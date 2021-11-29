بالتفاصيل سعر ومواصفات سيارات الرنج روفر 2022 لجميع الفئات

مواصفات سيارة رينج روڤر يختلف سعر سيارة رينج روفر الجديدة من فئة إلى أخرى ولكل منها بطاقة سعر تعتمد على الرفاهية والترقيات المضافة إليها وفي المملكة العربية السعودية يتوجب على الكثير من المواطنين والمقيمين شراء سيارة بمواصفات خاصة سلع فاخرة جديدة تتناسب مع طبيعة المملكة المقفرة وتعتبر رينج روفر الجديدة من السيارات المفضلة لدى الكثيرين لذلك نجد مراقبة مستمرة للتقدم من قبل المهتمين بالسيارات حول ماركات رينج روفر المهمة وتجار السيارات وضعوا على قائمة أولوياتهم لتوفير سيارات رينج رور في صالوناتهم.

مواصفات سيارة رينج روڤر

رينج روفر شركة بريطانية واحدة من أكبر وأهم شركات تصنيع السيارات في أوروبا وهي مرتبطة بمجموعة جاكوار لاند روفر الشهيرة ومعروفة في السوق باسم رينج روفر و أهم الخصائص التقنية للسيارة الجديدة لعام 2022 هي:

بالدفع على العجلات الأربع. في الشكل تصل قوة المحرك في بعض الفئات إلى 375 حصان. سرعة تصل إلى 250 كم في الساعة. وسائد هوائية. إضاءة LED. تكييف. مرايا جانبية كهربائية.

سعر رينج روفر 2022

توجد عدة فئات رينج روفر في السوق لكنها تختلف في السعر من فئة لأخرى كما هو موضح في الجدول التالي: