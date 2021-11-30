سيارة القوة والفخامة.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا في الأسواق بأسعار ومواصفات فوق الخيال

سيارة تويوتا بيلتا 2022 من السيارات الأفضل والتي تتمتع بالكثير من المواصفات والتي تغني من يقتنيها من أن يبدلها أو يستغني عنها حيث تتسم بالقدر العالي من الحداثة والتطور وتعتبر أهم الموديلات المطروحة هذا الموسم ويقبل على حجزها مختلف من يود التحديث لنمط قيادته والاستمتاع بأفضل رحلة قيادة مهما كانت صعوبة الطريق فسيارة من الماركة العالمية تويوتا بيلتا تعد من أفضل نوعيات السيارات التي تتوفر بالأسواق، وفيما يلي أهم المواصفات والمميزات لسيارة تويوتا بيلتا والتي انتشرت نسخها وفئاتها بمختلف دول عالم.

سيارة تويوتا بيلتا 2022

سيارة تويوتا بيلتا 2022 من السيارات التي تتمتع بمستوى عالي من الأمان أثناء القيادة وهذا ما قد حرصت عليه الشركة المنتجة والمطورين في فنيات موديل بيلتا لعام ألفين اثنين وعشرين وقد تم إنداد السيارة بالكثير من المكونات الداخلية والتي توفر أمان القيادة، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن المواصفات ل سيارة تويوتا بيلتا 2022 والتي تعتبر أقوى موديل متوفر الآن بالمقارنة مع العديد من أقوى طرز وماركات السيارات بأكبر المعارض العالمية لبيع السيارات ومن خلال الآتي في النقاط القدمة نتعرف بالتفصيل على أفضل التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة والتي نقدمها على هذا النحو الآتي:

مواصفات أساسية لسيارة تويوتا بيلتا

من أهم المواصفات التي تتوفر بالسيارة من نوع تويوتا بيلتا ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

المحرك يتوفر بالسعة ألف وخمسمائة سي سي.

القوة الخاصة بالمحرك تصل لنحو مائة وأربعة حصان.

محرك السيارة من ماركة تويوتا بيلتا موديل العام الجديد متوفر بعزم دوران يتجاوز أربعمائة نيوتن لكل متر.

السيارة مقصورتها الداخلية تتسم بكونها متسعة والمقاعد مريحة.

أهم عوامل السلامة والأمان بالسيارة:

يتوفر بالسيارة الفرامل من النوع EBD والتي تمنع الانغلاق وتتيح سلامة القيادة على الطريق وتعتبر أهم العوامل لضمان الحماية والسلامة أيضا أنه متوفرة بالمقاعد الآمنة والمريحة والوسائد الهوائية والتي تعتبر من أهم عوامل امتصاص الرضوض والصدمات وللوقاية للركاب من الصدمات الخطيرة إذا ما كان هناك تعرض لحادث لا قدر الله، وهي تعد من أكثر المركبات أمان لما يتوفر بها من التجهيزات.