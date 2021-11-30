تويوتا تندرا 2022 Toyota Tundra بالمحرك الهجين سيارة العضلات مواصفاتها ومميزاتها

تأتي سيارة تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022 في مقدمة سيارات الجيل الثالث من فئة تندرا، والتي أعلنت عنها شركة تويوتا اليابانية وعن أهم مواصفاتها ومميزاتها، وتأتي السيارة مدعومة بمحرك Hybrid هجين وهو ما يمنحها أغلب نقاط القوة من حيث الأداء الميكانيكي، وتتميز السيارة بتصميمها الفاخر والقوي الذي يوحي بانطلاقة من القوة والمتانة والقدرة على التغلب على الصعاب في الطرق الوعرة، ولذلك تمكنت سيارة تويوتا Tundra موديل 2022 من لفت أنظار العالم مما جعلها محط اهتمام محبي اقتناء السيارات القوية، والتي تجمع ما بين التصميم الفاخر والأداء القوي والجودة الممتازة.

تويوتا تندرا Toyota Tundra 2022

تتمتع سيارة تندرا 2022 بمحرك يتسم بالقوة المذهلة، فهو من أنواع المحركات الهجينة V6 والتي تجمع العديد من الخصائص لتولد طاقة بقوة 437 حصان، وتطلق شركة تويوتا Toyota اليابانية لقب Technical Muscle لما تتمتع به من مميزات الفخامة، ولمسات القوة، التي جعلتها في تنافس مع العديد من إصدارات السيارات الرياضية القوية.

تتمتع السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي هجين، كما تعتمد على محرك من نوع V6 توين تيربو يتسم بالقوة ويُبدي استجابة هجومية قوية، تتمكن السيارة من سحب 5436 كجم، بينما يلغ صافي الحمولة القصوى للسيارة حوالي 879 كجم، بالإضافة إلى أنها مزودة بالعديد من مميزات الأمان والسلامة، التي تجعل من عملية القيادة تجربة مثيرة ومشوقة وآمنة.

السيارة مصممة بلمسات هجومية توحي بالفخامة والقوة، وتحتوي على 4 أبواب، كما أنها مزودة بمصابيح كهربائية في الجهة الأمامية.

تأتي المقصورة الداخلية بتصميم فاخر ولمسات عالية الجودة، مصممة لتوفير الراحة والرفاهية، وفي ذات الوقت تتسم بالعملية والقوة.

السيارة مزودة بنظام ذكي يساعد السائق على عرض أنظمة تشغيل السيارة المختلفة، يعمل ببصمة الصوت وذلك من خلال البدء بكلمة “Hey ,Toyota”.

مزودة بـ شاشة عرض 8 إنش تعمل بتقنية اللمس، بالإضافة إلى توافق نظام السيارة الإلكتروني مع أنظمة الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد وiOS، وهما ابل كار بلاي، ونظام أندرويد أوتو.

السيارة مزودة بنظام تبريد وتدفئة موزع بجميع أنحاء السيارة والمقاعد.

تتمتع السيارة بسقف بانورامي مذهل، ولوحة شحن لاسلكية، إلى جانب كاميرات الرؤية لمراقبة المحيط الخارجي للسيارة.

مزودة بكافة أنظمة الأمان والسلامة التي تساعد على الحفاظ على ثبات السيارة في مسارها.

نظام استمرار مراقبة النقطة العمياء، بالإضافة إلى نظام مراقبة انتباه السائق.

تتمتع السيارة بإضاءة مذهلة شديدة القوة لتسهيل الرؤية اثناء القيادة الليلية.

نظام مخصص لتثبيت السرعة والذي يمنح السائق القدرة للتحكم في ثبات السيارة على الطرق.

تتمتع السيارة بنظام فرامل يعمل تلقائيًا في حالة اكتشاف أي عقبات في الطريق.

مواصفات تويوتا تندرا 2022مميزات Toyota Tundra 2022