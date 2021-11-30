سيارات برخص التراب.. افضل سيارات كيا العائلية الكورية الفخمة بمواصفات واسعار ولا فى الاحلام

سيارات برخص التراب.. افضل سيارات كيا العائلية ، سيارة كيا في مصر هي من نوع السيارات الدفع الرباعي والأمامي في نفس الوقت، ويعتبر سعر هذا النوع من السيارات اقتصادي مقارنًة مع السيارات الأخرى المختلفة، ويعتبر التصميم الداخلي للسيارة من الأنواع الواسعة التي تسمح لتواجد العديد من الأشخاص براحة، كما أنها مزودة بناقل للحركة بالشكل الأوتوماتيكي، كل هذا بجانب الكثير من سبل الأمان والراحة المتوفرة في السيارة لكل المستخدمين، وكما هو متعارف عليه أن هذه السيارة صناعة كورية الأصل.

سيارات برخص التراب.. افضل سيارات كيا العائلية

يوجد لهذه السيارة العديد من المواصفات التي تجعلها مميزة عن مثيلاتها من السيارات الأخرى ومن هذه المميزات

تعد هذه السيارة من سيارات الدفع الرباعي .

. كما أن المحرك المتواجد بها يعمل بقوة 164 حصانًا.

يوجد بداخل السيارة شاشة مدمجة بقياس سبع بوصات لعرض كل المدخلات بالسيارة.

قدرة شحن السيارة يصل إلى 26.6 قدم مكعب.

كما أن عزم السيارة تصل قوته إلى 178 نيوتن وذلك لكل متر قوة.

كما الناقل في السيارة يعمل بشكل أوتوماتيكي مزود بالخاصية المعروفة CVT.

كما أن القياسات الخاصة بالسيارة تعتبر بالشكل التالي (الطول 4.315 مترًا – العرض 1.8 مترًا – الارتفاع 1.645 مترًا).

يتراوح وزن السيارة في الشكل التالي 1337 كيلو و1504 كيلو.

الإطارات مدعمة بمادة الألومنيوم مما يجعلها قوية وأمنه.

المصابيح من نوع ليد القوي للمساعدة على الرؤية الليلية الجيدة.

كما أن المصابيح مقاومة للرؤية الضبابية.

السيارة مدعومة بنظام الاندرويد للتسهيل على ربط الأجهزة الخاصة بالأشخاص بالسيارة.

وتعتبر السيارة مدعمة بعدد ثمان مكبرات صوتية لصوت ستيريو محيطي.

كما أنها مزودة بخاصية الشحن اللاسلكي الذي يدعم شحن الهواتف.

تسع السيارة لعدد خمس اشخاص متواجدين بها براحة.

مقعد السائق يمكن تعديله لعدد من الوضعيات لتسهيل راحته.

يوجد لهذه السيارة العديد من الفئات التي تتناسب مع العديد من الاذواق.

الفئة الأولى من سيارات كيا جراند سيراتو 2022، تتميز بوجود فرامل لتجنب الحوادث المرورية.

2022، تتميز بوجود فرامل لتجنب الحوادث المرورية. وقد تم تجهيزها بوجود مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، ومرايا لرؤية الطرق، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومسند ذراع أمامي، وخاصية التحكم بمقاعد السيارة، فضلاً عن نظام ترفيهي يتضمن الراديو.

يوجد في السيارة مدخل USB.

تتميز السيارة بوجود مخرج AUX.

تتمتع السيارة بإمكانية التحكم بالبلوتوث.

تتراوح أسعار الفئات لهذه السيارة من سعر 22000 دولارًا وتصل إلى 29000 دولارًا في المملكة العربية السعودية.