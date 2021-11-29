ب 1361 ريال سعودي أحصل على عروض تقسيط سيارة هيواندي اكسنت نص فل من عبد اللطيف جميل 2022

أحصل على عروض تقسيط سيارة هيواندي اكسنت نص فل 2022، أعلنت شركة هيونداي عن القيم بطرح الإصدار الجديد اكسنت نص فل 2022 الجديدة وقد قام بعض المواقع بعرض مزايا وموصفات سيارة بنسخة الجديدة لهذا العام، والتي تعبر من أفضل السيارات الاقتصادية كما أن أكسنت من النوع المفضل لدى الكثير من الأشخاص، نظراً لأنها تمع بين السعر الاقتصادي والكفاءة العالية لاستهلاك الوقود، وبناءَ على ذلك سوف نتعرف معاَ على مواصفات وسعر هيونداي أكسنت 2022 وأهم المزايا الجديدة بها.

قد تبلغ قيمة القسط حوالى 1361 ريال سعودي كل شهر .

هذا العرض لا يشمل القيمة المضافة .

قد تصل مدة التقسيط لمدة 5 سنوات .

عروض تقسيطمواصفات

قد تحتوي سيارة هيونداي اكسنت نص فل 2022 على العديد من المواصفات ومن أهم هذه المواصفات هي :-

تعمل السيارة بمحرك واحد متوفر بسعة 1.6 لتر وينتج عنه قوة 120 حصان، وبناقل سرعة يدوياً مزود بحوالي 6 سرعات، مع القيام بتوفير فئات ناقل سرعة أوتوماتيك.

كما أنها تتميز بناقل سرعة يدوي وتستهلك جالون واحد لكل 29 ميلا.

السيارة متوفرة بحجم صغير تتمكن من التنقل بكل سهولة بين الطرق الضيقة.

التصميم الخارجي للسيارة رياضة وبشكا أكثر جاذبية.

رياضة وبشكا أكثر جاذبية. مزودة بنظام ترفيعي سهل وسلس الاستخدام.

يتميز بكفاءة عالية الجودة باستهلاك الوقود.

يوجد بها مكيف هواء يدوي .

تحتوى على عجلة قيادة متعددة الوظائف .

يوجد بالسيارة شاشة لمس بجحم بوصة مع وجود 4 مكبرات للصوت.

تحمل السيارة تقنية البلوتوث ويها منفذ يو أس بي، وتعمل بنظام التحكم الصوتي مثل شركة أبل.

تدعم نظام التشغيل دون مفتاح من خلال ريموت كنترول التحكم عن بعد.

السيارة مزودة بفتحة سقف أتوماتيك في الفئات العليا، كما أنها مزودة بكاميرا رؤية خلفية.

ومن وسائل الأمان الموجودة بالسيارة وسادات هوائية أمامية وجانبية والتحكم الإلكتروني بالثبات، فضلاً عن أنظمة الكبح التلقائية عند الطوارئ.

السيارة تأتي بعرض 2.009 متر، وبارتفاع 1.46 متر، أما بالنسبة للوزن فهي بوزن 1190 كجم، ومتوفرة بألوان عديدة.

والسعر الخاص به يبدأ من 35,350 ريال سعودي لذلك فهي من السيارات الاقتصادية.

مميزات سعر سيارة هيونداي نص فل 2022