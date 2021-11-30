ب 1109 أحصل على العرض الجبار عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا  2021 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة

عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2021 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة، هيونداي كونا حدث مواصفات ومميزاتها في السعودية حيث أنها تعتبر من أفضل السيارات تبعا لفئة الدفع الرباعي، وتتميز بالعديد من التقنيات الحديثة منها التحكم الهادي والمقصورة الداخلية التي تتميز بالذوق الفني والتصميم الرائع، كما تعد سيارة هيونداي كوند اقتصادية في استهلاكها للوقود وتتميز بأكثر من اختيار للمحرك. عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2021 القسط الشهري شامل ضريبة القيمة المضافة .

يتم احتساب القسط الشهري بناءً على فئة السيارة .

يجب تطبيق كافة الشروط لمطلوبة والأحكام للجهة المعلنة . أحدث مواصفات سيارة هيونداي كونا 2021 إن سيارة هيونداي لعام 2021 تقدم لونين لجسم السيارة الخارجي وهي twist lime, sunset orange لكن مع التحديثات الجديدة تم وضع نوع آخر لهذه السيارة وهو night edition وهذا النوع يتميز بالمحرك الشديد الذي يوجد فيه شاحن توربيني، بالإضافة إلى إضاءة عالية لخارج السيارة.

تتميز بعجلات مصنوعة من مادة الألومنيوم بدرجة 18 بوصة، وايضا تتميز بدواسات رياضية مصنوعة من مادة الألومنيوم.

أيضا يوجد فيها برامج ترفيهية ومسلية عديدة تتميز بالسهولة والمرونة في الاستخدام، لكن أهم ما يعيب هذه السيارة هي عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2021أحدث مواصفات سيارة هيونداي كونا 2021 مقصورة الشحن قصيرة جدا والمساحة الداخلية لها قليلة. مميزات سيارة هيونداي كونا 2021 إن هذه السيارة تمتلك محركات قوية في فئة السيارات الكروس الصغيرة حيث تتميز بوجود محركين بنزين، وأيضا محرك رباعي يبلغ مساحته 2.0 لتر بقوة 147 حصان بنسبة دوران تصل إلى 178 نيوتن/متر.

أيضا هذا المحرك يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ويكون الوضع الأمامي فيها رئيسي والدفع الرباعي بطريقة اختيارية.

تتميز بوجود المحرك الثاني الذي يبلغ مساحته 1.6 لتر مضاف عليه شاحن توربيني بقوة 147 حصان لنسبة دوران 246 نيوتن/متر، بالإضافة إلى وجود ناقل أوتوماتيكي في المحرك.

بالإضافة إلى إن سيارة هيونداي كونا تتميز بالاستهلاك المتوازن للوقود حيث إن المحرك باتساع 2.0 لتر يستهلك 11.4 كيلو متر لكل متر داخل المحافظة التي يتواجد فيها القائد لكن يستهلك 14 كيلو متر لكل متر على الطرق السريعة.

بالإضافة إلى الأنواع من سيارة هيونداي كونا التي توجد فيها العجلات الأمامية المزودة بالدفع الرباعي تستهلك 637 كيلو متر من نسبة وقود 49.2 لتر. مميزات سيارة هيونداي كونا 2021 أسعار سيارة هيونداي كونا 2021 في السعودية إن سيارة هيونداي كونا SE تبلغ 76.500 ريال سعودي.

SEL يبلغ سعرها 83.250 ريال سعودي.

SEL PLUS يبلغ سعرها 90.188 ريال سعودي.

Night Edition يبلغ سعرها 403.200 ريال سعودي.

Limited يبلغ سعرها 412.650 ريال سعودي.

Un limate يبلغ سعرها 441.787 ريال سعودي. أسعار سيارة هيونداي كونا 2021 في السعودية الوسوم

عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2021 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة، هيونداي كونا حدث مواصفات ومميزاتها في السعودية حيث أنها تعتبر من أفضل السيارات تبعا لفئة الدفع الرباعي، وتتميز بالعديد من التقنيات الحديثة منها التحكم الهادي والمقصورة الداخلية التي تتميز بالذوق الفني والتصميم الرائع، كما تعد سيارة هيونداي كوند اقتصادية في استهلاكها للوقود وتتميز بأكثر من اختيار للمحرك. عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2021 القسط الشهري شامل ضريبة القيمة المضافة .

يتم احتساب القسط الشهري بناءً على فئة السيارة .

يجب تطبيق كافة الشروط لمطلوبة والأحكام للجهة المعلنة . أحدث مواصفات سيارة هيونداي كونا 2021 إن سيارة هيونداي لعام 2021 تقدم لونين لجسم السيارة الخارجي وهي twist lime, sunset orange لكن مع التحديثات الجديدة تم وضع نوع آخر لهذه السيارة وهو night edition وهذا النوع يتميز بالمحرك الشديد الذي يوجد فيه شاحن توربيني، بالإضافة إلى إضاءة عالية لخارج السيارة.

تتميز بعجلات مصنوعة من مادة الألومنيوم بدرجة 18 بوصة، وايضا تتميز بدواسات رياضية مصنوعة من مادة الألومنيوم.

أيضا يوجد فيها برامج ترفيهية ومسلية عديدة تتميز بالسهولة والمرونة في الاستخدام، لكن أهم ما يعيب هذه السيارة هي عروض تقسيط سيارة هيونداي كونا 2021أحدث مواصفات سيارة هيونداي كونا 2021 مقصورة الشحن قصيرة جدا والمساحة الداخلية لها قليلة. مميزات سيارة هيونداي كونا 2021 إن هذه السيارة تمتلك محركات قوية في فئة السيارات الكروس الصغيرة حيث تتميز بوجود محركين بنزين، وأيضا محرك رباعي يبلغ مساحته 2.0 لتر بقوة 147 حصان بنسبة دوران تصل إلى 178 نيوتن/متر.

أيضا هذا المحرك يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي ويكون الوضع الأمامي فيها رئيسي والدفع الرباعي بطريقة اختيارية.

تتميز بوجود المحرك الثاني الذي يبلغ مساحته 1.6 لتر مضاف عليه شاحن توربيني بقوة 147 حصان لنسبة دوران 246 نيوتن/متر، بالإضافة إلى وجود ناقل أوتوماتيكي في المحرك.

بالإضافة إلى إن سيارة هيونداي كونا تتميز بالاستهلاك المتوازن للوقود حيث إن المحرك باتساع 2.0 لتر يستهلك 11.4 كيلو متر لكل متر داخل المحافظة التي يتواجد فيها القائد لكن يستهلك 14 كيلو متر لكل متر على الطرق السريعة.

بالإضافة إلى الأنواع من سيارة هيونداي كونا التي توجد فيها العجلات الأمامية المزودة بالدفع الرباعي تستهلك 637 كيلو متر من نسبة وقود 49.2 لتر. مميزات سيارة هيونداي كونا 2021 أسعار سيارة هيونداي كونا 2021 في السعودية إن سيارة هيونداي كونا SE تبلغ 76.500 ريال سعودي.

SEL يبلغ سعرها 83.250 ريال سعودي.

SEL PLUS يبلغ سعرها 90.188 ريال سعودي.

Night Edition يبلغ سعرها 403.200 ريال سعودي.

Limited يبلغ سعرها 412.650 ريال سعودي.

Un limate يبلغ سعرها 441.787 ريال سعودي. أسعار سيارة هيونداي كونا 2021 في السعودية

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