“الغندورة الجديدة مش هتشتري غيرها” هيونداي كونا 2022 بشكلها الرياضي ومواصفاتها الجبارة

“الغندورة الجديدة مش هتشتري غيرها” هيونداي كونا 2022 بشكلها الرياضي سيارة هيونداي من السيارات الأشهر في السوق المصري وفي السوق العالمي، وهذا حيث انها واحدة من السيارات التي تكتسح السوق للإمكانيات المختلفة التي تحتوي عليها والتقنيات الإحترافية التي تتميز بها، وهذا فهي من سيارات الدفع الرباعي الموجودة في الأسواق والتي تجعل السائقين يتمتعون بقيادة رائعة ومميزة مليئة بالقوة لما تحمله من قوة محرك يعمل بسرعة 240 ك/ ساعة، بالإضافة إلى أن السيارة تتمتع بقدر من القوة والفخامة الذي يميزها عن غيرها من السيارات في الفئة العمرية هذه.

أهم مواصفات سيارة هيونداي كونا 2022

سيارة هيونداي من السيارات الرياضية المذهلة الموجودة في الأسواق من كافة النواحي، حيث أنها سيارة تجمع بين التصميم الرياضي والتصميم العصري بالإضافة إلى القوة والتصميم الخارجي المميز، وتتميز بالمواصفات التالية:

تضم السيارة شبكة أمامية مخصصة تضم الشعار N

كما انها تتميز بالعجلات الأنيقة والتي تكون بجنوط رياضية قطرها 17 بوصة

تتوفر السيارة بمجموعة من الاضاءات الخارجية المختلفة والحديثة التي توجد في الأمام والخلف.

بالإضافة إلى أن السيارة تتميز بأنها مزودة بواجهة امامية تشبه انف القرش.

يوجد بها الكثير من المميزات الخرافية التي تميز السيارة وهي:-