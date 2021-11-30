الغندورة الألمانية.. سيارة بي ام دبليو XM الجديدة ترسم المستقبل وتعلن الحرب على أودي ولامبورجيني

سيارة بي ام دبليو XM الجديدة، تسعي شركة بي ام دبليو العملاقة علي صناعة طراز جديد من سيارتها، كما تسعي في إرضاء جمهورها لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة في عالم السيارات، وتفاجئ جمهور الشركة بفيديو علي اليوتيوب لسيارة جديدة BMW XM والتي تتألق في وسط أسواق السيارات بأداء عالي ومواصفات مذهلة، وتحتوي علي تصميم رياضي وصديقة البيئة.

وقد أوضحت شركة BMW بطرحها للسيارة الجديدة في العام الجديد إحتفالاً بمرور 50 عاماً على إطلاق فئة سيارات M، كما أكد الرئيس التنفيذي السابق للشركة ماركوس فلاش أن نموذج سيارة BMW XM الجديدة يعتبر نموذج أولي اختباري لتصنيع سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات وتواكب عصر التكنولوجيا وتكون صديقة للبيئة.

مواصفات سيارة بي ام دبليو XM الجديدة

انفردت بعدة مواصفات تختلف عن باقي السيارات الحديثة في سوق السيارات، وسنوضح لكم خلال السطور التالية مواصفات سيارة بي ام دبليو XM الجديدة.

تحتوي علي محرك V8 سعة 4.4 لتر.

محرك السيارة قادر على توليد 750 حصان.

مصممة بعزم دوران 737 رطل قدم.

يصل جهد عمل حزمة البطارية بداخلها علي أكثر من 20 كيلو واط في الساعة الواحدة، وهذا يوفر علي مدى سير البطارية فقط 30 ميل.

يحتوي طراز بي إم دبليو XM علي أول موديل مكهرب في قطاع الأداء العالي.

توفر السيارة ما يصل الى 54 ميلاً من النطاق من بطاريتها.

البطارية تعمل بجهد 24 كيلو وات في الساعة.

تحتوي علي محرك كهربائي بقوة 111 حصان.

مميزات سيارة بي ام دبليو XM

تتعدد مميزات سيارة بي ام دبليو XM الجديدة عن باقي السيارات فهي مصممة من طراز فئة الـ M الرياضية.