العرض الجبار ب 1041 ريال فقط عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات موديل 2022

عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف، بإمكانك الآن أن تتمتع بالإصدار الجديد لسيارة هيواندي اكسنت سمارت التابع للشركة الكورية المعروفة، كما أنها تعد من بين السيارات الاقتصادية من حيث الاستهلاك للوقود، والسيارة تنتمي لفئة السيدان، وأيضاً نوع العجلات الموجود بها مزود بخاصية الدفع الأمامي، بالإضافة أن السيارة تحتوي على محرك قوي بسعة 1.4 لتر وبها 4 أسطوانات والعديد من المواصفات الأخرى سوف نتعرف عليها بالسطور القادم. عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف توفر لك الشركة إمكانية اختيار ما بين الكثير من موديلات السيارة المتنوعة وبإمكانك معرفة العديد من العروض من خلال موقع عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات ومن بينها:

سيارة هيونداي اكسنت التي تأتي بنظام الدفع الأمامي وبمحرك ذات سعة 1.4 لتر.

اكسنت التي تأتي بنظام الدفع الأمامي وبمحرك ذات سعة 1.4 لتر. وتوفر الشركة إمكانية القيام بتمويل السيارة لمدة خمس أعوام في مقابل مبلغ 1041 ريال سعودي. عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف وهذا يتم للفئات المتوسطة أما بالنسبة إلى سيارة هيونداي سمارت بلاس فيجب أن يتم القيام بسداد مبلغ بقيمة 1094 ريال سعودي بشكل شهري ولمدة لا تقل عن 60 شهر مواصفات هيونداي سيارة اكسنت سمارت 2022 سيارة هيونداي اكسنت سوف تأتي بفئتين من المحركات الأولى منها تعتمد على البنزين، كما أنها مكونة من 4 اسطوانات وذات سعة 1.4 لتر.

اكسنت سوف تأتي بفئتين من المحركات الأولى منها تعتمد على البنزين، كما أنها مكونة من 4 اسطوانات وذات سعة 1.4 لتر. يصدر عن المحرك قوة 100 حصان ومزودة بعزم دوران حوالي 136 نيوتن متر.

أما الفئة الثانية تدعم محرك رباعي الاسطوانات وله سعة 1.6 لتر، وينتج عن المحرك قوة حصان بقيمة 124 حصان، مواصفات هيونداي سيارة اكسنت سمارت 2022 وذات عزم دوران يقدر ب156 نيوتن/ متر. السيارة بها ناقل حركة أتوماتيك مكون من حوالي 6 سرعات، كما أنها متوسط للاستهلام الوقود بحوالي 16.8 كم / لتر.

سيارة هيونداي تأتي بتصميم عصري وأكثر جاذبية تتميز بالرقي والأناقة، وهذا يتم تقديمه عن طريق شبكة أمامية تشبه خلية النحل.

تأتي بتصميم عصري وأكثر جاذبية تتميز بالرقي والأناقة، وهذا يتم تقديمه عن طريق شبكة أمامية تشبه خلية النحل. قد تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية ضخمة، أما بالنسبة للجوانب فهي تملك خطوط بارزة.

إطار كافة النوافذ مصنع من الكروم، ودعمت حزمة متكاملة من أفضل الكماليات الموجودة بالسيارة، منها المصابيح الأمامية التي تحتوي على إضاءة الهالوجين.

كما أن السيارة تدعم مرأيات كهربائية، وبها مكيف هواء نقي. الوسوم

عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف، بإمكانك الآن أن تتمتع بالإصدار الجديد لسيارة هيواندي اكسنت سمارت التابع للشركة الكورية المعروفة، كما أنها تعد من بين السيارات الاقتصادية من حيث الاستهلاك للوقود، والسيارة تنتمي لفئة السيدان، وأيضاً نوع العجلات الموجود بها مزود بخاصية الدفع الأمامي، بالإضافة أن السيارة تحتوي على محرك قوي بسعة 1.4 لتر وبها 4 أسطوانات والعديد من المواصفات الأخرى سوف نتعرف عليها بالسطور القادم. عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف توفر لك الشركة إمكانية اختيار ما بين الكثير من موديلات السيارة المتنوعة وبإمكانك معرفة العديد من العروض من خلال موقع عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات ومن بينها:

سيارة هيونداي اكسنت التي تأتي بنظام الدفع الأمامي وبمحرك ذات سعة 1.4 لتر.

اكسنت التي تأتي بنظام الدفع الأمامي وبمحرك ذات سعة 1.4 لتر. وتوفر الشركة إمكانية القيام بتمويل السيارة لمدة خمس أعوام في مقابل مبلغ 1041 ريال سعودي. عرض تقسيط سيارة هيونداي اكسنت من عبد اللطيف وهذا يتم للفئات المتوسطة أما بالنسبة إلى سيارة هيونداي سمارت بلاس فيجب أن يتم القيام بسداد مبلغ بقيمة 1094 ريال سعودي بشكل شهري ولمدة لا تقل عن 60 شهر مواصفات هيونداي سيارة اكسنت سمارت 2022 سيارة هيونداي اكسنت سوف تأتي بفئتين من المحركات الأولى منها تعتمد على البنزين، كما أنها مكونة من 4 اسطوانات وذات سعة 1.4 لتر.

اكسنت سوف تأتي بفئتين من المحركات الأولى منها تعتمد على البنزين، كما أنها مكونة من 4 اسطوانات وذات سعة 1.4 لتر. يصدر عن المحرك قوة 100 حصان ومزودة بعزم دوران حوالي 136 نيوتن متر.

أما الفئة الثانية تدعم محرك رباعي الاسطوانات وله سعة 1.6 لتر، وينتج عن المحرك قوة حصان بقيمة 124 حصان، مواصفات هيونداي سيارة اكسنت سمارت 2022 وذات عزم دوران يقدر ب156 نيوتن/ متر. السيارة بها ناقل حركة أتوماتيك مكون من حوالي 6 سرعات، كما أنها متوسط للاستهلام الوقود بحوالي 16.8 كم / لتر.

سيارة هيونداي تأتي بتصميم عصري وأكثر جاذبية تتميز بالرقي والأناقة، وهذا يتم تقديمه عن طريق شبكة أمامية تشبه خلية النحل.

تأتي بتصميم عصري وأكثر جاذبية تتميز بالرقي والأناقة، وهذا يتم تقديمه عن طريق شبكة أمامية تشبه خلية النحل. قد تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية ضخمة، أما بالنسبة للجوانب فهي تملك خطوط بارزة.

إطار كافة النوافذ مصنع من الكروم، ودعمت حزمة متكاملة من أفضل الكماليات الموجودة بالسيارة، منها المصابيح الأمامية التي تحتوي على إضاءة الهالوجين.

كما أن السيارة تدعم مرأيات كهربائية، وبها مكيف هواء نقي.

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