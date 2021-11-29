أفخم السيارات... تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها ومزاياها وأسعارها الخيالية

تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها، قد تمكنت سيارة لاند كروز من احتلال مكانة متميزة بين أنواع السيارات الرياضية الجديدة، حيث أنها استطاعت أن تحقق نسبة مبيعات ضخمة بالأسواق العالمية ومن المؤكد أنها سوف تتمكن من تحقيق ذلك مرة أخرى بالأسواق العربية، والسبب وراء ذلك هو أن الشركة اليابانية المصنعة للسيارة أتاحت الكثير من المواصفات القياسية والمزايا بداخل السيارة. تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على كافة مواصفات السيارة وما تحمله من تقنيات حديثة والتي تتمثل في الآتي: تحمل السيارة الكثير من وسائل الأمان وبالأخص مع تواجد العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة. بإمكانك أيضاً التحكم في كبح السيارة عند زيادة السرعة مع مراعاة ارتداء حزام الأمان الموجود على كافة المقاعد التي توجد بالسيارة.

تدعم السيارة وجود تقنية متطورة جديدة تعمل على إرسال التحذيرات الخاصة بقائد السيارة بحالة وجود بعض الأماكن الحادة والمنحدرة على الطريق. وتدعم السيارة نظام صوتي وبتقنية حديثة تمكنك من إمكانية التواصل مع الهواتف الذكية، مع الحرص على توفير مقبس خاص بشحن الهواتف والذي يعمل بتقنية البلوتوث. يوجد أزرار تمكنك من الرد على كافة المكالمات الواردة من الهاتف الخاص بك .

يصل طول السيارة حتة 5145 مم وبعرض يصل حتى 1980مم.

متوفر بها جنوط رياضية متميزة بحوالي 22 بوصة.

السيارة متوفرة بمحرك ذات 6 أسطوانات ويصل سعة المحرك الخاصة به حتى 3500 سي سي.

ينتج المحرك قوة حصان تصل حتى 409 وعزم الدوران يصل حتى 650 نيوتن للمتر. سعر سيارة تويوتا لاند كروز 2022 قد تمكنت سيارة تويوتا لاند كروز أن تحمل الكثير من المزايا يجعل سعرها يصل حتى 970,307 ألف ريال سعودي لموديل GXR3.

أن تحمل الكثير من المزايا يجعل سعرها يصل حتى 970,307 ألف ريال سعودي لموديل GXR3. أما بالنسبة لسعر سيارة لاند كروز موديل XV سوف تتوفر بسعر 259.362 ألف ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا لاند كروز 2022 مزايا سيارة لاند كروز تدعم السيارة إضافة محركين ب السيارة وتعمل بتقنية V6 لنظام تربو، إلى جانب أنها مزودة بناقل حركة قد يصل حتى 10 سرعات، ويتم القيام بالعمل بطريقة أتوماتيك، ومن الممكن القيام بتبديل ترؤس الحركة.

وتعمل بتقنية V6 لنظام تربو، إلى جانب أنها مزودة بناقل حركة قد يصل حتى 10 سرعات، ويتم القيام بالعمل بطريقة أتوماتيك، ومن الممكن القيام بتبديل ترؤس الحركة. يوجد في السيارة محرك ديزل تصل سعته حتى 3 لتر وبقوة محرك قد تصل حتى 309 حصان، متوفر بها نظام يعمل على تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون المتوفر بالهواء بمعدل 10 بالمئة. مزايا سيارة لاند كروز الوسوم

تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها، قد تمكنت سيارة لاند كروز من احتلال مكانة متميزة بين أنواع السيارات الرياضية الجديدة، حيث أنها استطاعت أن تحقق نسبة مبيعات ضخمة بالأسواق العالمية ومن المؤكد أنها سوف تتمكن من تحقيق ذلك مرة أخرى بالأسواق العربية، والسبب وراء ذلك هو أن الشركة اليابانية المصنعة للسيارة أتاحت الكثير من المواصفات القياسية والمزايا بداخل السيارة. تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف على كافة مواصفات السيارة وما تحمله من تقنيات حديثة والتي تتمثل في الآتي: تحمل السيارة الكثير من وسائل الأمان وبالأخص مع تواجد العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة. بإمكانك أيضاً التحكم في كبح السيارة عند زيادة السرعة مع مراعاة ارتداء حزام الأمان الموجود على كافة المقاعد التي توجد بالسيارة.

تدعم السيارة وجود تقنية متطورة جديدة تعمل على إرسال التحذيرات الخاصة بقائد السيارة بحالة وجود بعض الأماكن الحادة والمنحدرة على الطريق. وتدعم السيارة نظام صوتي وبتقنية حديثة تمكنك من إمكانية التواصل مع الهواتف الذكية، مع الحرص على توفير مقبس خاص بشحن الهواتف والذي يعمل بتقنية البلوتوث. يوجد أزرار تمكنك من الرد على كافة المكالمات الواردة من الهاتف الخاص بك .

يصل طول السيارة حتة 5145 مم وبعرض يصل حتى 1980مم.

متوفر بها جنوط رياضية متميزة بحوالي 22 بوصة.

السيارة متوفرة بمحرك ذات 6 أسطوانات ويصل سعة المحرك الخاصة به حتى 3500 سي سي.

ينتج المحرك قوة حصان تصل حتى 409 وعزم الدوران يصل حتى 650 نيوتن للمتر. سعر سيارة تويوتا لاند كروز 2022 قد تمكنت سيارة تويوتا لاند كروز أن تحمل الكثير من المزايا يجعل سعرها يصل حتى 970,307 ألف ريال سعودي لموديل GXR3.

أن تحمل الكثير من المزايا يجعل سعرها يصل حتى 970,307 ألف ريال سعودي لموديل GXR3. أما بالنسبة لسعر سيارة لاند كروز موديل XV سوف تتوفر بسعر 259.362 ألف ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا لاند كروز 2022 مزايا سيارة لاند كروز تدعم السيارة إضافة محركين ب السيارة وتعمل بتقنية V6 لنظام تربو، إلى جانب أنها مزودة بناقل حركة قد يصل حتى 10 سرعات، ويتم القيام بالعمل بطريقة أتوماتيك، ومن الممكن القيام بتبديل ترؤس الحركة.

وتعمل بتقنية V6 لنظام تربو، إلى جانب أنها مزودة بناقل حركة قد يصل حتى 10 سرعات، ويتم القيام بالعمل بطريقة أتوماتيك، ومن الممكن القيام بتبديل ترؤس الحركة. يوجد في السيارة محرك ديزل تصل سعته حتى 3 لتر وبقوة محرك قد تصل حتى 309 حصان، متوفر بها نظام يعمل على تقليل غاز ثاني أكسيد الكربون المتوفر بالهواء بمعدل 10 بالمئة. مزايا سيارة لاند كروز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفخم السيارات… تويوتا لاندكروزر2022 اهم مواصفاتها ومزاياها وأسعارها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.