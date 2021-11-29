الوحش الياباني وصل.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بمواصفات جبارة والسعر خيالي ولا في الأحلام

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022، التي تعد يابانية المنشأ فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك العديد من المزايا الكثيرة وتعدد أنظمة السلامة بها، وتم الإعلان عنها من خلال الوكيل المحلي لها في مصر(مودرن موتورز)، حيث يتوفر منها فئتان فقط تختلف كل فئة منهم من حيث التجهيزات والأسعار، ونستعرض لكم متابعينا الكرام سعر السيارة وأبرز المواصفات والعيوب التي تم اكتشافها بها حتى الآن، فتابعونا.

سوزوكي فيتارا 2022 في مصر

يشهد عام 2022 الميلادي انطلاق سيارة رائعة تسمى سوزوكي فيتارا 2022 وذلك لأحدث ظهور وإصدار لها، وقد احتلت هذه السيارة اليابانية اهتمام عدد ضخم من الفئات المستخدمين، لما تمتلكه من مواصفات فريدة وعديدة، كما أنها تتميز بسعرها المعقول بالنسبة لضخامة إمكانياتها، ولهذا السبب أصبحت فيتارا من أكثر المركبات التي يتطلع لها الكثير.

سعر فيتارا 2022

وتحتوي فيتارا على العديد من التجهيزات التي تجعلها مؤهلة لتكون أولى الماركات المتميزة بالطراز الرفيع، فهي متوفرة بجميع معارض المملكة العربية السعودية، بسعر يقارب من ثمانين ألف ريال سعودي وبما يعادل ثلاثمئة وخمسين ألف جنيه مصري، فهي أفضل الموديلات الحديثة من السيارات للعام الجديد 2022.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

وتتمتع سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بالكثير من المواصفات التي يعد منها ما يلـــي:

محرك سيارة سوزوكي فيتارا 2022 يبلغ قوته 120 حصان. كما تنتمي هذه السيارة لفئة السيارات الرياضية. بينما تعد أبعاد السيارة مناسبة للغاية حيث تبلغ 4175 مل متر. كما يتوفر الناقل الخاص بالسيارة من النوع الأتوماتيك ومقسم لستة سرعات متدرجة. ويعد عزم دوران المحرك الخاص بسوزوكي فيتارا يبلغ 155 نيوتن لكل متر. كما أن المحرك الخاص بالسيارة بلغت سعته 1500 سي سي. ويعد ارتفاع السيارة عن سطح الأرض ما يقرب 1610 مل متر، بينما عرض السيارة يعادل 1775 مل متر. وتتميز مقاعدها بتزويدها بنوع من الوسائل الرادة للصدمات. كما أنها تتوفر بها الحساسات من النوعية الأمامية للركن. وسعة تانك البنزين بها تبلغ 47 لتر. بينما متوسط استهلاك السيارة للبنزين 5.5 لتر لكل 100 كيلو متر. كما أن أقصى سرعة للسيارة تساوي 180 كيلو متر الساعة.

عيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022

وعرف أن أكبر عيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2022 هو صغر سعة الشنطة الخلفية الخاصة بها، كما يوجد البلاستيك الصلب بكثرة في ارجاء المقصورة الداخلية، وحتى الان لم يتم اكتشاف أي عيوب أخرى، نتيجة لعدم تجربة السيارة على مستوى واسع داخل الأسواق العالمية.