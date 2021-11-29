الوحش الجامد وصل.. سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة كلياً في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

سعر ومواصفات سيارة تويتا فورتشنر 2022 نتعرف عليه من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث أن السيارة من النوع تويوتا فورتشنر تعد من أفضل الطرز للسيارات من التصميم الياباني، ويعتبر النوع لموديل السيارة فورتشنر من موديل ألفين اثنين وعشرين من أكثر ما يتم البحث عن مواصفاتها باعتبارها سيارة حديثة بمواصفات متميزة نوضحها من خلال الآتي في السطور والفقرات القادمة.

سعر ومواصفات سيارة تويتا فورتشنر 2022

سعر ومواصفات سيارة تويتا فورتشنر 2022 أهم البيانات التي يقوم بتجميعها مختلف من يقبلون على الحجز لسيارة من هذا النوع حيث تعد من أهم الأنواع الجديدة والتي تمتلك الكثير من المواصفات المتميزة والتي من أهمها أن السيارة تعد متسمة بالشكل الفخم حيث تعد من السيارات الفارهة وتصميمها قوي مميز كما أنها تعتبر من أهم أنواع السيارات التي تكون بتصميم رياضي متميز، وفيما يتعلق بالأسعار والمواصفات فهذا ما سنتطرق له عبر الآتي من الفقرات الآتية.

مواصفات سيارة تويتا فورتشنر 2022

بالنسبة لمواصفات السيارة من موديل شركة تويتا فورتشنر 2022 فهي عديدة وتمتاز بها في منافسة قوية ما بينها وبين أشهر أنواع السيارات الأخرى من الماركات المنافسة، وبالنسبة لنوع السيارة فهو يمتاز بالآتي:

التصميم قوي وهيكل يتسم بالقوة والمتانة.

الفرامل بنظام ممتاز يمنع الانزلاق.

تتواجد المصابيح لإضاءة أقوى للسيارة وهي من نوع الليد، وتعتبر أفضل أنواع الإضاءة وأقواها.

يتواجد نظام المقاعد التي تحيط بها أنواع من الوسائد الهوائية، والتي تقلل من الارتطامات.

المحرك بسعة ألف وخمسمائة سي سي.

القوة الخاصة بمحرك السيارة تبلغ مائة وأربعة حصان.

عزم الدوران يفوق أربعمائة نيوتن لكل متر.

المحرك من النوعية رباعية الاسطوانات.

سعر السيارة من نوع تويوتا فور تشنر

السيارة تتوفر بعدد من الفئات والفئة الأولى تتوفر في المعارض بالسعر سبعمائة خمسة وسبعين ألف جنيه مصري، أما فيما يتعلق بالسيارات من الفئة الثانية لتويوتا فورتشنر فسعرها يعدل تسعمائة خمسة وعشرين ألف جنيه مصري وهي سيارة من سيارات الدفع الرباعي، وتعتبر الأسعار متفاوتة ما بين الفئة والأخرى وقد ذكرنا لكم في هذا المقال اهم مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر.