مواصفات و سعر رنج روفر 2022 الجديدة فخامة وتطور بلا حدود Range Rover

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تعرف على سعر رنج روفر 2022 حيث شهد سوق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة نهضة تحولية. ما كان الخيار الوحيد في هذا القطاع كان لصد الهجمات من مرسيدس، وبي إم دبليو، وأودي، وبنتلي، ولامبورجيني، ورولز رويس. لعام 2022، تقاوم رينج روفر وتقوم بتسلح رينج روفر الجديدة بتكنولوجيا جديدة شاعها منافسوها وتصميمها الداخلي الفائق الفخامة.سعر رنج روفر 2022
حيث تعمل كمكون سري يسمح للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة التي يبلغ وزنها 5000 رطل بالوقوف في زاوية مسطحة مثل سيارات السيدان الرياضية دون التضحية بجودة الركوب. من خلال الانضمام إلى نظام التعليق الهوائي رباعي الزوايا المستقل تمامًا لسيارة رينج روفر والتوجيه القياسي للعجلات الأربع، يبلغ سعر السيارة الى 104000 دولار امريكى، مما يعادل 1635414 جنيه مصري، ويعادل 390102 ريال سعودي.مواصفات رنج روفر 2022
- يجب أن تكون الأمور سلسة في مقدمة مجموعة نقل الحركة أيضًا.
- سيتمكن عملاء السنة الأولى من الاختيار بين محرك Ingenium Inline-six ذو الشحن التوربيني الحريري (395 حصان / 496 رطل-قدم) أو محرك V-8 ذو الشاحن التوربيني المزدوج بسعة 4.4 لتر (523 حصان / 553 رطل-قدم).
- إذا تعرفت على هذه الأرقام، فذلك لأن محرك V-8 بقوة 523 حصانًا و 4.4 لترًا يأتي من BMW ، والذي يستخدمه في سيارات مثل M550i و X7.
- أسرع إصدار مع V-8 يجب أن يصل إلى 60 في 4.4 ثانية.
- سيسعد المهتمون أكثر بالكفاءة بسماع أنه سيتم إضافة محرك هجين يعمل بالكهرباء يبلغ طوله 62 ميلاً من النطاق الكهربائي بالكامل لعام 2023، مع إطلاق سيارة رينج روفر الكهربائية بالكامل لأول مرة في عام 2024.
- يمكنك التعرف على سعر ومواصفات سيارة بي أم-دبليو bmw m5 cs
- في الداخل، المقصورة هي تطور آخر لموضوع التصميم القديم لرينج رور.
- يعود نظام المعلومات والترفيه بشاشة مزدوجة، ولكن الشاشة العلوية الآن عبارة عن شاشة منحنية عائمة مقاس 13.1 بوصة مع ردود فعل لمسية.
- تظهر كل من CarPlay و Android Auto و Amazon Alexa والتحديثات عبر الهواء، كما هو معتاد مع أي سيارة جديدة تم إطلاقها في عام 2021.
- تتوفر أيضًا مقاعد الصف الثالث، وهي الأولى من نوعها لسيارة رينج روفر بالحجم الكامل.
التصميم الخارجي للسيارة:
- على الرغم من كونها أفضل جزء من عقد مضى الآن، لا تزال رينج روفر الحالية واحدة من إن لم تكن أكثر سيارات الدفع الرباعي روعة.
- التصميم الأمامي جميل وامتداده، ولكنه مألوف إلى حد كبير.
- يوجه المظهر الجانبي الآن العين إلى النهاية الخلفية المفاجئة والزاوية، والتي تم شدها عموديًا وأفقيًا بواسطة عنصر إضاءة خلفي جديد على شكل حدوة حصان ممدودة.
- حيث يمنح التصميم سيارة رينج رور ثقلًا بصريًا أكبر بكثير لتمييزها عن أشقائها الرياضية الأكثر انسيابية وفيلار، لكن النتيجة النهائية ليست أقل إثارة من الطراز الأخير.
الوسوم
تعرف على سعر رنج روفر 2022 حيث شهد سوق سيارات الدفع الرباعي الفاخرة نهضة تحولية. ما كان الخيار الوحيد في هذا القطاع كان لصد الهجمات من مرسيدس، وبي إم دبليو، وأودي، وبنتلي، ولامبورجيني، ورولز رويس. لعام 2022، تقاوم رينج روفر وتقوم بتسلح رينج روفر الجديدة بتكنولوجيا جديدة شاعها منافسوها وتصميمها الداخلي الفائق الفخامة.سعر رنج روفر 2022
حيث تعمل كمكون سري يسمح للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة التي يبلغ وزنها 5000 رطل بالوقوف في زاوية مسطحة مثل سيارات السيدان الرياضية دون التضحية بجودة الركوب. من خلال الانضمام إلى نظام التعليق الهوائي رباعي الزوايا المستقل تمامًا لسيارة رينج روفر والتوجيه القياسي للعجلات الأربع، يبلغ سعر السيارة الى 104000 دولار امريكى، مما يعادل 1635414 جنيه مصري، ويعادل 390102 ريال سعودي.مواصفات رنج روفر 2022
- يجب أن تكون الأمور سلسة في مقدمة مجموعة نقل الحركة أيضًا.
- سيتمكن عملاء السنة الأولى من الاختيار بين محرك Ingenium Inline-six ذو الشحن التوربيني الحريري (395 حصان / 496 رطل-قدم) أو محرك V-8 ذو الشاحن التوربيني المزدوج بسعة 4.4 لتر (523 حصان / 553 رطل-قدم).
- إذا تعرفت على هذه الأرقام، فذلك لأن محرك V-8 بقوة 523 حصانًا و 4.4 لترًا يأتي من BMW ، والذي يستخدمه في سيارات مثل M550i و X7.
- أسرع إصدار مع V-8 يجب أن يصل إلى 60 في 4.4 ثانية.
- سيسعد المهتمون أكثر بالكفاءة بسماع أنه سيتم إضافة محرك هجين يعمل بالكهرباء يبلغ طوله 62 ميلاً من النطاق الكهربائي بالكامل لعام 2023، مع إطلاق سيارة رينج روفر الكهربائية بالكامل لأول مرة في عام 2024.
- يمكنك التعرف على سعر ومواصفات سيارة بي أم-دبليو bmw m5 cs
- في الداخل، المقصورة هي تطور آخر لموضوع التصميم القديم لرينج رور.
- يعود نظام المعلومات والترفيه بشاشة مزدوجة، ولكن الشاشة العلوية الآن عبارة عن شاشة منحنية عائمة مقاس 13.1 بوصة مع ردود فعل لمسية.
- تظهر كل من CarPlay و Android Auto و Amazon Alexa والتحديثات عبر الهواء، كما هو معتاد مع أي سيارة جديدة تم إطلاقها في عام 2021.
- تتوفر أيضًا مقاعد الصف الثالث، وهي الأولى من نوعها لسيارة رينج روفر بالحجم الكامل.
التصميم الخارجي للسيارة:
- على الرغم من كونها أفضل جزء من عقد مضى الآن، لا تزال رينج روفر الحالية واحدة من إن لم تكن أكثر سيارات الدفع الرباعي روعة.
- التصميم الأمامي جميل وامتداده، ولكنه مألوف إلى حد كبير.
- يوجه المظهر الجانبي الآن العين إلى النهاية الخلفية المفاجئة والزاوية، والتي تم شدها عموديًا وأفقيًا بواسطة عنصر إضاءة خلفي جديد على شكل حدوة حصان ممدودة.
- حيث يمنح التصميم سيارة رينج رور ثقلًا بصريًا أكبر بكثير لتمييزها عن أشقائها الرياضية الأكثر انسيابية وفيلار، لكن النتيجة النهائية ليست أقل إثارة من الطراز الأخير.
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