كم يبلغ سعر أفخر وأغلى سيارة صينية في السعودية هونشي ٢٠٢١ الجديدة كليا

سيارة هونشي في السعودية كم يبلغ سعر أفخر وأغلى سيارة صينية في السعودية، هونشي ٢٠٢١ الجديدة كلياتحتل سيارة هونشي مرتبة عالية في عالم السيارات لأدائها وقدراتها الرائعة حيث يتفق ملايين الأشخاص حول العالم على شرائها وفي السعودية السيارة وفيرة وبها عدة فئات لذا سنتحدث عنها اليوم سعر السيارة في السعودية واهم مواصفاتها وخصائصها في السطور القادمة.سيارة هونشي في السعودية
أعلنت شركة FAW الصينية عن تسليم سيارة Huchi جديدة في المملكة العربية السعودية وهناك عدد من وكلاء السيارات في المملكة من الجدير بالذكر أن هذه الشركة لديها أكثر من 70 عامًا من الخبرة في عالم السيارات وستقدم الوكالات جميع الخدمات المتاحة للعملاء والمشترين.كم تبلغ تكلفة سيارة هونشي في المملكة
أسعار السيارات مناسبة تمامًا لجميع الفئات المتوفرة ، والأسعار كالتالي:
- وصل سعر سيارة هونشي 2021 H9 الفاخرة 256.200 ريال سعودي.
- وبلغ سعر طائرة هونشي أتش 9 كومفورت 2021 ، 292.700 ريال سعودي.
- وصل سعر سيارة هونشي إتش 9 كومفورت 2021 ثنائية اللون 308.400 ريال سعودي.
- وصل سعر هوندا H9 Executive 2021 إلى 339859 ريال سعودي.
- أما سعر هونشي H9 موديل 2021 إكزكيوتف ثنائي اللون فقد وصل إلى 355.600 ريال سعودي.
تتمتع السيارة بالعديد من الميزات الحصرية والمميزة التي تجعلها من أكثر السيارات رواجًا في المملكة وفي اليمن أهم مميزات السيارة هي:
- قاعدة عجلات السيارة ممدودة.
- طول السيارة 5.34 متر.
- تشتمل السترة على مصابيح ضباب أمامية بالإضافة إلى مصابيح LED فائقة الروعة تعمل أثناء النهار.
- خزان الوقود يستوعب 62 لترًا.
- يبلغ طول هونشي 5137 سم وعرضها 1905 سم وارتفاعها 1493 مما يجعل أبعادها متسقة ومصقولة.
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سيارة هونشي في السعودية كم يبلغ سعر أفخر وأغلى سيارة صينية في السعودية، هونشي ٢٠٢١ الجديدة كلياتحتل سيارة هونشي مرتبة عالية في عالم السيارات لأدائها وقدراتها الرائعة حيث يتفق ملايين الأشخاص حول العالم على شرائها وفي السعودية السيارة وفيرة وبها عدة فئات لذا سنتحدث عنها اليوم سعر السيارة في السعودية واهم مواصفاتها وخصائصها في السطور القادمة.سيارة هونشي في السعودية
أعلنت شركة FAW الصينية عن تسليم سيارة Huchi جديدة في المملكة العربية السعودية وهناك عدد من وكلاء السيارات في المملكة من الجدير بالذكر أن هذه الشركة لديها أكثر من 70 عامًا من الخبرة في عالم السيارات وستقدم الوكالات جميع الخدمات المتاحة للعملاء والمشترين.كم تبلغ تكلفة سيارة هونشي في المملكة
أسعار السيارات مناسبة تمامًا لجميع الفئات المتوفرة ، والأسعار كالتالي:
- وصل سعر سيارة هونشي 2021 H9 الفاخرة 256.200 ريال سعودي.
- وبلغ سعر طائرة هونشي أتش 9 كومفورت 2021 ، 292.700 ريال سعودي.
- وصل سعر سيارة هونشي إتش 9 كومفورت 2021 ثنائية اللون 308.400 ريال سعودي.
- وصل سعر هوندا H9 Executive 2021 إلى 339859 ريال سعودي.
- أما سعر هونشي H9 موديل 2021 إكزكيوتف ثنائي اللون فقد وصل إلى 355.600 ريال سعودي.
تتمتع السيارة بالعديد من الميزات الحصرية والمميزة التي تجعلها من أكثر السيارات رواجًا في المملكة وفي اليمن أهم مميزات السيارة هي:
- قاعدة عجلات السيارة ممدودة.
- طول السيارة 5.34 متر.
- تشتمل السترة على مصابيح ضباب أمامية بالإضافة إلى مصابيح LED فائقة الروعة تعمل أثناء النهار.
- خزان الوقود يستوعب 62 لترًا.
- يبلغ طول هونشي 5137 سم وعرضها 1905 سم وارتفاعها 1493 مما يجعل أبعادها متسقة ومصقولة.
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