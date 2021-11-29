بالتفاصيل سعر ومواصفات سيارات الرنج روفر 2022 لجميع الفئات

مواصفات سيارة رينج روڤر يختلف سعر سيارة رينج روفر الجديدة من فئة إلى أخرى ولكل منها بطاقة سعر تعتمد على الرفاهية والترقيات المضافة إليها وفي المملكة العربية السعودية يتوجب على الكثير من المواطنين والمقيمين شراء سيارة بمواصفات خاصة سلع فاخرة جديدة تتناسب مع طبيعة المملكة المقفرة وتعتبر رينج روفر الجديدة من السيارات المفضلة لدى الكثيرين لذلك نجد مراقبة مستمرة للتقدم من قبل المهتمين بالسيارات حول ماركات رينج روفر المهمة وتجار السيارات وضعوا على قائمة أولوياتهم لتوفير سيارات رينج رور في صالوناتهم.مواصفات سيارة رينج روڤر
رينج روفر شركة بريطانية واحدة من أكبر وأهم شركات تصنيع السيارات في أوروبا وهي مرتبطة بمجموعة جاكوار لاند روفر الشهيرة ومعروفة في السوق باسم رينج روفر و أهم الخصائص التقنية للسيارة الجديدة لعام 2022 هي:
- بالدفع على العجلات الأربع.
- في الشكل
- تصل قوة المحرك في بعض الفئات إلى 375 حصان.
- سرعة تصل إلى 250 كم في الساعة.
- وسائد هوائية.
- إضاءة LED.
- تكييف.
- مرايا جانبية كهربائية.
توجد عدة فئات رينج روفر في السوق لكنها تختلف في السعر من فئة لأخرى كما هو موضح في الجدول التالي:
- رينج روفر الحد الأدنى والأقصى لأسعار رينج روفر
- رينج روفر فوج جنيه مصري 2022474،000 – 490،000 ريال
- رانج روفر ديسكفري HSE Luxury 2022339،100 – 341،000 ريال
- رنج روفر أوتوبايوجرافي 2022619،000 – 680،000 ريال
- رينج روفر رينج روفر إس في أوتوبايوجرافي 2022890،000 – 950،000 ريال
- رينج روفر V6 2022415،000 – 480،000 ريال
- رينج روفر ديسكفري سبورت P200 2022182،000 – 235،000 ريال
- رينج روفر ديسكفري S 2022250900-252،000 ريال
- رينج روفر ديسكفري SE 2022287800 – 289000 ريال
- رانج روفر ديسكفري HSE 2022311،600 – 313،000 ريال
- رنج روفر سبورت 2022356،000 – 559،000 ريال
- رينج روفر فيلار 2.0TS 2022 226700 – 230،000 ريال سعودي
- رينج روفر فيلار 2.0T SE 2022 243900-260،000 ريال سعودي
- رينج روفر فيلار 2.0T R-Dynamic S 2022 من 238800 إلى 240000 ريال سعودي
- رينج روفر فيلار 2.0T R-Dynamic SE 2022255900-260000 ريال سعودي
- 2022 رنج روفر ديسكفري الرياضة P249 200،000 – 250،000 ريال
- رينج روفر حلقي 2.0T R-الحيوي HSE 2022 284 200-290 000 SAR
- رينج روفر حلقي 3.0SC ستاندرد 2022 263900 – 270000 ريال سعودي
- رينج روفر حلقي 3.0SC S 2022: 286900 – 290000 ريال سعودي.
- رينج روفر حلقي 3.0SC SE 2022 304،000 – 308،000 ريال
- 2022 رنج روفر ديسكفري الرياضة P249 200،000 – 250،000 ريال
- رينج روفر حلقي 2.0T R-الحيوي HSE 2022 284 200-290 000 SAR
- رينج روفر فوغ SE 2022: 529،000 – 550،000 ريال.
- رينج روفر HSE حلقي 3.0SC 2022 339900 – 340000 ريال سعودي
- رينج روفر حلقي 3.0SC R-الديناميكي 2022 من 276،000 إلى 280،000 ريال سعودي
- لاند روفر رينج روفر حلقي 3.0SC R-الحيوي HSE 2022 352،000-355،000 ريال
- رينج روفر HSE حلقي 2.0T 2022 272 100-280،000 SAR
- رينج روفر ديفندر 90 P400 2022 275،000 – 300،000 ريال
- رينج روفر حلقي 2.0T R-الديناميكي 2022 211100-280000 ريال
- لاند روفر رينج روفر حلقي 3.0SC R-الحيوي S 2022 299،000 – 301،000 ريال
- رينج روفر حلقي 3.0SC R-الحيوي SE 2022 316100 – 318000 ريال سعودي
- لاند روفر رينج روفر حلقي الطبعة الأولى 2022 3.0SC 417100 – 420000 ريال
- رينج روفر سبورت SVR 2022 619،000 – 650،000 ريال
- رينج روفر ديفندر 90 P300 2022 229،000 – 250،000 ريال
- رينج روفر ديفندر 110 P300 2022 240،000 – 275،000 ريال
- لاند روفر ديفندر المدافع 110 P400 2022 290،000 – 330،000 ريال
الوسوم
مواصفات سيارة رينج روڤر يختلف سعر سيارة رينج روفر الجديدة من فئة إلى أخرى ولكل منها بطاقة سعر تعتمد على الرفاهية والترقيات المضافة إليها وفي المملكة العربية السعودية يتوجب على الكثير من المواطنين والمقيمين شراء سيارة بمواصفات خاصة سلع فاخرة جديدة تتناسب مع طبيعة المملكة المقفرة وتعتبر رينج روفر الجديدة من السيارات المفضلة لدى الكثيرين لذلك نجد مراقبة مستمرة للتقدم من قبل المهتمين بالسيارات حول ماركات رينج روفر المهمة وتجار السيارات وضعوا على قائمة أولوياتهم لتوفير سيارات رينج رور في صالوناتهم.مواصفات سيارة رينج روڤر
رينج روفر شركة بريطانية واحدة من أكبر وأهم شركات تصنيع السيارات في أوروبا وهي مرتبطة بمجموعة جاكوار لاند روفر الشهيرة ومعروفة في السوق باسم رينج روفر و أهم الخصائص التقنية للسيارة الجديدة لعام 2022 هي:
- بالدفع على العجلات الأربع.
- في الشكل
- تصل قوة المحرك في بعض الفئات إلى 375 حصان.
- سرعة تصل إلى 250 كم في الساعة.
- وسائد هوائية.
- إضاءة LED.
- تكييف.
- مرايا جانبية كهربائية.
توجد عدة فئات رينج روفر في السوق لكنها تختلف في السعر من فئة لأخرى كما هو موضح في الجدول التالي:
- رينج روفر الحد الأدنى والأقصى لأسعار رينج روفر
- رينج روفر فوج جنيه مصري 2022474،000 – 490،000 ريال
- رانج روفر ديسكفري HSE Luxury 2022339،100 – 341،000 ريال
- رنج روفر أوتوبايوجرافي 2022619،000 – 680،000 ريال
- رينج روفر رينج روفر إس في أوتوبايوجرافي 2022890،000 – 950،000 ريال
- رينج روفر V6 2022415،000 – 480،000 ريال
- رينج روفر ديسكفري سبورت P200 2022182،000 – 235،000 ريال
- رينج روفر ديسكفري S 2022250900-252،000 ريال
- رينج روفر ديسكفري SE 2022287800 – 289000 ريال
- رانج روفر ديسكفري HSE 2022311،600 – 313،000 ريال
- رنج روفر سبورت 2022356،000 – 559،000 ريال
- رينج روفر فيلار 2.0TS 2022 226700 – 230،000 ريال سعودي
- رينج روفر فيلار 2.0T SE 2022 243900-260،000 ريال سعودي
- رينج روفر فيلار 2.0T R-Dynamic S 2022 من 238800 إلى 240000 ريال سعودي
- رينج روفر فيلار 2.0T R-Dynamic SE 2022255900-260000 ريال سعودي
- 2022 رنج روفر ديسكفري الرياضة P249 200،000 – 250،000 ريال
- رينج روفر حلقي 2.0T R-الحيوي HSE 2022 284 200-290 000 SAR
- رينج روفر حلقي 3.0SC ستاندرد 2022 263900 – 270000 ريال سعودي
- رينج روفر حلقي 3.0SC S 2022: 286900 – 290000 ريال سعودي.
- رينج روفر حلقي 3.0SC SE 2022 304،000 – 308،000 ريال
- 2022 رنج روفر ديسكفري الرياضة P249 200،000 – 250،000 ريال
- رينج روفر حلقي 2.0T R-الحيوي HSE 2022 284 200-290 000 SAR
- رينج روفر فوغ SE 2022: 529،000 – 550،000 ريال.
- رينج روفر HSE حلقي 3.0SC 2022 339900 – 340000 ريال سعودي
- رينج روفر حلقي 3.0SC R-الديناميكي 2022 من 276،000 إلى 280،000 ريال سعودي
- لاند روفر رينج روفر حلقي 3.0SC R-الحيوي HSE 2022 352،000-355،000 ريال
- رينج روفر HSE حلقي 2.0T 2022 272 100-280،000 SAR
- رينج روفر ديفندر 90 P400 2022 275،000 – 300،000 ريال
- رينج روفر حلقي 2.0T R-الديناميكي 2022 211100-280000 ريال
- لاند روفر رينج روفر حلقي 3.0SC R-الحيوي S 2022 299،000 – 301،000 ريال
- رينج روفر حلقي 3.0SC R-الحيوي SE 2022 316100 – 318000 ريال سعودي
- لاند روفر رينج روفر حلقي الطبعة الأولى 2022 3.0SC 417100 – 420000 ريال
- رينج روفر سبورت SVR 2022 619،000 – 650،000 ريال
- رينج روفر ديفندر 90 P300 2022 229،000 – 250،000 ريال
- رينج روفر ديفندر 110 P300 2022 240،000 – 275،000 ريال
- لاند روفر ديفندر المدافع 110 P400 2022 290،000 – 330،000 ريال
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