«غندورة السيارات» هيونداي كونا 2022 الجديدة الجبارة في الأسواق شوف كل مواصفاتها

نوضح لكم في مقالنا أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في الأسواق عبر موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” وتتميز هذه السيارة قبل أي شيء بشكلها العصري الرائع المميز الذي يجعلك تتسابق لمعرفة مواصفاتها لشرائها وسيتم الكشف عنها كليًا في بداية الربع الأول من العام القادم، وتعد إحدى سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام وتتميز بمحرك قوي جدًا يجلعها تتغلب على منافسيها من نفس الجيل وسنوضح لكم أبرز وأهم عيوب ومميزات السيارة كما سنوضح الأسعار المتداولة في السوق حاليًا. أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في الأسواق أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في الأسواق مزودة بشبك أمامي مميز يتوسطه شعار حرف N.

مقاس عجلاتها من 17 إلى 18 بوصة.

تحتوي على ألواح حماية من الأمام والخلف.

الإضاءة الخارجية حديثة.

المحرك بنزين سعته 2500 سي سي (2.5 لتر) وقوته 147 حصان.

المحرك مزود بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مزود بعدد 6 سرعات.

أقصى تسارع للسيارة يبدأ من 0 حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 9.2 ثانية.

منطقة لحمل الأكواب ومزودة بإضاءة.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

التحكم في مقاعد السيارة يتم يدويًا.

مساحة حقيبة الأمتعة كبيرة.

المقاعد تتسع لعدد 5 أفراد.

بها عدد 2 منفذ لوصلة USB.

السيارة تدعم خاصية البلوتوث ومزودة بمكبرات للصوت.

الدخول الذكي دون الحاجة لاستخدام المفتاح. مميزات سيارة هيونداي كونا الجديدة مميزات سيارة هيونداي كونا الجديدة تعمل بنظامين ABS و ESC.

نظام يراقب نعاس السائق.

شاشة تقوم بعرض الوسائط على الزجاج الأمامي للسيارة.

كاميرا خلفية لرؤية الطريق من الخلف.

مزودة بنظام نظام جديد لكشف المشاة. الألوان المتوفرة من السيارة بعد طرحها في الأسواق الألوان المتوفرة من السيارة بعد طرحها في الأسواق البرتقالي الغروب.

الأبيض الطبي.

الأحمر الميتاليك.

الأصفر المتوهج.

الأزرق .

الأسود الكوزموس.

الفضي السيراميك. عيوب سيارة هيونداي كونا الجديدة مقاعدها الخلفية ضيقة إلى حد مقارنة بالمنافسين لها.

مساحة الشحن متوسطة نوعًا ما.

التساع الخاص بالمحرك القياسي ضعيف نسبيًا. أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة هيونداي كونا الجديدةأسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 تختلف أسعار هيونداي كونا 2022 في السعودية باختلاف الفئة حيث:- تبدأ أسعار الفئة GLS سمارت من سعر 76890 ريال سعودي.

GLS Comfort Red Pack تبدأ من سعر 84.590 ريال سعودي.

وبالنسبة لسعر الفئة GLS كومفورت يبدأ من 84.590 ريال سعودي. الوسوم

نوضح لكم في مقالنا أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في الأسواق عبر موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” وتتميز هذه السيارة قبل أي شيء بشكلها العصري الرائع المميز الذي يجعلك تتسابق لمعرفة مواصفاتها لشرائها وسيتم الكشف عنها كليًا في بداية الربع الأول من العام القادم، وتعد إحدى سيارات الـ SUV الرياضية متعددة المهام وتتميز بمحرك قوي جدًا يجلعها تتغلب على منافسيها من نفس الجيل وسنوضح لكم أبرز وأهم عيوب ومميزات السيارة كما سنوضح الأسعار المتداولة في السوق حاليًا. أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في الأسواق أبرز مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022 الجديدة في الأسواق مزودة بشبك أمامي مميز يتوسطه شعار حرف N.

مقاس عجلاتها من 17 إلى 18 بوصة.

تحتوي على ألواح حماية من الأمام والخلف.

الإضاءة الخارجية حديثة.

المحرك بنزين سعته 2500 سي سي (2.5 لتر) وقوته 147 حصان.

المحرك مزود بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مزود بعدد 6 سرعات.

أقصى تسارع للسيارة يبدأ من 0 حتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 9.2 ثانية.

منطقة لحمل الأكواب ومزودة بإضاءة.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

التحكم في مقاعد السيارة يتم يدويًا.

مساحة حقيبة الأمتعة كبيرة.

المقاعد تتسع لعدد 5 أفراد.

بها عدد 2 منفذ لوصلة USB.

السيارة تدعم خاصية البلوتوث ومزودة بمكبرات للصوت.

الدخول الذكي دون الحاجة لاستخدام المفتاح. مميزات سيارة هيونداي كونا الجديدة مميزات سيارة هيونداي كونا الجديدة تعمل بنظامين ABS و ESC.

نظام يراقب نعاس السائق.

شاشة تقوم بعرض الوسائط على الزجاج الأمامي للسيارة.

كاميرا خلفية لرؤية الطريق من الخلف.

مزودة بنظام نظام جديد لكشف المشاة. الألوان المتوفرة من السيارة بعد طرحها في الأسواق الألوان المتوفرة من السيارة بعد طرحها في الأسواق البرتقالي الغروب.

الأبيض الطبي.

الأحمر الميتاليك.

الأصفر المتوهج.

الأزرق .

الأسود الكوزموس.

الفضي السيراميك. عيوب سيارة هيونداي كونا الجديدة مقاعدها الخلفية ضيقة إلى حد مقارنة بالمنافسين لها.

مساحة الشحن متوسطة نوعًا ما.

التساع الخاص بالمحرك القياسي ضعيف نسبيًا. أسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 عيوب سيارة هيونداي كونا الجديدةأسعار سيارة هيونداي الجديدة موديل 2022 تختلف أسعار هيونداي كونا 2022 في السعودية باختلاف الفئة حيث:- تبدأ أسعار الفئة GLS سمارت من سعر 76890 ريال سعودي.

GLS Comfort Red Pack تبدأ من سعر 84.590 ريال سعودي.

وبالنسبة لسعر الفئة GLS كومفورت يبدأ من 84.590 ريال سعودي.

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