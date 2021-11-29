سيارة رنج روفر Range Rover 2022 أفخم أنواع سيارات الدفع الرباعي، عنوان للرقي، والقوة، منذ ظهروها على الساحة من 50 عام، نالت رضاء محبي تلك الفئة، علامة مسجلة في عالم السيارات، طراز 2022 يجمع بين التطور، والعصرية مع الحفاظ على طابع الرنج روفر الشهير، وهويتها، تأتي بأحدث التقنيات من الداخل، تصميم أكثر صلابة وجاذبية من الخارج، سيارة رياضية عائلية متعددة الإستخدامات، متاحه منها أكثر من طراز ولون، تحتوي على أنظمة وتقنيات سلامة تساعد السائق على القيادة في أصعب الظروف والتضاريس بكل سلاسة وآمان.

سيارة رنج روفر Range Rover 2022 الفخامة والقوة

تأتي النسخة الجديدة من رنج روفر بهيكل جديد من نوع MLA-FLEX سيارة فارهة، تشعر بالانبهار عند مشاهدتها على الطريق، لأول مرة تأتي بنظام تعليق خلفي يساعد على التحكم بالسيارة والسيطرة عليها بصورة أكثر سهولة، وسلاسة على الطرق الوعرة، النظام من النوع الخماسي، يندمج مع نظام الملاحة GPS، تدعم وجود برنامج EPS المعروف باسم نظام التحكم بالثبات الذي يساعد القائد أيضا على خوض اقوي المراوغات بالسيارة على الطرق الوعرة بكل ثبات، دون أن تتمايل السيارة بشكل عنيف وقاسي.

مواصفات سيارة Range Rover 2022

المقصورة الداخلية بمجرد الدخول إليها تشعرك بالراحة والسعادة، مقاعد كبيرة راحبة، مصنعة من مواد عالية الجودة، السيارة تتوافر بطرازات تتكون من 4 مقاعد أو 5 أو 7 حسب طلب كل عميل فهي تصلح لكل الإستخدامات.

رنج روفر 2022 بها تقنية عازلة للصوت، للمزيد من الهدوء والاستمتاع بالرحلة مع أحدث تقنيات الترفيه والمعلومات، من أنظمة صوت قوية ونقية، ومساند للرأس، شاشة لمس قياس 11،4 بوصة، كما يوجد شاشات في خلف المقاعد، لركاب الصف الثاني، المقاعد مصنوعة من قماش وصوف عالية المتانة والجودة.

تصميم السيارة الجديد يساعد على تحسين قوه سحب السيارة، وديناميكية الهواء، جميع أنظمة مساعدة السائق تم دمجها معا في لوحة بسيطة بجوار المصد للمزيد من التعامل السلس، الأربع أبواب كهربائية، للمرة الأول في هذه الفئة، بجانب أن الباب الخلفي قابل للانقسام.

محرك رنج روفر 2022 وقوة الأداء

تأتي Range Rover 2022 بخيارين من المحركات، من النوع الهجين، تحتوي جميع الطرارزات على ترس تفاضلي، وعزم الدوران بالكبح، أما النسخة الأولى من المحركات هي P400 من النوع سداسي الأسطوانات، يدعم وجود هجين معتدل تصل قوة المحركات إلى 395 حصان، والسعة 3 لتر.

النوع الثاني تيربو ثماني الأسطوانات P530 تصل قوته إلى 523 حصان، بمعدل تسارع 4.4 ثانية ل 100 كيلو، سعة الخزان 4,4 لتر.

سعر رنج روفر 2022 في السعودية

سعر رنج روفر 2022 النسخة الأساسية بالمملكة تقريباً 390،000 ريال، بما يعادل 104،000 دولار.