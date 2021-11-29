بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 Series السعر والمواصفات

بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 Series من السيارات الألمانية الفاخرة التي قدمتها شركة بي ام دبليو، وتتميز بالجمال والفخامة وروعة التصميم، وتم إجراء تحسينات وتغييرات لهذه السيارة من الفئة السابعة لعام 2015 وكذلك عام 2019، وسوف نتناول مواصفات السيارة وأدائها والمميزات المختلفة الموجودة بها في هذا المقال بالتفصيل كما سنذكر قوة المحرك والتصميم من الداخل والخارج.

بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 BMW 7 Series

سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 لها مواصفات خيالية فهي من الداخل مصنوعة من مقاعد جلد ناعم ابيض بتطريز أنيق في حالة الطلب، كما أن هناك تطعيمات خشبية مطلية باللون الأسود، المقاعد الخلفية بها لمسات ساحرة حيث تم عمل دعم بالتعديلات الكهربائية، بالإضافة إلى طاولة يمكن طيها ويوجد لكل مقعد ونظام خاص بشاشة معلومات، وفي وسط المقطورة الأمامية شاشة مقاسها 10.25 بوصة.

واجهة السيارة الأمامية حجمها كبير وتصميمها مميز وتم إضافة أضواء رفيعة جديدة في أسفل المصابيح الموجودة الأمامية، وهي مقسمة لجزئين وبها أضواء ليد، والتصميم خيالي ومميز، كما تم توفير فتحة جانبية أمام العجل الأمامي الأيسر، وتم تجهيزها بخيارات للمحركات عديدة يمكنك اختيار ما يناسبك فهناك الهايبرد والكهرباء والديزل والبنزين.

مميزات سيارة 2023 BMW 7 Series

سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 عند شرائها ستحصل على مزايا عديدة حيث تحتوي على نظام تعليق هوائي وأبواب ناعمة عند الإغلاق ونظام صوتي ساحر كما أن المصابيح بها جديدة وجريئة وذات لمسة أنيقة.

أكدت التسريبات للمعلومات في هذه السيارة بأن من أهم مميزاتها المقاعد الخلفية التي تمثل راحة رائعه للركاب وكذلك المقعدين الأماميين ومزودة بالذكاء الصناعي لمساعدة سائق السيارة، كما أن الطراز بها فاخر وسيتم إنتاجها في شهر يوليو عام 2022.

الشركة الألمانية أكدت بأن تفاصيل هذه السيارة ليس كأي إصدار من قبل والمحركات بها خيارات متعددة مثل الديزل أو بنزين أو الهجين أو المحركات الكهربائية التي لها القدرة على الانطلاق عبر خلايا وقود هيدروجيني.

مواصفات بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 السيارة الأسطورية

هذه السيارة فخمة ورائعة وتم إصدارها بألوان جديدة، والعلامة الألمانية الشهيرة بي ام دبليو تنافس المرسيدس اس كلاس من القرن السبعين، وتوفر في هذه الفئة قدر كبير من الراحة في المقاعد للركاب وإصدار المحركات بها ضخم فهناك محرك 6 سلندر وآخر ثمانيه سلندر بسبب قوانين الانبعاثات الكربونية.

المصابيح الأمامية بها منخفض عن الفئات الموجودة حاليا والواجهة أنيقة ومميزة تحتوي على نظام عادم رباعي، وتم نقل لوحة السيارة من صندوق إلى المصد، كما تحتوي على محركات يعمل على ثمانية اسطوانات وهي سيارة فاخرة يوجد منها لون فضي ومارون وتمتاز بجمال تقنينها ويصل سعرها لحوالي 400 ألف دولار أمريكى أي حوالي مليون ونصف ريال سعودي.

محرك 2023 BMW 7 Series وقوة الأداء

سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 مصممة باحترافية عالية وهي مثبتة على جنوط من الألمونيوم ويبلغ مقاسها 20 بوصة، و تم طلائها بشكل مميز ولامع و تبلغ قوتها 576 حصان بينما عزم الدوران بها 849 نيوتن متر، والمحرك 12 سلندر وسعته 6 لتر السيارة، وتمتاز بثباتها وتسير حوالي 100 كيلومتر في الساعة الواحدة خلال 3.8 ثانية.

في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع المعلومات المختلفة حول سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 كما ذكرنا مميزاتها ومواصفاتها بالتفصيل، وسعرها وقوة المحرك لهذه السيارة والأداء والتصميم الخيالي الذي ينافس المحركات الأخرى، فهي مصممة بقدر كبير من احترافية والأناقة والرفاهية.