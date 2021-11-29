“تخفيض مذهل” سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 من صالح للسيارات في السعودية

سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 من صالح للسيارات تخفيضات على أسعار شانجان CS85 ليمتد 2022 من صالح للسيارات لكل المواطنين القاطنين في المملكة العربية السعودية وهذه فرصة رائعة وعرض من أفضل عروض تخفيضات الأسعار، وسنوضح لكم أهم مواصفات سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 في سوق السيارات السعودية حيث تعتبر هذه السيارة هي الخيار الأفضل من بين منافسيها من نفس الموديل لعام 2022 وسيتم عرض فئات متعددة من السيارة في مطلع الربع الأول من العام القادم وبألوان مختلفة. أبرز مواصفات سياة شانجان CS85 ليمتد 2022 أبرز مواصفات سياة شانجان CS85 ليمتد 2022 تتميز سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 بعدة مواصفات رائعة غير مسبوقة في الأسواق والتي تتمثل فيما يلي:- محرك تيربو سعته حوالي 2 لتر وقوته 233 حصان.

عزم دوران المحرك حوالي 360 نيوتن لكل متر.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بعدد 8 سرعات. المقصورة الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي السيارة على فتحة من السقف بانورامية.

نظام تحذيري عند الخروج عن المسار المطلوب ونظام يحذرك عند الاصطدام.

يمكن أن تقوم بتشغيلها عن بعد.

مكونة من 4 كاميرات. تعمل بنظام APA 4.0 الخاص بالاصطفاف الذاتي.

مكون من 5 مقاعد للركاب.

خزان الوقود سعته حوالي 58 لتر.

تندرج تحت فئة سيارات الدفع الرباعي.

أقصى استهلاك للوقود هو 13.9 كيلو متر لكل لتر. أهم مميزات سيارة شانجان ليمتد 2022 الجديدة مزودة بوسائد أمامية ومن الجوانب أيضًا.

الكاميرا تدور بزاية 360 درجة.

النظام الخاص بالمساعدة هو نظام VSA.

نظام ABS وهو نظام فرامل كابحة للانغلاق.

كما أنها مزودة بنظام EBB الكابح لقوة الفرامل.

المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد.

مصابيح صباحية ساطعة الضوء.

نظام الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح.

مزودة بحساسات خلفية وأمامية.

الأضواء تعمل بتقنية الليد.

باب الحقيبة الخفية يعمل بشكل آلي. أسعار سيارة شانجان CS85 الجديدة أهم مميزات سيارة شانجان ليمتد 2022 الجديدةأسعار سيارة شانجان CS85 الجديدة خفضت شركة صالح السعودية للسيارات أسعار شانجان الجديدة في الأسواق بنسبة كبيرة لكل الراغبين في شراء السيارة حيث انخفض سعرها من 98,000 إلى 92,999 ريال سعودي. أبرز عيوب سيارة شانجان الصينية الجديدة

استهلاك السيارة للوقود عالي إلى حد ما.

زجاج لوحة العدادات مصنوع من مادة البلاستيك غير عالي الجودة.

حجمها كبير إلى حد ما.

جودة مقصوراتها الداخلية غير عالي بالنسبة لمنافسيها في السوق من نفس الموديل. الوسوم

سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 من صالح للسيارات تخفيضات على أسعار شانجان CS85 ليمتد 2022 من صالح للسيارات لكل المواطنين القاطنين في المملكة العربية السعودية وهذه فرصة رائعة وعرض من أفضل عروض تخفيضات الأسعار، وسنوضح لكم أهم مواصفات سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 في سوق السيارات السعودية حيث تعتبر هذه السيارة هي الخيار الأفضل من بين منافسيها من نفس الموديل لعام 2022 وسيتم عرض فئات متعددة من السيارة في مطلع الربع الأول من العام القادم وبألوان مختلفة. أبرز مواصفات سياة شانجان CS85 ليمتد 2022 أبرز مواصفات سياة شانجان CS85 ليمتد 2022 تتميز سيارة شانجان CS85 ليمتد 2022 بعدة مواصفات رائعة غير مسبوقة في الأسواق والتي تتمثل فيما يلي:- محرك تيربو سعته حوالي 2 لتر وقوته 233 حصان.

عزم دوران المحرك حوالي 360 نيوتن لكل متر.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزود بعدد 8 سرعات. المقصورة الداخلية تحتوي على مقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر.

تحتوي السيارة على فتحة من السقف بانورامية.

نظام تحذيري عند الخروج عن المسار المطلوب ونظام يحذرك عند الاصطدام.

يمكن أن تقوم بتشغيلها عن بعد.

مكونة من 4 كاميرات. تعمل بنظام APA 4.0 الخاص بالاصطفاف الذاتي.

مكون من 5 مقاعد للركاب.

خزان الوقود سعته حوالي 58 لتر.

تندرج تحت فئة سيارات الدفع الرباعي.

أقصى استهلاك للوقود هو 13.9 كيلو متر لكل لتر. أهم مميزات سيارة شانجان ليمتد 2022 الجديدة مزودة بوسائد أمامية ومن الجوانب أيضًا.

الكاميرا تدور بزاية 360 درجة.

النظام الخاص بالمساعدة هو نظام VSA.

نظام ABS وهو نظام فرامل كابحة للانغلاق.

كما أنها مزودة بنظام EBB الكابح لقوة الفرامل.

المقاعد الداخلية للسيارة مصنوعة من الجلد.

مصابيح صباحية ساطعة الضوء.

نظام الدخول الذكي دون استخدام المفاتيح.

مزودة بحساسات خلفية وأمامية.

الأضواء تعمل بتقنية الليد.

باب الحقيبة الخفية يعمل بشكل آلي. أسعار سيارة شانجان CS85 الجديدة أهم مميزات سيارة شانجان ليمتد 2022 الجديدةأسعار سيارة شانجان CS85 الجديدة خفضت شركة صالح السعودية للسيارات أسعار شانجان الجديدة في الأسواق بنسبة كبيرة لكل الراغبين في شراء السيارة حيث انخفض سعرها من 98,000 إلى 92,999 ريال سعودي. أبرز عيوب سيارة شانجان الصينية الجديدة

استهلاك السيارة للوقود عالي إلى حد ما.

زجاج لوحة العدادات مصنوع من مادة البلاستيك غير عالي الجودة.

حجمها كبير إلى حد ما.

جودة مقصوراتها الداخلية غير عالي بالنسبة لمنافسيها في السوق من نفس الموديل.

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