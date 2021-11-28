مواصفات بي ام دبليو 2023 التي ستكون منافس شرس لمرسيدس اس كلاس وصورها!

مواصفات بي ام دبليو 2023 ، بي ام دبليو العربة الرائدة في المجال والمعروف عنها رغم أنها متربعة على عرش السيارات من زمن طويل إلا انها تتطور دائما وتحدث من نفسها حيث أن شكل بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الجديد بالكامل الذي حير الكثيرين من عملاء بي ام دبليو أو حتى المنافسين لها اصبح الآن متاح لنا عن طريق صورة رقمية تخيلية وقدم هذه الصورة لنا موقع motor1 حيث أن الجميع يتساءل عن توقعاتهم لسيارة السيدان كبيرة الحجم الفخمة التي سوف تنافس بالتأكيد مرسيدس اس كلاس 2022 فتابعونا رواد موقع ثقفني لمعرفة كل جديد.

مواصفات بي ام دبليو 2023

قبل أن نتحدث عن بي ام دبليو سبورت أو غيرها من التصاميم. وتحديداً ذلك التصميم التخيلي الرقمي. وسوف نطلعكم الآن على مواصفات مسربة لعربة شكل بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة الرقمي التخيلي :-

يظهر أن واجهة العربة الأمامية حصلت على شبك أمامي جديد بحجم كبير

كذلك على الرغم من الشبك الجديد فالعربة تحافظ على تصميم “كدني جريل”. وهو التصميم الذي تشتهر به سيارات BMW

كما أن العربة تحيط بها أضواء رفيعة جديدة وفي أسفلها مصابيح أخرى مما يجعل إنارتها الأمامية تنقسم إلى جزأين.

كذلك العربة تأتي مع أضواء ليد ( LED )

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ونستكمل مواصفات بي ام دبليو 2023 في السطور القادمة حيث يأتي التصميم التخيلي :

صدام أمامي عريض جديد للعربة.

كما انه يظهر من التسريبات انه تم توفير فتحة جانبية أمام عجلها الأمامي من ناحية اليسار لمقبل الشاحن الكهربائية

وذلك يشير إلى أننا نتكلم عن سيارة هايبرد 2023 أو سيارة كهربائية 2023 سوف تحمل اسم بي ام دبليو i7. زذلك وفق للصور التجسسية السابقة فيبدو أن الفئة السابعة سوف تحصل هي وعربتها الشقيقة بي ام دبليو X7 جديدة على أضواء أمامية منقسمة.

أعلى فئة في BMW

سوف يعتمد الجيل القادم الجديد من هذا الموديل على “شاصي” CLAR ، مما سيجعل بي ام دبليو تتمكن من توفير العديد من الخيارات للمحركات لسيارات 2023. وبالتالي سوف تضمن أيها العميل خيارات متعددة مثل

سيارات تعمل على البنزين.

أخرى تعمل على الديزل.

سيارات هايبرد.

سيارات كهربائية بالكامل.

وقد أكدت شركة BMW من قبل تحديداً منذ سنة 2019 أنها لن توفر محرك V12 على جيلها الجديد من الفئة السابعة. ويُتوقع أن يتم الكشف عن بي ام دبليو 7 سيرز الجديدة في وقت ما خلال السنة القادمة أما بالنسبة لأسعار العربة فلم يتم الكشف عنها فتابعونا لمعرفة كل جديد

وفي نهاية المقالة نرجو أن تكون مواصفات بي ام دبليو 2023 و BMW قد نالت إعجابكم وتابعونا لمعرفة كل جديد