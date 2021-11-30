“الغندورة الكورية” سيارة كيا نيرو 2022 اسطورة السيارات الحديثة للعام الجديد بمواصفات خرافية

“الغندورة الكورية” سيارة كيا نيرو 2022 اسطورة السيارات الحديثة كشفت شركة كيا الكورية عن أول صورة لسياراتها المنتظرة كيا نيرو 2022 الجديدة كليًا في الأسواق العالمية والمحلية وهي من ضمن سياراتها الكروس أوفر المصممة بتصميم رائع مختلف عن الأشكال المتداولة من كيا، وبالإضافة إلى كل ذلك فهي من السيارات الصديقة للبيئة ولها طابع قوي وجرئ وسنوضح لكم عبر مقالنا اليوم من خلال موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” أبرز وأهم مواصفات سيارة كيا نيرو 2022 الجديدة بالإضافة إلى مميزاتها وعيوبها وأسعارها في السوق.

محرك السيارة سعته 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته 140 حصان.

متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات.

أقصى عزم دوران للمحرك هو 264 نيوتن لكل متر ومقاس عجلاتها 16 بوصة.

يبلغ طول السيارة حوالي 4.375 متر بينما طول قاعدة عجلاتها حوالي 2700 متر.

متوسط ملء خزان البنزين حوالي 45 لتر.

مزودة بنظام دعم الهواتف الذكية مثل نظام أندرويد أوتو وآبل بلاي كار.

المكبرات الصوتية بداخلها حوالي 4 مكبر.

نظام تكييف الهواء يعمل أوتوماتيكيًا.

تحتوي على نظام كبح الفرامل ومنع الانغلاق.

الحساسات تدور بزاوية 360 درجة مئوية حتى تكشف كل الطريق.

أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار السيارات الهجينة الأخرى حول العالم.

تحتوي على أنظمة متعددة للترفية والتكنولوجيا وأنظمة سريعة الإستجابة.

الشاشة الترفيهية الموجودة بها سريعة اللمس.

يمكنك إعادة بيعها بسهولة حيث أن بها من المميزات ما يجعل المشترين يبحثون عنها.

مساحتها الداخلية كبيرة والمقاعد مريحة ومصنوعة من مواد عالية الجودة.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

كشف المشاة.

تثبيت السرعة التكيفي.

تسارع السيارة بطئ نوعًا ما.

القيادة ذات ديناميكية غير جيدة.

لا تدعم نظام الدفع الرباعي.

مساحة شحنها أقل من مساحة شحن منافسيها في السوق.

أحمر قرمزي.

أسود.

أبيض.

رمادي.

أزرق كهربائي.

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تتراوح أسعار سيارة كيا نيرو الجديدة كليًا في سوق السيارات السعودي من سعر 96,000 ريال سعودي إلى 99,000 ريال سعودي ولكنها غير متوفرة تمامًا في كل الأسواق نظرًا لأنها موديل جديد تمامًا ومن المتوقع أن يظهر وبقوة في بداية الربع الأول من العام القادم 2022 م.