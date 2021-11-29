مواصفات وسعر أسطورة السيارات تويوتا انوفا 2022 في السعودية

تويوتا انوفا 2022 ، حيث تحرص شركة تويوتا داىما على تقديم كل ما هو جديد ومتميز لعملائها، حيث تأتي دائما أحدث اصداراتها بمميزات واضافات لم تكن موجودة في الاصدارات السابقة، كذلك هناك العديد من المميزات الموجودة في الاصدار الجديد تويوتا انوفا 2022 والتي يتطلع العديد من الأشخاص من معرفة كافة المواصفات والمميزات عن هذا الإصدار الجديد، ومن خلال مقالنا هذا نوضح جميع المعلومات المتعلقة بتويوتا انوفا في السعودية والتي تم طرحها بالاسواق بثلاث طرازات مختلفة.

تويوتا انوفا 2022

حرصت شركة تويوتا في احدث اصداراتها تويوتا انوفا 2022 أن تكون بتصميم خارجي وداخلي متميز شامل العديد من التعديلات الغير موجودة في الاصدارات السابقة، وكذلك تضم السيارة العديد من التقنيات المميزة والحديثة، وتم تصميمها بحيث يتضمن محتواها وتصميمها العديد من التعديلات، وتأتي Toyota Anova 2022 أيضًا بتصميم داخلي وخارجي جذاب للغاية، وهي كذلك اشتهرت تويوتا أنوفا أن أول موديل تم إطلاقه من الشركة المنتجة كان العام 2015.

مواصفات تويوتا انوفا

تضم سيارة تويوتا انوفا العديد من المواصفات والتقنيات الحديثة، والتي تميزها عن جميع اصدارات الشركة السابقة، وتتمثل مواصفات سيارة تويوتا في الآتي:

حجم الشبكة الأمامية للسيارة تويوتا انوفا كبير. تتميز الأضواء الأمامية للسيارة بتقنية الليد. توجد بها مصابيح نهارية قوية. تضم مصابيح ضباب امامية على شكل مثلث. اطارات مقاس 16 بوصة رياضية. تحتوي السيارة من الداخل على عدد مقاعد 6. تحتوي من الداخل على شاشة لعرض المعلومات والترفيه بمقاس 9 بوصة. يوجد بها مشغل CD. من أهم ما يميز السيارة وجود مكيفات في السيارة من الداخل من الامام والخلف. تحتوي السيارة على USB بالاضافة الى AUX. تحتوى على نظام رقابة، ونظام لصعود المرتفعات. أجهزة للاستشعار تساعد السيارة على الاصطفاف جانب مثبت السرعة. انظمة فرامل متكاملة تمنع الانزلاق. كاميرا رؤية بزاوية 360 درجة.

سعر سيارة تويوتا انوفا 2022 فى السعودية

بعد الاطلاع على المميزات الرائعة الموجودة بالسيارة يتساءل العديد من الأشخاص عن السعر المحدد لسيارة تويوتا انوفا، وتم تحديد سعر السيارة في المملكة العربية السعودية كالتالي: