تغزو الاسواق السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021 بمواصفات خيالية

تغزو الاسواق السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021 التابعة لشركة ألفا روميو الإيطالية العريقة التي تدهشنا في كل مرة بإصدار أفضل من الذي يسبقه، حيث تتميز سيارات ألفا روميو بأنها تجمع دائمًا بين حداثة الماضي وأناقة المستقبل وتحاكي الواقع الذي نعيشه فهي سيارات واقعية لأقصى درجة وتندرج من ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الإستخدامات وسنناقش أهم وأبرز مميزات وعيوب سيارة ألفا روميو ستلفيو 2021 في الأسواق. أبرز مواصفات السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021 محرك السيارة سعته 2 لتر وقوته 280 حصان ويحتوي المحرك على 4 أسطوانات.

عزم دوران المحرك حوالي 400 نيوتن لكل متر وأقصى سرعة للسيارة 230 كيلو متر لكل ساعة.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر وحتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 5.7 ثانية.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ذو 8 سرعات.

هيكل السيارة الخارجي مصنوع من الألومنيوم.

تحتوي على شبك أمامي محيط بها من ثلاث جهات ويتوسطه شعار شركة ألفا روميو الإيطالية.

يحيط بالشبك مصابيح إضاءة عالية الجودة تعمل بالليد.

العجلات مصنوعة من مادة الألومنيوم القوية بمقاس 20 إنش.

قضبان السيارة في السقف لونها أسود لامع.

المرايا قابلة للطي وتحتوي على نظام لمراقبة النقطة العمياء.

الصندوق الخلفي يتم فتحه بشكل آلي.

مزودة باكسسوارات موبار الرائعة.

كما أن بها حساسات من الخلف والأمام.

طول السيارة 4.688 مللي متر وعرضها 1.902 مللي متر بينما ارتفاعها 1.676 مللي متر.

يبلغ طول قاعدة عجلاتها حوالي 2.819 مللي متر ووزن السيارة يبلغ 1.817 مللي متر.

مقصورتها الداخلية فاخرة حيث أن المقاعد مصنوعة من جلد الألكانترا المخملي.

يمكن تعديل المقاعد في 8 اتجاهات مختلفة.

متوفر من السيارة ألوان البيج والبني الداكن والأحمر. مميزات سيارة ألفا روميو 2021 تحتوي على حوالي 14 مكبر صوتي.

مزودة بأنظمة لدعم الهواتف الذكية مثل نظام آندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

نظام GPS.

نقطة اتصال بـ USB , AUX.

متوفر بها شاشتان تعملان باللمس إحداهما ترفيهية والأخرى معلوماتية بمقاس 8.8 بوصة. أسعار سيارة السيارة ستلفيو 2021 تبدأ أسعار فئة السيارة فيلوتشي من 230,296 ريال سعودي.

بينما الفئة ستيلفيو Q 2021 تبدأ أسعارها في السوق السعودي من 443,131 ريال سعودي. أبرز مواصفات السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021مميزات سيارة ألفا روميو 2021أسعار سيارة السيارة ستلفيو 2021 الوسوم

تغزو الاسواق السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021 التابعة لشركة ألفا روميو الإيطالية العريقة التي تدهشنا في كل مرة بإصدار أفضل من الذي يسبقه، حيث تتميز سيارات ألفا روميو بأنها تجمع دائمًا بين حداثة الماضي وأناقة المستقبل وتحاكي الواقع الذي نعيشه فهي سيارات واقعية لأقصى درجة وتندرج من ضمن فئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الإستخدامات وسنناقش أهم وأبرز مميزات وعيوب سيارة ألفا روميو ستلفيو 2021 في الأسواق. أبرز مواصفات السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021 محرك السيارة سعته 2 لتر وقوته 280 حصان ويحتوي المحرك على 4 أسطوانات.

عزم دوران المحرك حوالي 400 نيوتن لكل متر وأقصى سرعة للسيارة 230 كيلو متر لكل ساعة.

تسارع السيارة يبدأ من الصفر وحتى 100 كيلو متر لكل ساعة في غصون 5.7 ثانية.

المحرك مرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ذو 8 سرعات.

هيكل السيارة الخارجي مصنوع من الألومنيوم.

تحتوي على شبك أمامي محيط بها من ثلاث جهات ويتوسطه شعار شركة ألفا روميو الإيطالية.

يحيط بالشبك مصابيح إضاءة عالية الجودة تعمل بالليد.

العجلات مصنوعة من مادة الألومنيوم القوية بمقاس 20 إنش.

قضبان السيارة في السقف لونها أسود لامع.

المرايا قابلة للطي وتحتوي على نظام لمراقبة النقطة العمياء.

الصندوق الخلفي يتم فتحه بشكل آلي.

مزودة باكسسوارات موبار الرائعة.

كما أن بها حساسات من الخلف والأمام.

طول السيارة 4.688 مللي متر وعرضها 1.902 مللي متر بينما ارتفاعها 1.676 مللي متر.

يبلغ طول قاعدة عجلاتها حوالي 2.819 مللي متر ووزن السيارة يبلغ 1.817 مللي متر.

مقصورتها الداخلية فاخرة حيث أن المقاعد مصنوعة من جلد الألكانترا المخملي.

يمكن تعديل المقاعد في 8 اتجاهات مختلفة.

متوفر من السيارة ألوان البيج والبني الداكن والأحمر. مميزات سيارة ألفا روميو 2021 تحتوي على حوالي 14 مكبر صوتي.

مزودة بأنظمة لدعم الهواتف الذكية مثل نظام آندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

نظام GPS.

نقطة اتصال بـ USB , AUX.

متوفر بها شاشتان تعملان باللمس إحداهما ترفيهية والأخرى معلوماتية بمقاس 8.8 بوصة. أسعار سيارة السيارة ستلفيو 2021 تبدأ أسعار فئة السيارة فيلوتشي من 230,296 ريال سعودي.

بينما الفئة ستيلفيو Q 2021 تبدأ أسعارها في السوق السعودي من 443,131 ريال سعودي. أبرز مواصفات السيارة العائلية ألفا روميو ستلفيو 2021مميزات سيارة ألفا روميو 2021أسعار سيارة السيارة ستلفيو 2021

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