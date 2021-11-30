سيارة الاحلام.. تويوتا كورولا إكس أل آي في السوق السعودي أفخم انواع السيارات الحديثة

سيارة الاحلام.. تويوتا كورولا إكس أل آي في السوق السعودي ننشر لكم أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا إكس أل آي في السوق السعودية حيث تعد السيارة من أفضل السيارات في السوق التي تتميز بالشكل الخارجي الممتاز والرقة والرشاقة وتتغلب على منافسيها في أناقة مظهرها والتي تناسب فئة الشباب الجديد وخيارهم الأول وتتوفر السيارة بكافة فئاتها في سوق السيارات السعودية وسنوضح لكم أهم مميزات سيارة تويوتا كورولا إكس أل آي وعيوبها وأسعارها أيضًا عبر مقالنا من خلال موقعنا .

محرك السيارة سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته 120 حصان.

المحرك مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقفنية CTV ذو 5 سرعات.

معدل استهلاك السيارة من الوقود لتر واحد لكل 21.25 كيلو متر.

لا تتجاوز نسبة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 98 جرام لكل كيلو متر.

يستخدم الطاقة الكهربائية بنسبة 50%.

مزودة بعدد من الوسائد الهوائية ومدعومة بنظام الثبات الإلكتوروني ESP .

زر تشغيل مثبت السرعة.

شاشة معلوماتية ترفيهية تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

نظام مراقبة الضغط على إطارات السيارة.

طول السيارة 436 سم وعرضها يبلغ 178 سم بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 143.5 سم.

فتحات الهواء الخلفية.

كاميرا من الخلف.

حساسات الركن الخلفية.

حساسات خاصة بهطول الأمطار.

الأحمر.

الأسود.

الأبيض.

الفضي.

الأزرق الغامق.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا إكس أل آي في السوق السعوديةمميزات سيارات تويوتا كورولا الجديدة موديل 2021الألوان المتوفرة من سيارة تويوتا كورول موديل 2021أسعار سيارة تويوتا كورولا الجديدة في سوق السيارات السعودية

تختلف أسعار تويوتا كورولا في سوق السيارات السعودية على حسب فئة السيارة وتتمثل الأسعار فيما يلي:-

فئة السيارة اكس إل إي من كورولا تبدأ أسعارها من 83 ألف ريال سعودي.

بينما الفئة المطورة من نفس الموديل تبدأ أسعارها من 89 ألف ريال سعودي.

بينما تبلغ أسعار سيارة تويوتا كورولا اكس إل إي مطور 94 ألف ريال سعودي.

الفرق بينتويوتا كورولا 2020 و 2021

أضافت تويوتا كورولا 2021 إضافات ملحوظة لموديل 2020 مثل:-

تدعم نظام الهواتف الذكية أندرويد أوتو.

إيقاف تشغيل المحرك الموفر للوقود.

موديل 2017 مزود بنظام CVT ومزودة بوسائل أمان رائعة.

بينما موديل 2018 لم تحدث بها أي تغيرات ملحوظة.

أما موديل 2019 ظهر طراز الهاتشباك.

وفئة 2020 جاء تصميم جديد كليًا.

التغيرات التي حدثت لفئات كورولا في السنوات السابقة