عرض تقسيط شانجان السفن 2022 ارخص سيارة في السعودية من المجدوعي

عرض تقسيط شانجان السفن 2022 ارخص سيارة في السعودية من السيارات الأشهر في الفترة الحالية في المملكة السعودية، حيث أنها تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة والرائعة والإمكانيات المتعددة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق ويحرص جميع المواطنين في المملكة على شرائها للاستمتاع بقيادة مميزة، وتتوفر منها في الأسواق ثلاث فئات مختلفة يتمتع كلا منها بمواصفات مختلفة عن الأخرى بأسعار متفاوتة، حيث تضم مواصفات داخلية للسيارة تختلف من الفئة الأولى عن الثانية عن الثالثة، والشكل النهائي للسيارة من الخارج متوفر بارتفاع 1490مم وعرضها 1725مم. مواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022 الفئة الأولى من سيارة ألسفن مزودة محرك رباعي بسعة 1400 CC، ومزودة بقوة 101 حصان وبعزم دوران 135 نيوتن، وتتمتع بناقل خاص بالحركة خماسي.

الفئة الثانية والثالثة: تتوفر السيارة في هذه الفئات بمحرك رباعي يسعة أكبر من الفئة الأولى وهي 1500 CC>

كما تتوفر بعزم 145 نيوتن للمتر الواحد.

ومزودة بقوة حصان 107.

وبها محرك أتوماتيكي خماسي السرعة.

الهيكل الخارجي للسيارة

تضم السيارة هيكل خارجي مميز وأنيق حيث الطول الخاص بها 4390مم، وعرض السيارة هو 1725مم.

سعة الحقيبة الخارجية للسيارة 382 لتر، وارتفاع السيارة يصل إلى 1490مم.

كما انها تضم جنوط بمقاس 14 بوصة.

إضاءات ليد مميزة في الهيكل الخارجي.

تتوفر في الأسواق بخمس ألوان مميزة الفضي والأزرق والأحمر والأبيض والأسود. مميزات شانجان السفن 2022 تتميز السيارة ببعض الإمكانيات التي تجعلها تحقق نسبة مبيعات عالية في أسواق السعودية، حيث تتميز بالإمكانيات التالية: تحتوي على مكيف في السيارة مع الفرامل القوية المانعة للانغلاق.

السيارة مزودة بشاشة 7 بوصة ومرايا كهربائية في الجوانب

كما تضم مدخل يو اس بي وتقنية البلوتوث.

تحتوي السيارة من الداخل على مكبرات صوت قوية

بها وسائد هوائية للأمان، وتضم جهاز تحذير للمسافات الخلفية.

سخانات في المرايا والزجاج الخلفي.

تقنية التحكم في ارتفاع المقعد الأمامي وفتحة سقف الكترونية.

تضم مثبت للسرعة للثبات على الطريق أثناء القيادة

شبكة باللون الأسود في الجهة الأمامية من السيارة

وهذا بالإضافة إلى الشكل الأنيق والرائع التي تتمتع به السيارة من الداخل والخارج. عروض تقسيط شانجان السفن 2022 يمكنك تقسيط السيارة بكل سهولة من المجدوعي بفترة تقسيط تصل الى 60 شهر، للحصول على تفاصيل اكتر توجه الى المجدوعي وشاهد العروض المتاحة للتقسيط، كما يوجد الكثير من العروض المنوعة على السيارات والفئات المختلفة. الوسوم

عرض تقسيط شانجان السفن 2022 ارخص سيارة في السعودية من السيارات الأشهر في الفترة الحالية في المملكة السعودية، حيث أنها تتمتع بالعديد من المواصفات المميزة والرائعة والإمكانيات المتعددة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق ويحرص جميع المواطنين في المملكة على شرائها للاستمتاع بقيادة مميزة، وتتوفر منها في الأسواق ثلاث فئات مختلفة يتمتع كلا منها بمواصفات مختلفة عن الأخرى بأسعار متفاوتة، حيث تضم مواصفات داخلية للسيارة تختلف من الفئة الأولى عن الثانية عن الثالثة، والشكل النهائي للسيارة من الخارج متوفر بارتفاع 1490مم وعرضها 1725مم. مواصفات سيارة شانجان ألسفن 2022 الفئة الأولى من سيارة ألسفن مزودة محرك رباعي بسعة 1400 CC، ومزودة بقوة 101 حصان وبعزم دوران 135 نيوتن، وتتمتع بناقل خاص بالحركة خماسي.

الفئة الثانية والثالثة: تتوفر السيارة في هذه الفئات بمحرك رباعي يسعة أكبر من الفئة الأولى وهي 1500 CC>

كما تتوفر بعزم 145 نيوتن للمتر الواحد.

ومزودة بقوة حصان 107.

وبها محرك أتوماتيكي خماسي السرعة.

الهيكل الخارجي للسيارة

تضم السيارة هيكل خارجي مميز وأنيق حيث الطول الخاص بها 4390مم، وعرض السيارة هو 1725مم.

سعة الحقيبة الخارجية للسيارة 382 لتر، وارتفاع السيارة يصل إلى 1490مم.

كما انها تضم جنوط بمقاس 14 بوصة.

إضاءات ليد مميزة في الهيكل الخارجي.

تتوفر في الأسواق بخمس ألوان مميزة الفضي والأزرق والأحمر والأبيض والأسود. مميزات شانجان السفن 2022 تتميز السيارة ببعض الإمكانيات التي تجعلها تحقق نسبة مبيعات عالية في أسواق السعودية، حيث تتميز بالإمكانيات التالية: تحتوي على مكيف في السيارة مع الفرامل القوية المانعة للانغلاق.

السيارة مزودة بشاشة 7 بوصة ومرايا كهربائية في الجوانب

كما تضم مدخل يو اس بي وتقنية البلوتوث.

تحتوي السيارة من الداخل على مكبرات صوت قوية

بها وسائد هوائية للأمان، وتضم جهاز تحذير للمسافات الخلفية.

سخانات في المرايا والزجاج الخلفي.

تقنية التحكم في ارتفاع المقعد الأمامي وفتحة سقف الكترونية.

تضم مثبت للسرعة للثبات على الطريق أثناء القيادة

شبكة باللون الأسود في الجهة الأمامية من السيارة

وهذا بالإضافة إلى الشكل الأنيق والرائع التي تتمتع به السيارة من الداخل والخارج. عروض تقسيط شانجان السفن 2022 يمكنك تقسيط السيارة بكل سهولة من المجدوعي بفترة تقسيط تصل الى 60 شهر، للحصول على تفاصيل اكتر توجه الى المجدوعي وشاهد العروض المتاحة للتقسيط، كما يوجد الكثير من العروض المنوعة على السيارات والفئات المختلفة.

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