سيارات مستعملة بدون مقابل للتنازل تقسيط على مصرف الراجحي

ونبدأ متابعتنا اليوم مع عروض تقبيل السيارات مع تويوتا راش 2021 الفئة الأولى متواجدة في جدة، محرك 4 سلندر 1500 سي سي قير أوتوماتيك وقد بلغ عداد السيارة 5700 كيلو متر فقط، السيارة للتنازل من دون مقابل عن طريق مصرف الراجحي ولكن يتطلب موافقة البنك على المالك الجديد. مواصفات عائلية للسيارة صاحبة السبع مقاعد العائلية مع شبك أمامي ضخم من الكروم وإضاءات ليد بالكامل، تتميز بشاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومزودة بكاميرا مدمجة وعدد 2 حساسات خلفية إضافة إلى بقية المزايا المعروفة. التنازل بدون مقابل يبلغ قيمة القسط الشهري 1071 ريال وعدد الأقساط المتبقة 56 شهر، وتبلغ قيمة الدفعة النهائية المستحقة للبنك 35 ألف ريال.

سيارات مستعملة بدون مقابل للتنازل تقسيط

تتوفر للتقبيل في الرياض سيارة تويوتا كامري 2021 فئة GLE بنزين، محرك 2500 سي سي قير أوتوماتيك وقد بلغ عداد السيارة 10500 كيلو متر فقط، السيارة وارد توكيل عبد اللطيف جميل للسيارات وجميع الصيانات في الوكالة، تم اضافة تظليل 3M ضمان عشر سنوات سعره 2000 ريال. السيارة تتميز بفتحة سقف وحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية وشاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، البودي وكالة لا يوجد به أي صدمات أو رش خارجي. التمويل تابع لبنك الراجحي تبلغ قيمة الكاش 107 ألف ريال وقيمة القسط الشهري 1523 ريال، عدد الأقساط المتبقية 54 قسط وقيمة الدفعة الأخيرة 44500 ريال.

تتوفر للتنازل دون مقابل في الرياض أيضاً سيارة هيونداي ازيرا 2020 فئة GL MIDNIGHT بنزين، محرك 6 سلندر 3000 سي سي قير أوتوماتيك والممشى لم يتجاوز 50 ألف كيلو متر، تتمبز السيارة بمقاعد جلد وفتحة سقف بانوراما بالإضافة إلى شاشة وإضاءات بالكامل ليد، إلى جانب حساسات خلفية ونظام تثبيت سرعة ذكي ونظام أمان ضد السرقة وتحكم دريكسيون. التمويل والتقبيل عن طريق شركة إيجارة بقيمة تمويلية 114 ألف و875 ريال، يبلع قيمة القسط الشهري 2078 ريال وعدد الأفساط المتبقية 38 والدفعة الأخيرة 29640 ريال.

سيارات للتقبيل على الراجحي

توفرت للتقبيل في جدة سيارة هوندا اوديسي 2018 فئة EX بنزبن، محرك 4 سلندر قير أوتوماتيك والممشى 100 ألف كيلو متر، يوجد خدش في المراية الامامية ولا يحتاج للتغيير والباب الخلفي يحتاج تصليح من قبل الوكالة، تتميز السيارة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع تكييف بتحكم منفصل بين السائق والراكب، شاشة بنظام الخرائط وتحكم كامل في المقود مع كاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية. شروط التنازل من بنك الراجحي أن يكون المتقدم موظف، راتبه محول على بنك الراجحي و ليس لديه إلتزامات او إلتزاماته تغطي القسط، القيمة التمويلية للسيارة من البنك 159900 ريال وتبلغ القيمة المتبقية 66338 ريال، عدد الأقساط المتبقية 18 قيمة القسط الشهري 2127 ريال وتبلغ الدفعة الأخيرة 34377 ريال.