات الأمان التي تتوافق مع المعايير العالمية، بما يوفر للسائق الراحة التامة والتحكم الكاملة في كافة أنظمة السيارة، للحد من إمكانية حدوث تصادم.

مميزات سيارة سيينا 2022