انطلاق تويوتا يارس 2022 بأطول فترة سداد وأرخص قسط في السعودية

تويوتا يارس 2022 سيارة اقتصادية من الطراز الأول، ولذلك لأن صرفية الوقود بها ممتازة للغاية، حيث تحترق لتر بنزين كلما تسير 20 كيلومتر، وتعد علامة تويوتا من أنجح العلامات في السعودية وخاصة موديل يارس وذلك لجودته الكبيرة لأنها سيارات اعتمادية ولها سعر إعادة بيع كبير، وهناك الكثير من الموديلات العديدة لتويوتا في السعودية لتناسب جميع الأذواق ومنها، لاندكروزر، كورولا، كامري وافالون.

يبحث الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن أفضل صفقات التقسيط في السعودية، وفيما يلي ارخص قسط لسيارة تويوتا يارس 2022.

وفي الوقت نفسه قسط السيارة شهريا 992 لمدة 60 شهر، ونظام السداد هو 17 ألف و360 ريال دفعة أولى.

وكذلك هناك معدل نسبة سنوية 18% في العام ومبلغ الضريبة 8 آلاف و816 ريال سعودي.

هناك مصروفات إصدار 496 ريال وكذلك هناك دفعة تملك سعرها 17 ألف و360 ريال.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة الإجمالي بعد الضريبة وقت استلام السيارة نهائيا هو 86 ألف و 192 ريال سعودي.

محرك اقتصادي 1.5 لتر بـ4 اسطوانات بقوة 105 حصان.

وفي الوقت نفسه سعة خزان الوقود 42 لتر وهي سعة مناسبة تساعد على قطع مسافات طويلة.

وتحتوي السيارة على انظمة أمان خرافية لحمايتها من الانزلاق أو انحراف الاطار عن مساره.

وتأتي السيارة بتجهيزات داخلية ذو جودة عالية وتحتوي السيارة على نظام صوتي قوي.

مقاعد داخلية مريحة من القماش بالإضافة إلى أنوار أمامية قوية لتكشف الطريق أمامه.

الدخول السريع ليارس، تشغيل المحرك بزر سريع، بالإضافة إلى احتواء السيارة على نظام مراقبة ضغط الإطارات.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على حساسات خلفية وكاميرا خلفية لكشف الطريق أثناء الرجوع خلفا.

تحتوي السيارة على تكييف خرافي كعادة السيارات اليابانية وهو قادر على الاداء وخفض درجة الحرارة في أصعب الظروف.

السيارة تأتي بمقاس اطار R14 وهو ما يساعدها على توفير الوقود وأيضا السحب على الطريق اثناء السير.

وتأتي السيارة اليابانية بثلاثة فئات وتختلف اسعار الفئات طبقا لاختلاف التهجيزات وتبدأ اسعار السيارة 49 ألف ريال وحتى 53 ألف ريال.

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