تويوتا هايلاندر 2022 Toyota Highlander مواصفاتها وأهم مميزاتها

تُعد سيارة تويوتا هايلاندر 2022 Toyota Highlander من أقوى سيارات SUV موديل 2022، ويطلق عليها وحش القوة لما تتمتع به من مزايا ميكانيكية عالية الجودة، كما تتمتع بتصميم فريد بلمسات من الكروم تضفي طابع الصلابة والمتانة عليها، وصُممت السيارة ضمن فئة السيارات العائلية ذات التصميم الرياضي، بحيث توفر للمستخدم كافة احتياجاته من حيث المساحة الداخلية الشاسعة، والتصميم الأنيق والفاخر، بالإضافة لمميزات الأمان والسلامة المتوفرة بها، تأتي السيارة مدعومة بمحرك قوي 295 حصان، كما أنها متوفرة بالعديد من الطرازات منها Hybrid، XSE، LE، XLE، Limited، L، تعمل السيارة بمختلف فئاتها بالدفع الأمامي، ويمكن اختيار تفعيل الدفع الرباعي، وهو ما يسعى إليع العديد من المستخدمين لتحسين قوة وأداء السيارة.

تويوتا هايلاندر 2022

تتفق جميع طرازات سيارة تويوتا Highlander 2022 في مواصفات المحرك، فهي تتمتع بمحرك من نوع V9 تبلغ سعته 3.5 لتر، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بـ 8 سرعات مختلفة، كما تعمل السيارة بكلًا من الدفع الأمامي أو الدفع الخلفي وفقًا لرغبة السائق.

تتوافق مع أنظمة التشغيل الذكية مثل Apple Auto و Apple CarPlay، بالإضافة إلى نظام Amazon Alexa، ولذلك فهي توفر أغلب مميزات الرفاهية والتسلية خلال فترة القيادة لجميع مستخدمي السيارة.

مميزات Toyota هايلاندر 2022

تعد سيارة هايلاندر 2022 من أقوى السيارات الرياضية SUV والتي تمتلك مساحة تخزين في الخلف تبلغ 16 قدم مكعب، وهي مساحة مذهلة للتنقل بأريحية أو للمعدات الخاصة بالرحلات الطويلة.

السيارة مصممة ضمن الفئة الإقتصادية في استهلاك الوقود، فهي مزودة بمحرك V6 الذي يولد قوة مذهلة تجعل من عملية التسارع نقطة قوة للسيارة.

مصممة من الخارج بلمسات فخمة ذات جودة ممتازة، بينما أبدع المططورون في المقصورة الداخلية من حيث التصميم وجودة الخامات المستخدمة، بالإضافة إلى المساحة الشاسعة التي توفر الراحة لجميع الركاب في المقاعد الأمامية والخلفية.

توفر السيارة المقاعد لعدد 8 أشخاص بأريحية شديدة، كما تتمتع بكافة أنظمة الأمان والسلامة التي توفر للركاب رحلة آمنة على الطرق الوعرة والطرق العادية.

تتمتع السيارة أيضًا بكافة المواصفات العصرية التي تجمع ما بين العملية والفخامة.

تتمتع السيارة بنظام معلوماتي ذكي وسريع البديهة والإستجابة، ولذلك فهي تجمع أغلب أفضل المواصفات القياسية للسيارات الرياضية SUV في الأسواق العالمية، وتنطبق المواصفات على كافة طرازات السيارة ولذلك يعتبرها خبراء السيارات وحش القوة؛ لما تتمتع به من مواصفات تنافس بها أغلب السيارات من نظيراتها في نفس الفئة.