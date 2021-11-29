“ارخص نظام تقسيط” سيارة كيا سبورتاج على 60 أشهر من الجبر للتمويل في السعودية

“ارخص نظام تقسيط” سيارة كيا سبورتاج على 60 أشهر كيا سبورتاج سيارة اعتيادية مميزة وتنتشر في سوق السعودية بشكل ملحوظ، وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن وصول موديل جديد من السيارة لعام 2021، ووفرت للقياديين العديد من الخيارات في الفئات المختلفة والمحركات المتفاوتة من حيث القوة ونظام الجر، فقد تتوفر بمحرك رباعي بسعة 1.6 لتر وقوة 133 حصان، وتتميز بنظام الجر الأمامي والدفع الكلي ومزودة بالعديد من الإمكانيات والمواصفات المختلفة منها شاشة عرض والتكييف المثالي بالتبريد والتدفئة وغيرها من الكماليات التي يحتاجها الشخص.

تتوفر سيارة كيا سبورتاج بمجموعة مختلفة من المواصفات التي تجعلها تتصدر قائمة السيارات الموجودة في المملكة، ويجعلها طلب لمحبي قيادة السيارات لما تتمتع به من ثبات على الطريق، فقد تتميز ببعض المميزات الأخرى وهي:

تتميز السيارة بوجود شاشة تعمل باللمس 7 بوصة

كما تتوفر بأربع عجلات رياضية بمقاس 17 بوصة.

بها مقاعد مريحة وفتحة سقف بانوراما.

كما أنها مزودة بنظام تنقية للهواء وشاحن للهاتف.

تضم مرايل معتمة في التصميم الداخلي للسيارة

وبها مثبت سرعة اتوماتيكي متكيف

تحتوي على كاميرا 360 درجة

نظام مانع للصدمات ونظام ملاحي

تضم برنامج مراقبة للنقطة العمياء وتعمل نظام الأيزو والأندرويد.

تحتوي السيارة على نظام تحذير من القائدين من الخلف

بها ست وسادات هوائية للامان

تضم السيارة أكثر من فئة للسيارة، فالأولى منها مزودة بمحرك رباعي بسعة 1.6 لتر وبقوة 133 حصان ونظام جر أمامي.

والفئة الثانية منها تضم إمكانية المحرك الرباعي بسعة 2.0 لتر وبقوة 157 حصان ونظام جر دفع كلي.

والفئة الثالثة نظام دفع رباعي للمحرك بسعة 2.4 لتر وقوة 184 حصان ونظام دفع كلي للجر.

وتتوفر سيارة كيا سبورتاج في الأسواق السعودية بسعر يصل 95.333 ريال سعودي.

وبالنسبة إلى سعر كيا سبورتاج الفئة لأعلى متوفرة ب89.551 ريال سعودي.

ويختلف السعر على حسب الإمكانيات المتوفرة في كل سيارة من الاثنين الموجودة في الأسواق السعودية.

فيمكنك معرفة الفارق بين السيارتين من خلال التفاصيل الموضحة

محركات سيارة كيا سبورتاج

يمكنك تقسيط كيا سبورتاج من الجبر للتمويل لمواطني المملكة بعدة شروط بسيطة، بفترة تصل الى 60 أشهر تقسيط حوالي خمس سنوات، ودفع 1768 قسط شهري، بدفعه أولي 9534 ريال، سعر السيارة 95.333 ريال سعودي.