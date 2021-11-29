تخفيض جبار على سعر تويوتا فورتشنر 2022 فئة VX1 دفع رباعي لأكثر من 14%، في عرض استثنائي من قبل وكيل تويوتا بالمملكة عبداللطيف جميل على موديلات 2022، أُعلن مؤخراً عن عرض مميز يخص تويوتا فورتشنر فئة في اكس 1 الجديدة والغنية عن التعريف، وذلك بانخفاض قيمة التقسيط والكاش من جانب الوكيل. تتميز سيارة الدفع الرباعي فئة VX1 بمحرك بنزين سداسي عملاق سعته 4000 سي سي، يولد هذا المحرك قوة تعادل 235 حصان أما نظام الحركة فهو أتوماتيكي بـ 6 سرعات تبترونك. لذا دعونا نتعرف معاً على بقية مواصفات السيارة، ونكشف لكم عن السعر الجديد لتويوتا فورتشنر فئة في اكس 1 موديل 2022.

تخفيض سعر تويوتا فورتشنر 2022 فئة VX1

في واحد من عروض عبد اللطيف جميل المميزة لنهاية العام على موديلات تويوتا 2022، حصلت فئة VX1 ستاندر من تويوتا فورتشنر 2022 على تخفيض مميز يتجاوز 14 بالمائة ويشمل ضريبة القيمة المضافة، حيث أصبحت السيارة العائلية الرياضية الأولى بالمملكة تتوفر بسعر 133 ألف ومائتي ريال بدلاً من 154 ألف ريال، كما أصبحت السيارة تتوفر بقسط شهري 2664 ريال ضمن برنامج التأجير المنتهي بالتمليك.

تأتي فورتشنر 2022 فئة في اكس 1 بجنوط مقاس 17 انش ومقابض للأبواب الخارجية من الكروم، إلى جانب وطايات جانبية وجناح خلفي و حنايا عفش، الإضاءات بالكامل LED من الأمام والخلف وكشافات الضباب أيضاً ليد. تتميز تلك الفئة بوجود كاميرا خلفية مدمجة بالاضافة إلى حساسات خلفية وأخرى أمامية، كما يتوفر بها عدد من أنظمة السلامة التي تتيح لك القيادة بكل أمان مثل الفرامل المانعة للانغلاق مع إمكانية التحكم في الإنزلاق، حساس الثبات الإلكتروني ونظام المساعدة في المرتفعات، إلى جانب عدد 2 اير باج وسبع أحزمة أمان للسيارة العائلية.

فورتشنر في اكس 1 موديل 2022

تتميز فئة VX1 الجديدة من تويوتا فورتشنر بقير F1 خلف المقود واكسسوارات داخلية من الكروم ومقاعد قماش، تحكم كهربائي كامل في النوافذ بجانب تحكم كامل في النظام الصوتي، البلوتوث ومثبت سرعة منخلال المقود. شاشة ترفيه تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وعداد الرحلات باللغة العربية، مكيف امامي يدوي ومكيف خلفي مع فتحات تبريد بالدرج الامامي، بالاضافة إلى مسند أمامي للسائق مكسو بالجلد و مسند آخر وسطي للمقاعد الخلفية في تويوتا فورتشنر في اكس1 2022 العائلية.