بـ866 ريال فقط تقسيط كيا بيجاس LX 2020 من الجبر للتمويل على 60 أشهر

كيا بيجاس LX 2020 مواصفاتها وأسعارها وطرق تقسيط من الجبر للتمويل هو موضوع مقالنا اليوم عبر موقعنا الإلكتروني موقع وتعد سيارة كيار بيجاس LX 2020 من السيارات التي صدرت في أواخر عام 2019 ليتم عرضها في بدايات عام 2020 والتي تتمتع بشهرة واسعة وعليها الآلاف من الطلبات حيث أن شركة كيا الكورية من أشهر شركات السيارات حول العالم وتتميز بأسعارها المناسبة وجودة إنتاجها وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في سطور المقال التالية. مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2020 الجديدة مزودة بمرايا خارجية تعمل كهربيًا ومؤشرات تعمل بتقنية الليد الحديثة.

المقابض الخارجية للسيارة مطلية بمادة الكروم الفاخرة.

الفتحات الأمامية تحتوي على 8 وحدات لدخول الهواء.

المكبرات الصوتية تحتوي على 6 سماعات.

سعة حقيبة السيارة الخلفية حوالي 475 لتر.

الباب الخلفي يحتوي على عدة نوافذ.

المحرك يعمل بالبنزين سعته 1400 سي سي (1.4 لتر) قوته 95 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات وأوتوماتيكي ذو 4 سرعات.

مزودة بشاشة ترفيهية معلوماتية تعمل باللمس من النوع LCD مقاسها 2.8 بوصة.

الأقفال الخارجية للأبواب تستشعر سرعة السيارة من الخارج.

تحتوي على شاشة من الخلف للرؤية الواضحة وتوجيه السيارة عند الإيقاف.

التحكم في ثبات السيارة يتم إلكترونيًا.

أقصى تسارع للسيارة 180 كيلو متر لكل ساعة. أبرز مميزات سيارة كيا موديل 2020 مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2020 الجديدةأبرز مميزات سيارة كيا موديل 2020 فتيس السيارة رائع ويعمل بـ 6 سرعات.

تصل السيارة إلى 55 لتر من سعتها الداخلية.

صوتها غير مسموع عند القيادة ولا تتأثر بالعفشة الناعمة على الطرق الوعرة.

ارتفاعها عن الأرض مناسب جدًا حيث أنها لا تتعرض كثيرًا للاحتكاك بينها وبين الأرض.

مزودة بأفضل وسائل الأمان الممكنة التي تعمل على حماية جميع الأفراد بداخلها. عيوب سيارة بيجاس 2020 الكورية سعتها الداخلية للمحرك حوالي 1400 سي سي وهي ضعيفة بالنسبة لمنافسيها.

أبوابها تفتح يدويًا وليس إلكترونيًا أو كهربيًا كما هو متعارف عليه من سيارات كيا الكورية. الفروق بين جميع إصدارات كيا بيجاس هيكلها الخارجي أفضل من هيكل السيارت السابقة لها.

تحتوي هذه الفئة على فتحة سقف بانورامية.

الجنوط في كل الفئات مختلف. أسعار سيارة بيجاس 2020 عيوب سيارة بيجاس 2020 الكوريةالفروق بين جميع إصدارات كيا بيجاسأسعار سيارة بيجاس 2020 تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من 46.6888 ريال سعودي ويمكن تقسيط المبلغ بقسط 688 ريال سعودي لمدة 60 شهر. الوسوم

كيا بيجاس LX 2020 مواصفاتها وأسعارها وطرق تقسيط من الجبر للتمويل هو موضوع مقالنا اليوم عبر موقعنا الإلكتروني موقع وتعد سيارة كيار بيجاس LX 2020 من السيارات التي صدرت في أواخر عام 2019 ليتم عرضها في بدايات عام 2020 والتي تتمتع بشهرة واسعة وعليها الآلاف من الطلبات حيث أن شركة كيا الكورية من أشهر شركات السيارات حول العالم وتتميز بأسعارها المناسبة وجودة إنتاجها وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في سطور المقال التالية. مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2020 الجديدة مزودة بمرايا خارجية تعمل كهربيًا ومؤشرات تعمل بتقنية الليد الحديثة.

المقابض الخارجية للسيارة مطلية بمادة الكروم الفاخرة.

الفتحات الأمامية تحتوي على 8 وحدات لدخول الهواء.

المكبرات الصوتية تحتوي على 6 سماعات.

سعة حقيبة السيارة الخلفية حوالي 475 لتر.

الباب الخلفي يحتوي على عدة نوافذ.

المحرك يعمل بالبنزين سعته 1400 سي سي (1.4 لتر) قوته 95 حصان.

يرتبط المحرك بناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات وأوتوماتيكي ذو 4 سرعات.

مزودة بشاشة ترفيهية معلوماتية تعمل باللمس من النوع LCD مقاسها 2.8 بوصة.

الأقفال الخارجية للأبواب تستشعر سرعة السيارة من الخارج.

تحتوي على شاشة من الخلف للرؤية الواضحة وتوجيه السيارة عند الإيقاف.

التحكم في ثبات السيارة يتم إلكترونيًا.

أقصى تسارع للسيارة 180 كيلو متر لكل ساعة. أبرز مميزات سيارة كيا موديل 2020 مواصفات سيارة كيا بيجاس LX 2020 الجديدةأبرز مميزات سيارة كيا موديل 2020 فتيس السيارة رائع ويعمل بـ 6 سرعات.

تصل السيارة إلى 55 لتر من سعتها الداخلية.

صوتها غير مسموع عند القيادة ولا تتأثر بالعفشة الناعمة على الطرق الوعرة.

ارتفاعها عن الأرض مناسب جدًا حيث أنها لا تتعرض كثيرًا للاحتكاك بينها وبين الأرض.

مزودة بأفضل وسائل الأمان الممكنة التي تعمل على حماية جميع الأفراد بداخلها. عيوب سيارة بيجاس 2020 الكورية سعتها الداخلية للمحرك حوالي 1400 سي سي وهي ضعيفة بالنسبة لمنافسيها.

أبوابها تفتح يدويًا وليس إلكترونيًا أو كهربيًا كما هو متعارف عليه من سيارات كيا الكورية. الفروق بين جميع إصدارات كيا بيجاس هيكلها الخارجي أفضل من هيكل السيارت السابقة لها.

تحتوي هذه الفئة على فتحة سقف بانورامية.

الجنوط في كل الفئات مختلف. أسعار سيارة بيجاس 2020 عيوب سيارة بيجاس 2020 الكوريةالفروق بين جميع إصدارات كيا بيجاسأسعار سيارة بيجاس 2020 تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من 46.6888 ريال سعودي ويمكن تقسيط المبلغ بقسط 688 ريال سعودي لمدة 60 شهر.

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