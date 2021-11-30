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نيسان صني 2022 Nissan Sunny تملك شعبية كبيرة، في عالم السيارة لأنها من أفضل المركبات الموفرة في استهلاك الوقود، بجانب أنها يابانية مصنعة من أجود الخامات، مقصورة داخلية كبيرة ومريحة، كذلك الشنطة الخلفية مساحتها رحبة تتفوق على المنافسين من ذات الفئة، الطراز الجديد من نيسان صني يأتي بتصميم قوي وجريء وأنيق، ومحرك قوي يمنحها أداء مذه على الطرقات، التصميم الداخلي والخارجي أفضل من الطرازات السابقة وإليكم التفاصيل.نيسان صني 2022 Nissan Sunny أفضل سيارة موفرة للوقود
التصميم الخارجي لنيسان صني الجديدة أكثر من رائع هوائي يمنحها أداء أقوي وتستهلك الوقود بشكل أفضل، مع مصابيح أمامية على غرار بوميرانج، والخلفية أيضا تأتي بخطوط ديناميكية خلفية، عرض السيارة 1695 ملم، أما الارتفاع يصل إلى 1500 ملم. التصميم الداخلي لها راقي جدا، والجلوس بها ممتع ومبهج، مع أحدث التقنيات الترفيهيه والمعلوماتية.تصميم سيارة نيسان صني 2022 Nissan Sunny
المقصورة الداخلية يزينها اللون الأسود و بعض اللمسات الفضية، تدعم تقنية التحكم في الحرارة والمناخ المحيط، من حيث التدفئة أو التبريد، مساند الرأس الموجودة في المقاعد الأمامية والخلفية قابلة للتعديل، للحصول على الوضعية المريحة للنوم، أو الجلوس، يوجد مروحة بالخلف تعمل على توجيه الهواء في كل إتجاه، يوجد أيضا بالمقعد مساند للذراع، يمكن فتحها أو طيها حسب الرغبة، للحصول على أقصي وضع مريح كما أنها تدعم وجود حاملات أكواب مخصصة لوضع المشروبات.
من وسائل الراحة أيضا في السيارة وجود مصابيح في المقاعد الخلفية، منفصلة عن الصف الأمامية لتسمح للجالسين في الخلف باستخدامها، عند الحاجة للقراءة مثلا دون إزعاج، للآخرين.مميزات نيسان صني 2022 2022 Nissan Sunny
سيارة 2022 Nissan Sunny تجمع بين التصميم الرياضي القوي والبسيط في ذات الوقت، تملك كفاءة فريدة في إستهلاك الوقود، بشكل إقتصادي 6،7 لتر لكل 100 كيلو متر، كذلك تتميز بأن قطع الغيار متوفرة، وسعرها مناسب مقارنة بالمنافسين.
تأتي بأحدث وسائل وأنظمة آمان لقيادة آمنة، وسلسلة على أصعب الطرقات، مع نظام السونار الخلفي الذي ينبه السيارة عند إقتراب أي جسم منها، وفرامل تساعد على منع الإنزلاق، وتثبيت سرعة السيارة، بالأخص على المنحدرات، يوجد أيضا نظام يساعد على الصعود إلى المناطق المرتفعة بكل سهولة.سعر نيسان صني 2022 في السعودية
السيارة تتوافر في السعودية بأسعار معقولة نسبياً، بمايعادل 44،310 ريال بالنسبة للطراز الأساسية منها، والفئات الأخري قد تصل إلى 55،095 ريال.
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نيسان صني 2022 Nissan Sunny تملك شعبية كبيرة، في عالم السيارة لأنها من أفضل المركبات الموفرة في استهلاك الوقود، بجانب أنها يابانية مصنعة من أجود الخامات، مقصورة داخلية كبيرة ومريحة، كذلك الشنطة الخلفية مساحتها رحبة تتفوق على المنافسين من ذات الفئة، الطراز الجديد من نيسان صني يأتي بتصميم قوي وجريء وأنيق، ومحرك قوي يمنحها أداء مذه على الطرقات، التصميم الداخلي والخارجي أفضل من الطرازات السابقة وإليكم التفاصيل.نيسان صني 2022 Nissan Sunny أفضل سيارة موفرة للوقود
التصميم الخارجي لنيسان صني الجديدة أكثر من رائع هوائي يمنحها أداء أقوي وتستهلك الوقود بشكل أفضل، مع مصابيح أمامية على غرار بوميرانج، والخلفية أيضا تأتي بخطوط ديناميكية خلفية، عرض السيارة 1695 ملم، أما الارتفاع يصل إلى 1500 ملم. التصميم الداخلي لها راقي جدا، والجلوس بها ممتع ومبهج، مع أحدث التقنيات الترفيهيه والمعلوماتية.تصميم سيارة نيسان صني 2022 Nissan Sunny
المقصورة الداخلية يزينها اللون الأسود و بعض اللمسات الفضية، تدعم تقنية التحكم في الحرارة والمناخ المحيط، من حيث التدفئة أو التبريد، مساند الرأس الموجودة في المقاعد الأمامية والخلفية قابلة للتعديل، للحصول على الوضعية المريحة للنوم، أو الجلوس، يوجد مروحة بالخلف تعمل على توجيه الهواء في كل إتجاه، يوجد أيضا بالمقعد مساند للذراع، يمكن فتحها أو طيها حسب الرغبة، للحصول على أقصي وضع مريح كما أنها تدعم وجود حاملات أكواب مخصصة لوضع المشروبات.
من وسائل الراحة أيضا في السيارة وجود مصابيح في المقاعد الخلفية، منفصلة عن الصف الأمامية لتسمح للجالسين في الخلف باستخدامها، عند الحاجة للقراءة مثلا دون إزعاج، للآخرين.مميزات نيسان صني 2022 2022 Nissan Sunny
سيارة 2022 Nissan Sunny تجمع بين التصميم الرياضي القوي والبسيط في ذات الوقت، تملك كفاءة فريدة في إستهلاك الوقود، بشكل إقتصادي 6،7 لتر لكل 100 كيلو متر، كذلك تتميز بأن قطع الغيار متوفرة، وسعرها مناسب مقارنة بالمنافسين.
تأتي بأحدث وسائل وأنظمة آمان لقيادة آمنة، وسلسلة على أصعب الطرقات، مع نظام السونار الخلفي الذي ينبه السيارة عند إقتراب أي جسم منها، وفرامل تساعد على منع الإنزلاق، وتثبيت سرعة السيارة، بالأخص على المنحدرات، يوجد أيضا نظام يساعد على الصعود إلى المناطق المرتفعة بكل سهولة.سعر نيسان صني 2022 في السعودية
السيارة تتوافر في السعودية بأسعار معقولة نسبياً، بمايعادل 44،310 ريال بالنسبة للطراز الأساسية منها، والفئات الأخري قد تصل إلى 55،095 ريال.
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