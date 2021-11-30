تخفيض مذهل.. هيونداى توسان الجديدة كليا فالسعودية سيارة ولا فى الخيال بمواصفات واسعار جبارة

تخفيض مذهل.. هيونداى توسان الجديدة كليا ، هيونداى توسان واحدة من أشهر السيارات شهرة في الوطن العربي، وفى الفترة الأخيرة تم الإعلان عن بدء ظهور الإصدار الحديث، وتعتبر شهرة هذه السيارة ترجع إلى أنها من السيارات الأكثر أمانًا بين ما يماثلها من السيارات الأخرى، ذلك بجانب التحكم التكنولوجي والذي يساعد على التحكم الأمن في الفرامل والهواء في إطاراتها هذا بجانب العديد من المميزات التي تجعلها مميزة ومحببة لدي الكثيرين من المستخدمين.

تخفيض مذهل.. هيونداى توسان الجديدة كليا

يوجد لدي السيارة العديد من المميزات التي تعمل على وضعها في مقدمة السيارات المفضلة لدي العديد من المستخدمين ومن هذه المميزات

تتوفر السيارة في 3 ألوان مختلفة جذابة وهما الفضي والبني والأحمر.

تعمل السيارة بمحرك دفع رباعي، بينما تخزينه يصل إلى اثنين من اللترات.

قدرة محرك السيارة تصل حتى 156 حصانًا.

المصابيح الأمامية والخلفية للسيارة تعمل بنظام الهالوجين في الفترات الليلية، بينما في فترات النهار تعمل بمصابيح من نوع ليد.

المصابيح الخلفية مصممة بتقنية تساعد في الرؤية الليلية أو الضبابية في الأوقات الضبابية والمعتمة.

صالون السيارة بالكامل مصنوع من قماش من النوع المخملي المناسب للتحرك عليه بانسيابية بدون أي أضرار على زوايا المقاعد أو المساند.

كما أن السيارة تعمل بنظام كامل من النوع الالكتروني الذي يسهل على المستخدم فترة القيادة.

والسيارة مزودة بنظام يساعد على تبريد الجو في الأوقات الحارة وتدفئة الحرارة في الأوقات شديدة البرودة.

كما أنها مزودة بنظام كامل من الوسائد الهوائية التي تحمي كامل المتواجدين بالسيارة في حالات التصادم.

والسيارة تعمل على امتصاص المطبات بشكل كبير لكيلا تتأثر الأشخاص المتواجدين بداخل السيارة بها.

كما أن السيارة مزودة بنظام كامل لملاحة للمساعدة في التنقل على الطرق بشكل سهل وسريع.

أعلنت مجموعة هيونداي عن أسعار سيارات “هيونداي توسان” الجديدة من طراز 2021 ، الفئة الأولى “سمارت”، ويبلغ سعرها 435 ريال سعودي، والفئة الثانية “سمارت” بلس ” بسعر يقارب 465 ريال سعودي داخل الأسواق المحلية.

وتم خلال شهر يناير تحديد أسعار موديلات “هيونداي توسان” 2021 الجديدة كلياً، حيث بلغت تكلفة الفئة الثالثة “الحديثة” 500 ريال سعودي، والفئة الرابعة “المتقدمة” 550 ريال، والفئة الخامسة “بريميوم” بتكلفة 560 ريال.

وتأتي سيارة هيونداى توسان في المملكة العربية السعودية بسعر حوالي 88 ألف ريال سعوديًا وذلك بعد حساب سعر التخفيضات التي تصل إلى 88 ألف ريالًا وخمسمائة.