الوحش الكوري بتصميم جرئ.. سيارة كيا نيرو 2022 Kia Niro مواصفات جبارة وسعر خيالي

لعشاق السيارات الحديثة وذات الطراز الداخلي والخارجي وخاصة محبي سيارة كيا نيرو 2022 والتي تصممها شركة كيا الكورية الجنوبية بتصميم جرئ خال من التصميمات التقليدية بل ستكون ذات كيان حديث وتصميمات مستوحاه من بعض طرازات كيا الجديدة لتنضم السيارة بكيانها الجديد لعائلة السيارات الرياضية، وأكدت الشركة أنه سيتم إنطلاق الموديل الجديد في الأسواق العالمية خلال بداية العام الجديد، فقد انطلق الجيل الأول لسيارة كيا نيرو في عام 2016، وقامت الشركة بعمل تجديد فيس لفت للهيكل الخارجي للسيارة في عام 2019، كما من المتوقع أن يكون الموديل الجديد لإنطلاق سيارة كيا نيرو 2022 وأن يكون بهيكلة الجديد.

مواصفات سيارة كيا نيرو 2022 الحديثة

ينفرد الجيل الجديد من سيارة Kia Niro 2022 بطراز داخلي وخارجي جديد، وهيكل غير تقليدي ومختلف عن تصميمات كيا نيرو المتداولة، كما أنها صديقة للبيئة، وسنوضح لكم متابعينا الكرام المواصفات الجديدة لسيارة كيا نيرو خلال السطور التالية.

يصل طول السيارة إلى 4,375 متر.

فيما يصل طول قاعدة عجلات السيارة إلى حوالي 2700 متر.

محرك سيارة كيا نيرو سعته 1,6 لتر وقوته 140 حصان.

الهيكل الداخلي للسيارة مزود بنظام الهواتف الذكية.

السيارة متصلة بحركة أوتوماتيكي ذو 4 سرعات.

يصل عزم محرك السيارة إلى 246 نيوتن لكل متر، كما يصل مقاس عجلاتها إلى 16 بوصة.

خزان البنزين الخاص يصل المتوسط له إلى 45 لتر.

مزودة بمكيف هواء أوتوماتيكي.

تحتوي علي 4 مكبرات صوتية.

سعر السيارة غير مرتفع بالنسبة لباقي السيارات ذات الموديلات الجديدة.

مزودة بحساسات تدور بزاوية 360 درجة مئوية وتوضح الطريق أمام السائق من جميع الاتجاهات.

تضم نظام كبح الفرامل.

المميزات الجديدة لسيارة كيا نيرو 2022

تنفرد سيارة كيا نيرو 2022 بمميزات جديدة في عالم سوق السيارات الحديثة وخاصة أنها من أكثر السيارات صديقة البيئة، ومواكبة للتطور التكنولوجي الحديث.

تحتوي بداخلها علي أنظمة حديثة في الترفية ومواكبة لعصر التكنولوجيا. المساحة الداخلية للسيارة واسعة كما أنها تحتوي علي مقاعد مصنعة من احدث الجلود. مزودة بنظام مراقبة النقطة العمياء وكشف المشاة. تحتوي علي شاشة ترفيهية سريعة اللمس. يمكن لصاحبها بيعها بكل سهولة لأنها تحتوي علي مميزات حديثة وصديقة البيئة.

ألوان سيارة كيا نيرو الجديد

حرصت شركة كيا الكورية علي توفير ألوان مميزة ومنفردة في الموديل الجديد للسيارة والألوان المتاحة منها أسود، وأبيض، ورمادي، وأزرق كهربائي.