التقيل وصل السعودية.. سيارة تويوتا بيلتا العائلية 2022 بشكل جميل وجذاب ومواصفات روعة والسعر مفاجئ

التقيل وصل السعودية.. سيارة تويوتا بيلتا العائلية ، تعتبر هذه السيارة هي من أكثر السيارات شراءً مع مثيلاتها من السيارات، ولكن في البداية كانت هذه السيارة تتبع لشركة مختلفة ولكنها لم تلقي رواجًا كبيرًا لها، وبالتالي فإن شركة تويوتا قامت بشرائها وتسجيلها بعلامتها المميزة، مما جعلها أصبحت من السيارات المشهورة مثل باقي سيارات تويوتا الأخرى، وبالتالي فإن هناك العديد من المزايا التي توجد في هذه السيارة، وفي هذا المقال نقدم إليكم أهم مواصفات السيارة وسعرها تابعونا.

التقيل وصل السعودية.. سيارة تويوتا بيلتا العائلية

يوجد عدد من المزايا المتواجدة في هذا النوع من السيارات تجعلها متفوقة على غيرها من السيارات المماثلة تتميز السيارة بتصميم خارجي اقتصادي غير حديث للغاية، كما أنها تتميز بتصميم داخلي اقتصادي في المقام الأول، ويتم تقديمها في المملكة العربية السعودية بفئتين، يشترك كلاهما في نفس المعدات والأمان مثل سوزوكي سياز، والسيارة متطابقة مع سياز، ومن هذه المميزات

تعتبر هذه السيارة من السيارات العائلية التي تتناسب مع التنقلات العائلية.

التي تتناسب مع التنقلات العائلية. هذه السيارة تعتبر البديلة لسيارات تويوتا يارس.

مواصفات السيارة هي طولها 4.490 مترًا وعرضها 1.730 مترًا كما أن ارتفاعها هو 1.475 مترًا.

يتميز صندوق السيارة بأنه يسع كمية كبيرة من التخزين به مما يجعله مناسب للرحلات والتنقلات، فمساحتها الداخلية تسع حتى 495 لترًا من التخزين.

يتميز محرك السيارة انه يأتي بقوة تصل إلى 4 سلندر.

كما أن السيارة تعمل بمحرك 1500 CC.

بجانب أن السيارة بقوة 104 حصان بجانب قوة عزم 138 نيوتن لكل متر.

وتعتبر السيارة مزودة بالكامل بالوسائد الهوائية التي تساعد علي زيادة الأمان بها.

والفرامل بها بالكامل تعمل بشكل أوتوماتيكي.

والسيارة مزودة بشاشة عرض بمساحة سبع بوصات لمشاهدة ممتعة.

كما أن السيارة مزودة بمكيف هوائي داخلي.

وعجلة القيادة بها مزودة بعدد من الوظائف لتسهل على السائق قيادتها.

وتعمل السيارة أوتوماتيكيًا بدون الحاجة لأي نوع من المفاتيح لتشغيلها.

كما أن الشكل الخارجي للسيارة مصمم بشكل جذاب وجمالي يجذب إليه الكثير من الأنظار.

تأتي السيارة في فئتين مختلفتين في السعر في المملكة العربية السعودية