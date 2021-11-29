سيارة القوة.. تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 مميزاتها وأسعارها فى السعودية

تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 ،قد أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات سيارة لاند كروز 2022 الجديدة، والتي تتوفر بنسختين النسخة الأولى تأتي بمحرك 3.5 لتر والنسخة الثانية تأتي بمحرك 4.0 لتر، وتعتبر السيارة من فئة السيارة الرياضية التي لها الكثير من الاستخدامات والسيارة تستمد قوتها بمحرك ب6 اسطونا ت ليتم توليد قوة تقدر ب271 حصان، وذان ناقل حركة أتوماتيك، وسوف نتحدث اليوم عن أهم عروض السيارة وما تحمله من مزايا تابعونا. تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز صالون تحمل السيارة الكثير من المواصفات وأنظمة الترفيه والتكنولوجيا الحديثة، منها الاتصال بيو أس بي، وبه بطاقة ذاكرة واتصال بلوتوث، ويدعم نظام أمان وبها 6 مكبرات الصوت. إلى جانب نظام تثبيت للسرعة ذكي وإمكانية فتح السيارة بالريموت كنترول، وزر خاص بتشغيل المحرك، وأيضاً مقاعد موجودة بالصف الثالث، وتدعم غلق الأبواب ألياً. وبه نوافذ تعمل بالكهرباء والتحكم في الدريكسون، ومزود بمكيف متعدد المناطق وأنظمة السلامة منها مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وبه فرامل تمنع الانغلاق، والتحكم بالانزلاق والتقنية دعم المكابح، والتحكم الكهربائي في المقاعد والمقاعد المخمل. في الخارج السيارة تأتي بعجلات الألمنيوم 18 حتى 20 أنش، وفتحة من السقف، ومرايا تعمل بالكهرباء تعمل للطي والسحب وأيضاً مصابيح أمامية، وأيضاً مصابيح ضبابية، والباب الخلفي يعمل بالكهرباء ومنظف خاص بالمصابيح. وسائل في سيارة لاند كروز قد تم تزويد السيارة بأنظمة الأمان الحديثة مع تقنية تويوتا للسلامة 2.0، وهو يكون عبارة عن مجموعة حديثة لتقنيات السلامة وسائل في سيارة لاند كروز تتضمن نظام التنبيه دون التعرض الاصطدام، وبنظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي على جميع مستويات السرعة، ونظام تتبع المسار والنظام المحافظة على المسار ونظام بالضوء الكبير. أسعار تويوتا لاند كروز الجديدة 2022 في السعودية أسعار تويوتا لاند كروز الجديدة 2022 في السعودية تأتي سيارة تويوتا لاند كروز صالون بالمملكة العربية السعودية بالأسعار الآتية: جي اكس أر 2021 بسعر 180,300 ريال سعودي.

سيارة جي اكس أر 2 بسعر 195,700 ريال سعودي.

جي أكس أر ديزل بسعر 199,500 ريال سعودي.

و جي اكس أر 2 ديزل بسعر 215,300 ريال سعودي.

جي اكس أر 3 بسعر 228,800 ريال سعودي.

سيارة جي اكس أر 2 v8 بسعر 231,800 ريال سعودي.

جي اكس 3 ديزل بسعر 241,500 ريال سعودي. الوسوم

تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 ،قد أعلنت شركة تويوتا عن مواصفات سيارة لاند كروز 2022 الجديدة، والتي تتوفر بنسختين النسخة الأولى تأتي بمحرك 3.5 لتر والنسخة الثانية تأتي بمحرك 4.0 لتر، وتعتبر السيارة من فئة السيارة الرياضية التي لها الكثير من الاستخدامات والسيارة تستمد قوتها بمحرك ب6 اسطونا ت ليتم توليد قوة تقدر ب271 حصان، وذان ناقل حركة أتوماتيك، وسوف نتحدث اليوم عن أهم عروض السيارة وما تحمله من مزايا تابعونا. تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 مواصفات سيارة تويوتا لاند كروز صالون تحمل السيارة الكثير من المواصفات وأنظمة الترفيه والتكنولوجيا الحديثة، منها الاتصال بيو أس بي، وبه بطاقة ذاكرة واتصال بلوتوث، ويدعم نظام أمان وبها 6 مكبرات الصوت. إلى جانب نظام تثبيت للسرعة ذكي وإمكانية فتح السيارة بالريموت كنترول، وزر خاص بتشغيل المحرك، وأيضاً مقاعد موجودة بالصف الثالث، وتدعم غلق الأبواب ألياً. وبه نوافذ تعمل بالكهرباء والتحكم في الدريكسون، ومزود بمكيف متعدد المناطق وأنظمة السلامة منها مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وبه فرامل تمنع الانغلاق، والتحكم بالانزلاق والتقنية دعم المكابح، والتحكم الكهربائي في المقاعد والمقاعد المخمل. في الخارج السيارة تأتي بعجلات الألمنيوم 18 حتى 20 أنش، وفتحة من السقف، ومرايا تعمل بالكهرباء تعمل للطي والسحب وأيضاً مصابيح أمامية، وأيضاً مصابيح ضبابية، والباب الخلفي يعمل بالكهرباء ومنظف خاص بالمصابيح. وسائل في سيارة لاند كروز قد تم تزويد السيارة بأنظمة الأمان الحديثة مع تقنية تويوتا للسلامة 2.0، وهو يكون عبارة عن مجموعة حديثة لتقنيات السلامة وسائل في سيارة لاند كروز تتضمن نظام التنبيه دون التعرض الاصطدام، وبنظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي على جميع مستويات السرعة، ونظام تتبع المسار والنظام المحافظة على المسار ونظام بالضوء الكبير. أسعار تويوتا لاند كروز الجديدة 2022 في السعودية أسعار تويوتا لاند كروز الجديدة 2022 في السعودية تأتي سيارة تويوتا لاند كروز صالون بالمملكة العربية السعودية بالأسعار الآتية: جي اكس أر 2021 بسعر 180,300 ريال سعودي.

سيارة جي اكس أر 2 بسعر 195,700 ريال سعودي.

جي أكس أر ديزل بسعر 199,500 ريال سعودي.

و جي اكس أر 2 ديزل بسعر 215,300 ريال سعودي.

جي اكس أر 3 بسعر 228,800 ريال سعودي.

سيارة جي اكس أر 2 v8 بسعر 231,800 ريال سعودي.

جي اكس 3 ديزل بسعر 241,500 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة القوة.. تويوتا لاندكروزر صالون الجديدة2022 مميزاتها وأسعارها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.