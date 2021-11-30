“الغندورة الجديدة مش هتشتري غيرها” هيونداي كونا 2022 بشكلها الرياضي ومواصفاتها الجبارة

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“الغندورة الجديدة مش هتشتري غيرها” هيونداي كونا 2022 بشكلها الرياضي سيارة هيونداي من السيارات الأشهر في السوق المصري وفي السوق العالمي، وهذا حيث انها واحدة من السيارات التي تكتسح السوق للإمكانيات المختلفة التي تحتوي عليها والتقنيات الإحترافية التي تتميز بها، وهذا فهي من سيارات الدفع الرباعي الموجودة في الأسواق والتي تجعل السائقين يتمتعون بقيادة رائعة ومميزة مليئة بالقوة لما تحمله من قوة محرك يعمل بسرعة 240 ك/ ساعة، بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بقدر من القوة والفخامة الذي يميزها عن غيرها من السيارات في الفئة العمرية هذه.
أهم مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022
سيارة هيونداي من السيارات الرياضية المذهلة الموجودة في الأسواق من كافة النواحي، حيث أنها سيارة تجمع بين التصميم الرياضي والتصميم العصري بالإضافة إلى القوة والتصميم الخارجي المميز، وتتميز بالمواصفات التالية:
- تضم السيارة شبكة أمامية مخصصة تضم الشعار N
- كما انها تتميز بالعجلات الأنيقة والتي تكون بجنوط رياضية قطرها 17 بوصة
- تتوفر السيارة بمجموعة من الاضاءات الخارجية المختلفة والحديثة التي توجد في الأمام والخلف.
- بالإضافة إلى أن السيارة تتميز بأنها مزودة بواجهة امامية تشبه انف القرش.
يوجد بها الكثير من المميزات الخرافية التي تميز السيارة وهي:-
- تتميز سيارة هيونداي بأنها واحدة من المركبات التي تضم اضاءة للحوامل الخاصة بالاكواب.
- كما انها تضم شاشة عرض كبيرة الحجم تدعم الخدمات المختلفة .
- وتدعم السيارة نظام ابل كار وأندرود.
- بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقاعد يتم التحكم فيها يديا.
- تضم السيارة شاشة تعمل بتقنية اللمس تبلغ مقاسها 8 بوصة.
- بالإضافة إلى وجود منافذ يو اس بي بالسيارة من الداخل.
- تحتوي على مقاعد متسعة لخمس أشخاص وتضم محرك رباعي بسعة 2.5 لتر.
- كما أن السيارة تتمتع بقوة 147 حصان، وتحتوي على ناقل حركة يضم شت سرعات.
- وتحتوي السيارة على محرك قوي يقوم من حالة السكون وحتى 100 كيلو في أقل من 10 ثواني.
- تحتوي السيارة على نظام الدخول بدون استخدام المفتاح وتضم سماعات قوية داخل السيارة.
- تحتوي على مقاعد تضم أكثر من خمسة أشخاص بداخلها، مقاعد مريحة للسائق الركاب.
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“الغندورة الجديدة مش هتشتري غيرها” هيونداي كونا 2022 بشكلها الرياضي سيارة هيونداي من السيارات الأشهر في السوق المصري وفي السوق العالمي، وهذا حيث انها واحدة من السيارات التي تكتسح السوق للإمكانيات المختلفة التي تحتوي عليها والتقنيات الإحترافية التي تتميز بها، وهذا فهي من سيارات الدفع الرباعي الموجودة في الأسواق والتي تجعل السائقين يتمتعون بقيادة رائعة ومميزة مليئة بالقوة لما تحمله من قوة محرك يعمل بسرعة 240 ك/ ساعة، بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بقدر من القوة والفخامة الذي يميزها عن غيرها من السيارات في الفئة العمرية هذه.
أهم مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022
سيارة هيونداي من السيارات الرياضية المذهلة الموجودة في الأسواق من كافة النواحي، حيث أنها سيارة تجمع بين التصميم الرياضي والتصميم العصري بالإضافة إلى القوة والتصميم الخارجي المميز، وتتميز بالمواصفات التالية:
- تضم السيارة شبكة أمامية مخصصة تضم الشعار N
- كما انها تتميز بالعجلات الأنيقة والتي تكون بجنوط رياضية قطرها 17 بوصة
- تتوفر السيارة بمجموعة من الاضاءات الخارجية المختلفة والحديثة التي توجد في الأمام والخلف.
- بالإضافة إلى أن السيارة تتميز بأنها مزودة بواجهة امامية تشبه انف القرش.
يوجد بها الكثير من المميزات الخرافية التي تميز السيارة وهي:-
- تتميز سيارة هيونداي بأنها واحدة من المركبات التي تضم اضاءة للحوامل الخاصة بالاكواب.
- كما انها تضم شاشة عرض كبيرة الحجم تدعم الخدمات المختلفة .
- وتدعم السيارة نظام ابل كار وأندرود.
- بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقاعد يتم التحكم فيها يديا.
- تضم السيارة شاشة تعمل بتقنية اللمس تبلغ مقاسها 8 بوصة.
- بالإضافة إلى وجود منافذ يو اس بي بالسيارة من الداخل.
- تحتوي على مقاعد متسعة لخمس أشخاص وتضم محرك رباعي بسعة 2.5 لتر.
- كما أن السيارة تتمتع بقوة 147 حصان، وتحتوي على ناقل حركة يضم شت سرعات.
- وتحتوي السيارة على محرك قوي يقوم من حالة السكون وحتى 100 كيلو في أقل من 10 ثواني.
- تحتوي السيارة على نظام الدخول بدون استخدام المفتاح وتضم سماعات قوية داخل السيارة.
- تحتوي على مقاعد تضم أكثر من خمسة أشخاص بداخلها، مقاعد مريحة للسائق الركاب.
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