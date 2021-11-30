السيارة الجبارة الواعرة ... سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية

سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 وأحدث مواصفات وأسعار السيارة في السعودية ، تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من أهم السيارات المتاحة بالسوق العربي، وتعد كإحدى السيارات صاحبة الشهرة في الشرق الأوسط، حيث تقدم سيارة تويوتا لاند كروزر لمالكها الأمان خلال السير في الطرقات الوعرة، حيث أن السيارة صاحبة جودة عالية تضمن الشعور بالراحة عند قيادتها.

قد تتميز سيارة لاند كروزر 2022 بالعديد من الخصائص التى قد تميزها عن غيرها من السيارات والآن إليكم مواصفات ومميزات السيارة وهي :-

يوجد بسيارة لاند كروزر محرك يحتوي على ٨ أسطوانات بمقدار ٣.٥ لتر.

محرك يحتوي على ٨ أسطوانات بمقدار ٣.٥ لتر. قوة السيارة ٤٠٩ حصان، كما أن عزم دورانها ٦٤٩ نيوتن/متر.

وزن سيارة تويوتا لاند كروزر ٢.٦١٩ كجم .

يصل طول سيارة تويوتا لاند كروزر إلى ٤.٩٥٠ ملليمتر، وعرض السيارة ١.٩٧٨ ملليمتر، وطول قاعدة عجلات السيارة ٢.٨٤٩ ملليمتر.

إلى ٤.٩٥٠ ملليمتر، وعرض السيارة ١.٩٧٨ ملليمتر، وطول قاعدة عجلات السيارة ٢.٨٤٩ ملليمتر. يوجد بالسيارة نظام التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني.

يوجد بالسيارة شاشة كبيرة ١٢ بوصة، كما يوجد بالسيارة تصميمان خشبية مميزة تجعلها أكثر أناقة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 :

يوجد بسيارة تويوتا لاند كروزر عدة أنظمة أمان عالية الجودة، فيوجد بها نظام الزحف، ونظام القيادة في التضاريس المرتفعة، ويوجد نظام تجنب الاصطدام حتى تكون السيارة قادرة على تجنب المشاة ليلًا ونهارًا.

عدة أنظمة أمان عالية الجودة، فيوجد بها نظام الزحف، ونظام القيادة في التضاريس المرتفعة، ويوجد نظام تجنب الاصطدام حتى تكون السيارة قادرة على تجنب المشاة ليلًا ونهارًا. اعدادات وأنظمة سيارة تويوتا لاند كروزر:

تتميز السيارة بالدخول والخروج السهل.

كما يوجد بها منفذين USB.

ويوجد مشغل دي في دي.

كما تحتوي سيارة تويوتا لاند كروزر على بطاقة للذاكرة.

على بطاقة للذاكرة. ويوجد بها مفتاح ذكي.

ويمكن القيادة من خلال ثلاث وضعيات.

ويمكن للسيارة مراقبة ضغط الهواء.

أبل كار بلاي، أندرويد أوتو.

ويوجد بالسيارة نظام صوتي فاخر.

كما يوجد فرامل مصنعة لمنع الانزلاق.

مميزات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

سيارة تويتا لاند كروزر فئة GXR L2 يصل سعرها إلى ٢٦٢.٥٤٥ ريال سعودي.

فئة GXR L2 يصل سعرها إلى ٢٦٢.٥٤٥ ريال سعودي. وسيارة تويوتا لاند كروزر GXR L3 يصل سعرها إلى ٢٩٢٤٤٥ ريال سعودي.

سيارة تويوتا لاند كروزر GXR L4 يصل سعرها إلى ٣٠٤.٤٠٥ ريال سعودي.

وسيارة تويوتا لاند كروزر VXيصل سعرها إلى ٣٦٢.٢٥٠ ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا لاند كروزر 2022