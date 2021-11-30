تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 الشركة تمنع إعادة بيعها مرة آخري لدواع أمنية

تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022 السيارة المنتظرة والمثيرة للجدل، بعد أن أعلنت شركة تويوتا اليابانية أنها سوف تشترط على الراغبين في شرائها عدم بيعها مرة أخرى بعد الشراء مباشرة، ليس قبل 6 أشهر من إمتلاكها، لضمان عدم بيعها لبعض الفئات، التي وصفتهم بالمتطرفين، نظرا لما تتمتع به السيارة من قوة رهيبة، وأنظمة آمان عاليه، لذا من يرغب في إمتلاكها لن يحصل عليها إلا بالموافق على هذا الشرط، بجانب أن لكل عميل نسخ واحد فقط من هذا الطراز، وفي حال المخالفة سوف تمتنع تويوتا عن بيع أي من سياراتها لهذا العميل في المستقبل، لذا دعونا نتعرف علي ذلك الوحش المنتظر، المواصفات والأسعار في التالي.

تويوتا لاندكروزر toyota land cruiser 2022

لاندكروزر من السيارات الضخمة، والقوية التي تمتلك شعبية كبيرة بين محبي سيارات SUV داخل المملكة العربية السعودية بالأخص والخليج العربي في العموم، لما تتمتع به من مواصفات هائلة، وقدرتها على التعامل مع أصبح التضاريس والمناخ، بكل ثبات وقوة، تشعرك أن الطرق الوعرة، لم تعد صعب لسهولة تعاملها معها، فهي معدة خصص لتواجه مثل تلك الأمور، سيارة شرسة، وحش الطرقات الوعرة بلا منازع.

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022

أدخلت شركة تويوتا العديد من التحسينات على طراز لاندكروزر الجديد، تطور ملحوظ في الشكل الخارجي الذي أصبح أكثر جمال، لم يعد يعتمد على صلابة الشكل فقط، سيارة متعددة الاستخدامات تجمع بين الفخامة، والقوة، رياضية وعائلية، سيارة عملية تناسب جميع الأذواق.

سيارة ذات حضور قوي الشباك الأمامية بارزة تشعر كأنها هجومية، بخطوط عريضة، تمتلك العجلات أيضا أقواس بارزة، يمنحها المزيد من المظهر الخشن، القوي، بالنسبة للمصابيح الأمامية تم تغيير التصميم وكذلك الخلفية، أصبحت أعلى من ذي قبل حتى تصمد لفترة أطول دون أن تلف.

المقصورة الداخلية تحتفظ بالشكل التقليدي لطراز لاندكروزر الأنيق، يسهل التعامل معها، تتكون من 3 صفوف للمقاعد الصف الأول والثاني مقاعد رحبة، فسيحة مقاعد الصف الثالث قابلة للطي للحصول على مساحة داخلية أكبر، تدعم نظام التدفئة والتهوية للمقاعد.